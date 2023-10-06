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Два матча «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» феерит в Лиге Европы

Следующий матч будет против его бывшей команды.
Два матча «на ноль». Экс-вратарь «Зенита» феерит в Лиге Европы
06 октября 2023 12:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: ФК «Карабах»

Еврокубки только начинают набирать свои обороты, но уже на старте появляются первые герои, которые благодаря великолепной игре становятся настоящим украшением турнира. Среди таковых есть и россияне: некоторые наши футболисты «делают разницу» в зарубежных клубах. В пример можно привести Александра Кокорина, забившего за «Арис» в первом матче Лиги Европы против пражской «Спарты».

Однако порой куда ценнее вратарский перфоманс. Тут можно подвязать решающий гол русско-итальянского футболиста Ивана Проведеля, спасшего «Лацио» от поражения мадридскому «Атлетико». Но все же в классическом понимании, хорошая игра голкипера определяется количеством «сейвов» и матчей «на ноль».

В этих компонентах как раз преуспел экс-вратарь «Зенита», а ныне игрок «Карабаха» Андрей Лунёв. В прошедшем туре Лиги Европы его команда обыграла шведский «Хеккен» со счетом 1:0, а россиянин, как не трудно догадаться, не пропустил ни одного мяча. Это уже второй «сухарь» голкипера в текущем еврокубковом розыгрыше. Первый пришелся на встречу с еще одной командой из Скандинавии — «Мольде» (1:0).

«Карабах» с Лунёвым всухую обыграл «Мольде» в матче Лиги Европы

Благодаря успешной игре Лунёва «Карабах» одержал две победы в двух турах и с шестью очками занимает второе место в группе «H», навязывая конкуренцию леверкузенскому «Байеру», из которого Андрей минувшим летом как раз и перешел в азербайджанскую команду в качестве свободного агента. В Германии россиянин не получал должного количества игрового времени и котировался как резервист: за два сезона Лунёву доверили сыграть лишь в двух матчах.

Лунев пропустил три мяча в товарищеском матче «Байера» с «Утрехтом»

Есть ощущение, что Андрей нашёл, наконец, подходящий для себя коллектив - это подтверждает и статистика. На данный момент россиянин принял участие в пяти матчах, в трёх из которых сыграл «на ноль». При всем этом, голкипер пропустил лишь два мяча и ни разу не проиграл.

Источник фото: ФК «Карабах»

По последним данным Transfermarkt трансферная стоимость Андрея оценивается в € 1,2 млн (последнее обновление от 22 июня 2023 года). С учетом такой игры, ни для кого не станет удивлением, что цена на него будет расти. Остается лишь надеяться, что вратарь продолжит успешно представлять российский футбол на международной арене, в особенности, в Лиге Европы.

И сложно себе представить, с каким настроем Андрей выйдет на матч со своей бывшей командой. Этот поединок ожидает нас 26 октября. “Карабах” будет играть против “Байера”. И россиянин, нет сомнений, покажет себя с самой лучшей стороны. А немцы могут и локти начать кусать. А нам, кто не видит пока в еврокубках российских клубов, есть за кого поболеть. И “притопить” за Лунёва в матче в Леверкузене, вполне благородное дело.

Удачи, Андрей!

Лунёв получил два предложения в день подписания контракта с «Карабахом»

источник: «Советский спорт»
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