Мальчишки Ларионова вынесли «Динамо». Москвичи потерпели самое разгромное поражение дома

После тяжёлого поражения от ярославского «Локомотива» столичные динамовцы обязательно хотели реабилитироваться перед своими болельщиками в битве с нижегородским «Торпедо». Особенно, учитывая тот факт, что это фиаско отбросило подопечных Алексея Кудашова аж на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Осложняло хозяевам жизнь отсутствие из-за дисквалификации лидера команды Эрика О’Делла.

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Резвые подопечные Игоря Ларионова имели на одно очко больше и в целом демонстрировали одну из самых привлекательных игр в лиге. Укореняясь в роли фаворита, автозаводцы не меньше соперника хотели разжиться очками. Ну и главное, что на сражение силовиков и технарей все билеты в Москве были скуплены за сутки до матча.

ЦЕЛЛОФАНОВЫЙ ПАКЕТТ

Казалось бы, у бело-голубых более мощный в физическом плане состав, но первое силовое действие произвели в матче игроки «Торпедо» - Максим Летунов отправил в нокдаун Джереми Пакетта, словно североамериканец целлофановый. Дальнейшее течение начальных минут складывалось из охоты североамериканца на кого угодно, лишь бы отомстить за такую дерзость гостям. Элементы из богатого нхловского опыта Игоря Ларионова.

Источник фото: РИА Новости

Завораживающее зрелище первых двадцати минут матча - команды устроили подобие хоккейной карусели. Клюшки, люди, постоянное противостояние без единого мало-мальски опасного эпизода. Совсем не сахар для пришедших за шоу зрителей, но настоящий хлеб для специалистов и любителей упорных сражений. Но волжане, есть волжане - за несколько мгновений до сирены они буквально затолкали негодную шайбу в сетку. Василий Атанасов поборолся на пятачке и протолкнул снаряд мимо Коновалова.

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ДЕНЬ АНАНАСОВ

В лучших традициях советского хоккея автозаводцы начали второй отрезок. Заработав большинство, они не разыгрывали лишнего по-старинке, когда все расставились и раскатывают шайбу по квадрату. Молниеносный вход в зону и техничное завершение руками конечно же Игоря Ларионова-младшего. Кто же ещё мог продолжить традиции Виктора Тихонова.

Источник фото: РИА Новости

Начало периода задало тон на красоту. Сначала Никита Гусев устроил показательное выступление с обводками, финатами и итоговым голом, ему тут же ответил тем же неугомонный Атанасов. Марафон счастья для глаз и души болельщиков не желал заканчиваться, и продолжился хет-триком Василия Атанасова (10 голов в 15-ти матчах в 21 год у молодого торпедовца). 3 из 4 своих шайб волжане забросили в большинстве.

ДОКАТАЛИ

Динамовский коронный элемент использовал соперник - к такому Алексея Кудашова жизнь не готовила. А окончательно добили «Динамо» во второй двадцатиминутке Летунов, 17-летний Силаев, и ещё раз Ларионов. Настоящий провал бело-голубых, какого они давно не чувствовали. В заключительном отрезке соперники просто доигрывали. У хозяев не было никакого настроения нагнетать обстановку, а подопечные Ларионова все свои задачи давно решили. Тренерскому штабу столичного «Динамо» стоило призадуматься - 12 пропущенных шайб в двух матчах подряд, это чересчур много.