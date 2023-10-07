С чемпионом России жестоко расправились на городском пляже. Он помогал отбить чужую жену

Перспективный борец Юрий Власко с ранних лет демонстрировал выдающиеся результаты. Уже к 20 годам он стал международным мастером спорта и победителем европейских первенств.

Судьбу борца разрушила поездка на соревнования в Улан-Удэ. В один из дней спортсмен вызвался помочь своему другу, но оказался… до смерти забит металлическими прутьями.

С Власко расправились прямо на общественном пляже.

Спортсмен приехал на соревнования в Улан-Удэ, а после них вместе с друзьями отправился в Горячинск, чтобы показать им природу Байкала. Утром 29 июля один из товарищей Юрия рассказал ему о конфликте с одним из местных жителей. Друг борца хотел познакомиться с девушкой, которая уже была замужем. Супругу это не понравилось, и он «забил стрелку» сопернику на берегу одного из пляжей.

Соцсеть Юрия Власко

Власко согласился поддержать товарища и отправился вместе с ним. Едва они встретились с оппонентами, диалог перерос в драку. В бойца сразу же всадили нож, а люди сзади принялись избивать его железными прутьями. Лежачего парня забили до смерти, а в его приятелей начали стрелять из травматического пистолета.

От полученных травм спортсмен скончался на месте. Ситуация вызвала широкий резонанс среди общественности: убийц требовали наказать по всей строгости. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно обнаружить и задержать преступников: первых двух обнаружили быстро, а остальных разыскали в течение года. Всем причастным предъявили обвинение в убийстве: им грозил срок вплоть до пожизненного, однако в итоге виновные получили от 12 до 16 с половиной лет колонии строгого режима. Все они ранее имели судимость за кражи и разбои, а один из причастных вовсе имел проблемы с психикой. Не обошлось и без народной помощи: в социальных сетях удалось собрать крупную сумму на оплату работы юриста.

Удивляет тот факт, что среди очевидцев никто не решился прийти на помощь молодому парню. Как сообщил один из свидетелей, береговая служба не решилась подойти, хотя убийство происходило неподалеку от их здания. Полицейские также были рядом, но не успели вмешаться из-за того, что всё произошло слишком быстро.

Одним из первых об инциденте высказался глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили.

– Парень был очень талантливым, светлым, открытым и абсолютно беззлобным. Юрий был душой нашей многонациональной команды и одержим желанием реализоваться. Он был фундаментом сборной команды и по большому счёту олимпийской надеждой. В голове не укладывается, что эти нелюди взяли на себя право определить будущее человека и отнять его жизнь. Это трагедия семьи и нашей организации, - заявил Мамиашвили.

Борцы Бурятии

Многократный призёр международных первенств и победитель чемпионата России имел все шансы реализоваться в сборной. Как отмечают друзья, его уже рассматривали в качестве кандидата в национальную команду на Игры в Токио. За два дня до этого молодой талант стал победителем соревнований в Улан-Удэ.