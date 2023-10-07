МОК «кинул» Россию на большие деньги. Это уже самое настоящее жульничество!

Отношения между МОК и Олимпийским комитетом России (ОКР) на протяжении последних месяцев находятся на стадии обоюдного «непринятия». И пусть заявления Международного комитета касательно российских атлетов не являются критичными, тенденция «легкой неприязни» прослеживается отчетливо.

Несмотря на попытки «сгладить углы», в МОК все-таки решились устроить «подлянку» по отношению к ОКР, в сравнении с которой — недопуск до Юношеских Олимпийских игр уже начинает казаться не таким уж и безобидным решением.

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Наши чиновники подобную наглость терпеть не стали.

Что произошло?

Спорные рекомендации и попытки сформировать нелепые «компромиссные решения» от МОК стали уже чем-то привычным для нашего спорта. Большая часть действий со стороны организации больше напоминает попытку «с добрым лицом» прогнать российский спорт с международной арены. При этом, каждый раз тамошние чиновники объясняют свои действия «попыткой угодить всем сторонам». Теперь же, комитет отчетливо дал понять, что все их слова — не более, чем формальная «вежливость».

https://www.sovsport.ru/articles/2:1086270

Во время Всероссийского форума олимпийских советов в Уфе генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев сообщил о том, что организация подала иск в швейцарский суд с целью вернуть у МОК более $ 8 млн.

— Общая задолженность у них порядка восьми с лишним миллионов долларов, — заявил Сенглеев.

Речь идет о невыплате средств по программе «ТОП». Она была разработана в 1985 году, а её суть заключается в том, что национальные организации вносят определенную сумму, которая в итоге распределяется между Организационными комитетами Олимпийских игр и непосредственно самим Олимпийским движением.

Источник фото: РИА Новости

Сумма дохода российского комитета по данной маркетинговой программе составила $ 3,71 млн — эти деньги Международный комитет должен был отправить 31 декабря 2022 года. Также, в этом году национальный комитет перечислил в МОК порядка $ 5 млн. Итого, общая сумма задолженности составила чуть больше, чем восемь миллионов.

Теперь же можно предположить, что из-за судебных разбирательств отношения между ОКР и МОК заметно ухудшатся, однако, «жадность» международного комитета не оставляет нашим чиновникам иного выбора, как обращаться в высшие судебные инстанции. На данный момент со стороны МОК не последовало каких-либо комментариев по этому поводу, поэтому нам остается лишь надеяться на торжество справедливости.