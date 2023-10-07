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Чемпион мира из Армении эмоционально заступился за Россию. Его мощная речь в МОК потрясла всех

Олимпийский призёр Арсен Джулфалакян призвал не лишать российских и белорусских атлетов права выступать.
Чемпион мира из Армении эмоционально заступился за Россию. Его мощная речь в МОК потрясла всех
07 октября 2023 19:15
автор: Юрий Усынин
автор фото: Соцсети спортсмена

Слова в поддержку российских спортсменов сейчас можно встретить крайне редко. На днях на Международном форуме атлетов МОК одной из тем был вопрос допуска атлетов из России и Белоруссии до международных турниров. Говорят, что последнее запоминается лучше всего. Тогда армянский борец Арсен Джулфалакян (чемпион мира и Европы, серебряный призёр Олимпийских игр) попал в самую точку, так как ему последнему дали слово. Спортсмен произнёс мощнейшую речь, вот наиболее яркие отрывки из неё. Хотя, по правде говоря, там каждое слово на вес золота:

«Я хочу видеть как можно больше спортсменов. Мне очень тяжело говорить, я, честно, не собирался здесь выступать, но после всей этой дискуссии я не смог отсидеться и промолчать. Я из Армении, и сейчас в моей стране идет война. Чтобы вы понимали, насколько чётко я осознаю ситуацию. Мне очень трудно держать себя в руках.

Что я хочу донести до всех вас, очень известных людей в ваших странах, до президента МОК. Не запрещайте спорт. Давите на правительства ваших стран, на политиков, которые ведут войны. Но не наказывайте спортсменов, у которых нет другой профессии. Атлеты из России, Украины, Беларуси, африканских стран страдают.

Еще один мой месседж: вы можете себе представить, что произойдет, если вы забаните всех молодых спортсменов? Что им останется – только криминал? Что еще они будут делать? Западные страны «запретили» образование, запретили культуру. Сейчас забанят спорт. Что произойдет с будущим поколением? Как после этого мы будем смотреть им в глаза? Как я объясню моим товарищам, коллегам, почему им запрещено выступать в соревнованиях?

Источник фото: Международная федерация борьбы

Неделю назад в Сербии прошел чемпионат мира по борьбе. Там выступала масса россиян и белорусов – под флагами других стран: Албании, Македонии, Словении. Они соревновались с украинцами, и у нас не было ни одного конфликта. У нас были и спортсмены в нейтральном статусе. На одном ковре боролись армяне и азербайджанцы. В этот момент шла война. Как объяснить, почему армянские и азербайджанские спортсмены могут бороться друг с другом, а российские и украинские – нет?

Спорт – не поле боя. Спорт должен быть мирным островом, возможностью, с помощью которой мы могли бы строить мосты. Да, может быть, это звучит идеализированно, но если мы разрушим и этот остров, мы, возможно, вообще не найдем никакого решения. Давить надо на политиков, но не на спортсменов. У них нет другой профессии, кроме спорта. Если мы разрушим их мечту, как мы им потом объясним это?

Представительница Германии ранее отметила, что мы должны понимать, почему мы это делаем. Я хочу сказать: как мы объясним женщинам, почему мы запрещаем им выступать, если они не имеют ничего общего с текущими событиями? За что наказывать спортсменов, которые ни в чем не виноваты, которые не разбираются в политике? Но мы наказываем всех. И на мой взгляд, это несправедливо. Задумайтесь над этим. Ещё раз обращаюсь ко всем, и к господину президенту МОК: давите на политиков, чтобы останавливать войны!».

Армянский борец Джулфалакян обратился к МОК с призывом вернуть на соревнования россиян и белорусов

Сложно представить более ясные и чёткие слова, которые бы подошли под текущую ситуацию. Действительно, спорт изначально задумывался как нечто такое, что не имеет флагов, стран, есть лишь атлеты из разных концов света, которые раз в несколько лет собираются в одном месте, чтобы выявить сильнейшего, быстрейшего, точнейшего и так далее.

В современном мире, увы, политика проникла вообще во все сферы, а те, кто это отрицает, просто слепы. Именно это и постарался донести до всего мира на международном форуме под эгидой МОК серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондон Джулфалакян. Кстати, тогда в финале он уступил россиянину Роману Власову, но при этом сохранил огромное уважение к своему сопернику. Их до сих пор связывают дружеские отношения. Кстати, его отец, Левон Джулфалакян, был одним из лидеров сборной СССР. Более того, в 1988 году он победил на Олимпиаде в Сеуле в финале хозяина ковра. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, который в те же годы тоже был членом сборной отзывается о бывшем партнёре только в восторженных тонах: «Мы были в сборной вместе до десятка лет уж точно. И мы до сих пор дружим. Он – гениальнейший спортсмен с каким-то маниакальным чувством ответственности. И его блестящая и безоговорочная победа на Олимпийских играх – это логичная точка служения любимому виду спорта, делу, которому он себя посвятил».

Источник фото: Getty Images

Можно только поаплодировать смелому спортсмену, который открыто высказал то, о чём многие думают, но боятся говорить. Наказывать спортсменов, которые никоим образом не связаны с текущими политическими событиями, большая глупость. Они ни в чём не виноваты. Вот только, как вы думаете, какое отношение сформируется к МОК и другим международным организациям, которые запрещают им участвовать из-за событий, на которые они как не могут повлиять? Это только ещё сильнее будет разделять людей из разных стран, а мир спорта после всех этих событий останется разорванным на куски.

Именно спорт был тем связующим звеном, который позволял всем нам понять одну простую истину – мы все похожи друг на друга. Отличия есть, но они не столь принципиальны, а всё остальное придумано исключительно политиками, желающими разделить нас, убедить в несуществующих противостояниях. Так зачем представители международных спортивных организаций им в этом подыгрывают?

Украинские атлеты, отказывающиеся пожимать руки россиянам, только подливают масла в огонь. Какой в этом смысл? К примеру, теннисистка Дарья Касаткина, которая в России почти не бывает, какое отношение имеет к текущей ситуации? Почему ей нельзя пожимать руку, а американкам, чья страна непосредственно участвовала почти в каждом военном конфликте за последнюю сотню лет, можно? Ах, ну да, они же дают миллиарды долларов, значит, «хорошие ребята».

Источник фото: Международная федерация борьбы

Может, хотя бы сейчас настанет время думать своей головой, а не следовать за повесткой пропагандистов? Джулфалакян – яркий пример не просто спортсмена, а человека, который умеет думать, анализировать ситуацию, а не просто повторять тезисы Госдепа или CNN. Он высказывает аргументированную позицию и понимает риск, который несут сегодняшние действия, для мира будущего, причём не только спортивного. Вот только большинство других комментаторов и функционеров высказывают так, словно живут лишь сегодняшним днём. А после них – хоть потоп.

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