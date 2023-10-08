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«Моральный урод». Украинский комментатор мерзко пошутил про погибших россиян

Оправдания прозвучали не слишком убедительно.
«Моральный урод». Украинский комментатор мерзко пошутил про погибших россиян
08 октября 2023 10:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: РИА Новости

Комментаторские ляпы — вещь, которой не избежать. Иногда люди думают, что микрофон выключен, поэтому позволяют себе лишнего. Однако иногда вопиющие слова звучат в прямом эфире отнюдь не случайно.

Украинский комментатор позволил себе мерзкую шутку про погибших россиян. И очень нелепо оправдался.

«Элитный национальный напиток»

11 января 2017 года в немецком Рупольдинге проходил пятый этап Кубка мира по биатлону. На этот день были запланированы эстафеты. В мужских гонках от сборной России бежали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Прийти к финишу первыми нашим парням, увы, не удалось: золото забрали норвежцы. Россияне же стали лишь вторыми, чем, похоже, очень порадовали украинского комментатора Андрея Столярчука. Он был настолько доволен, что даже позволил себе совершенно отвратительную шутку в прямом эфире!

«Свендсен добывает золотую медаль для норвежской команды, опережая сборную России. Сегодня наши дорогие друзья выпьют элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» за серебро российской команды», — сказал Столярчук.

Источник фото: Getty Images

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В Иркутске даже вводили режим чрезвычайной ситуации. Бытовые спиртосодержащие продукты некоторое время просто не продавались в магазинах. 20 декабря 2016 года стало в городе и области днём траура.

Странные оправдания

Неудивительно, что в России мгновенно отреагировали на произошедшее - и отреагировали жестко. Многие не стеснялись говорить всё, что думают, об украинском комментаторе без купюр. Например, Георгий Черданцев назвал Столярчука «идиотом» и призвал не делать комедии из несчастья людей. Осудили поступок Андрея даже некоторые коллеги на родине, которые, впрочем, пожелали остаться анонимными.

Жестче всех по Столярчуку прошелся российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Моральных уродов обсуждать мы не будем. В течение многих лет я продолжаю дружить с украинской федерацией и украинскими спортсменами, поддерживать этих замечательных людей. Так что вот такое друзья у нас: про уродов и людей. На чьей стороне правда, друзья украинцы, вы прекрасно понимаете», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Источник фото: РИА Новости

Столярчук, поняв, что устроил большой скандал, поспешил оправдаться за свои слова. Однако объяснения оказались не слишком убедительными. Комментатор напирал на то, что просто пытался указать на тот факт, что в России массово бьют различные жидкости под названием боярышник, и не собирался никого своей шуткой оскорблять. Тем не менее, любой профессиональный журналист должен понимать, что многое воспринимается в контексте. В данном же случае контекст был таким, что никак не предполагал юмора.

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Украинец также заявил, что считает «ниже своего достоинства» отвечать Губерниеву и Черданцеву. Впрочем, вряд ли кто-то из них сильно из-за этого расстроился. В конце концов, о Столярчуке и так всё прекрасно сказала его шутка и откровенно слабые оправдания. Добавлять что-либо к этому необходимости не было.

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