«Моральный урод». Украинский комментатор мерзко пошутил про погибших россиян

Комментаторские ляпы — вещь, которой не избежать. Иногда люди думают, что микрофон выключен, поэтому позволяют себе лишнего. Однако иногда вопиющие слова звучат в прямом эфире отнюдь не случайно.

Украинский комментатор позволил себе мерзкую шутку про погибших россиян. И очень нелепо оправдался.

« Элитный национальный напиток»

11 января 2017 года в немецком Рупольдинге проходил пятый этап Кубка мира по биатлону. На этот день были запланированы эстафеты. В мужских гонках от сборной России бежали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Прийти к финишу первыми нашим парням, увы, не удалось: золото забрали норвежцы. Россияне же стали лишь вторыми, чем, похоже, очень порадовали украинского комментатора Андрея Столярчука. Он был настолько доволен, что даже позволил себе совершенно отвратительную шутку в прямом эфире!

«Свендсен добывает золотую медаль для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья выпьют элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» за серебро российской команды», — сказал Столярчук.

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В Иркутске даже вводили режим чрезвычайной ситуации. Бытовые спиртосодержащие продукты некоторое время просто не продавались в магазинах. 20 декабря 2016 года стало в городе и области днём траура.

Странные оправдания

Неудивительно, что в России мгновенно отреагировали на произошедшее - и отреагировали жестко. Многие не стеснялись говорить всё, что думают, об украинском комментаторе без купюр. Например, Георгий Черданцев назвал Столярчука «идиотом» и призвал не делать комедии из несчастья людей. Осудили поступок Андрея даже некоторые коллеги на родине, которые, впрочем, пожелали остаться анонимными.

Жестче всех по Столярчуку прошелся российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Моральных уродов обсуждать мы не будем. В течение многих лет я продолжаю дружить с украинской федерацией и украинскими спортсменами, поддерживать этих замечательных людей. Так что вот такое друзья у нас: про уродов и людей. На чьей стороне правда, друзья украинцы, вы прекрасно понимаете», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

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Столярчук, поняв, что устроил большой скандал, поспешил оправдаться за свои слова. Однако объяснения оказались не слишком убедительными. Комментатор напирал на то, что просто пытался указать на тот факт, что в России массово бьют различные жидкости под названием боярышник, и не собирался никого своей шуткой оскорблять. Тем не менее, любой профессиональный журналист должен понимать, что многое воспринимается в контексте. В данном же случае контекст был таким, что никак не предполагал юмора.

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Украинец также заявил, что считает «ниже своего достоинства» отвечать Губерниеву и Черданцеву. Впрочем, вряд ли кто-то из них сильно из-за этого расстроился. В конце концов, о Столярчуке и так всё прекрасно сказала его шутка и откровенно слабые оправдания. Добавлять что-либо к этому необходимости не было.