«Постараемся сделать бочку с коньяком недорогой». Президент FIAS – об олимпийских перспективах самбо

Сегодня, 8 октября, в Бишкеке (Кыргызстан) завершается первенство мира по самбо среди юношей и юниоров. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал о выступлениях российских атлетов под нейтральным флагом, олимпийском продвижении самбо и о том, причём тут бочка с коньяком.

- Первый вопрос, который всегда возникает в связи с самбо в любой ситуации: что с олимпийскими перспективами? Прямо говоря, насколько сегодня самбо ближе к Олимпиаде, чем вчера?

- Этот путь состоит из множества ступеней, но мы каждый год продвигаемся к цели — это факт. Простые примеры: в прошлом году спустя более чем 30 лет, самбо вернулось в программу Всемирных игр, а это вторые по значимости глобальные соревнования после Олимпиады. В этом году оргкомитет Африканских игр-2024 принял решение о включении в свою программу самбо в качестве демонстрационного вида — впервые в истории (в Азиатских и Европейских играх мы уже были). Через две недели в Эр-Рияде стартуют Всемирные игры боевых искусств — и там тоже будет самбо. Мы многое делаем для того, чтобы наш вид спорта был представлен во всех мультиспортивных соревнованиях. Вы сами видите: по сути, осталось только одно крупное соревнование, где нас нет — это Олимпиада.

- В 2023 году в Армении в рамках международного турнира торжественно заложили бочку с коньяком, которую вскроют после включения в самбо в олимпийскую программу. Вы уже слышали шутку, что это может быть потенциально очень дорогой коньяк?



- Самбистская семья приложит все усилия, чтобы выдержка этой бочки составила не очень много лет, и цена его была не такой большой (смеётся). Эта символическая церемония, в которой принял участие наш товарищ, президент НОК Армении Гагик Царукян, была приурочена, в том числе, к 85-летию нашего вида спорта, которое мы празднуем в этом году. Состоится ещё не мало торжественных мероприятий — в том числе в Международном центре самбо, открытом в прошлом году в Лужниках. Помню, как раньше мы завидовали японцам, имеющим Кодокан — свой институт дзюдо. Сейчас он смотрится по сравнению с Центром самбо даже немного, не хочу обидеть наших японских товарищей, архаично.

Источник фото: Международная федерация самбо

- Насколько идущее сейчас в Бишкеке юниорское и юношеское первенство мира укладывается в поступательный путь развития самбо?



- Вы сами видите: несмотря на объективные трудности с логистикой, особенно для западных стран, сюда приехали представители почти трех десятков государств. В первые два дня турнира медалями были награждены представители 15 из них, в том числе такие, как Испания, Румыния, Сербия, Болгария и Монголия. Самбо постепенно перестаёт быть исключительно постсоветским видом спорта — и это идёт во благо его развития. Возьмите большое, «взрослое» самбо. Там на чемпионатах мира уже завоевывают медали такие страны, как Венесуэла, Камерун, Корея, Филиппины, Индонезия. Не говоря уже о странах «старой» Европы. При этом Россия как родоначальник самбо, разумеется, остаётся в первых рядах, и было бы странно иначе.

Источник фото: Всероссийская федерация самбо

- Вы упомянули III Всемирные игры единоборств в Саудовской Аравии, которые начнутся уже 20 октября. Самбо там будет представлено, а будут ли участвовать российские и белорусские атлеты, пусть даже под нейтральным флагом?

- Как президент FIAS, я могу отвечать только за самбо. На протяжении года у нас проходили континентальные чемпионаты, в ходе которых как раз и проходил отбор на эти Игры. И действительно, среди отобравшихся спортсменов есть самбисты из России и Беларуси, которые смогут принять участие в соревнованиях (в качестве нейтральных атлетов).

- Как лично вы относитесь к дилемме, которая сейчас есть у всех российских атлетов: выступление под нейтральным флагом или отказ от участия?



- Исполкомом FIAS (не мной лично, подчеркну) было принято решение о допуске россиян и белорусов под нейтральным флагом. И на этот счет моя позиция тут неизменна: есть такая профессия — спортсмен. Люди выполняют свою работу, доказывают, что они самые сильные, и об их победах знает весь мир. В конце концов, уже второй год под нейтральным флагом выступают и побеждают французские самбисты (там есть некоторые организационные проблемы в самой Франции) — и это никого не волнует.

Источник фото: РИА Новости

- В Ереване уже через месяц пройдет главный старт сезона — чемпионат мира. Нет опасений с точки зрения проведения турнира, учитывая непростую политическую ситуацию в регионе?

- Мы контролируем ситуацию. Постоянно на связи с Федерацией самбо Армении, коллеги проводят большую организационную работу. На данный момент нет никаких опасений во времени и месте проведения турнира. Чемпионат мира-2023 должен стать очередным шагом в развитии нашего вида спорта, ждём большое количество стран и участников. Открыты двери и для украинских самбистов — со стороны FIAS нет и не было никаких препятствий для их приезда.

Кстати, важная новость. Мы договорились о возвращении самбо на канал Eurosport – предстоящий через месяц чемпионат мира в Ереване был доступен миллионам телезрителям по всему миру. Я уверен, что цифры просмотров будут хорошие. Достаточно сказать, что в доковидном 2019 году чемпионат мира посмотрели около 25 млн. человек. Рассчитываем, что в этот раз их будет как минимум не меньше.