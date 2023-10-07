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МОК «кинул» Россию на большие деньги. Это уже самое настоящее жульничество!

Олимпийский комитет России подал в суд.
МОК «кинул» Россию на большие деньги. Это уже самое настоящее жульничество!
07 октября 2023 09:30
автор: Сергей Чиков
автор фото: Getty Images

Отношения между МОК и Олимпийским комитетом России (ОКР) на протяжении последних месяцев находятся на стадии обоюдного «непринятия». И пусть заявления Международного комитета касательно российских атлетов не являются критичными, тенденция «легкой неприязни» прослеживается отчетливо.

Несмотря на попытки «сгладить углы», в МОК все-таки решились устроить «подлянку» по отношению к ОКР, в сравнении с которой недопуск до Юношеских Олимпийских игр уже начинает казаться не таким уж и безобидным решением.

Источник фото: РИА Новости

Наши чиновники подобную наглость терпеть не стали.

Что произошло?

Спорные рекомендации и попытки сформировать нелепые «компромиссные решения» от МОК стали уже чем-то привычным для нашего спорта. Большая часть действий со стороны организации больше напоминает попытку «с добрым лицом» прогнать российский спорт с международной арены. При этом, каждый раз тамошние чиновники объясняют свои действия «попыткой угодить всем сторонам». Теперь же, комитет отчетливо дал понять, что все их слова не более, чем формальная «вежливость».

https://www.sovsport.ru/articles/2:1086270

Во время Всероссийского форума олимпийских советов в Уфе генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев сообщил о том, что организация подала иск в швейцарский суд с целью вернуть у МОК более $ 8 млн.

Общая задолженность у них порядка восьми с лишним миллионов долларов, — заявил Сенглеев.

Речь идет о невыплате средств по программе «ТОП». Она была разработана в 1985 году, а её суть заключается в том, что национальные организации вносят определенную сумму, которая в итоге распределяется между Организационными комитетами Олимпийских игр и непосредственно самим Олимпийским движением.

Источник фото: РИА Новости

Сумма дохода российского комитета по данной маркетинговой программе составила $ 3,71 млн эти деньги Международный комитет должен был отправить 31 декабря 2022 года. Также, в этом году национальный комитет перечислил в МОК порядка $ 5 млн. Итого, общая сумма задолженности составила чуть больше, чем восемь миллионов.

Теперь же можно предположить, что из-за судебных разбирательств отношения между ОКР и МОК заметно ухудшатся, однако, «жадность» международного комитета не оставляет нашим чиновникам иного выбора, как обращаться в высшие судебные инстанции. На данный момент со стороны МОК не последовало каких-либо комментариев по этому поводу, поэтому нам остается лишь надеяться на торжество справедливости.

источник: «Советский спорт»
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