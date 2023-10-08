Потрясающее достижение Самсоновой. Проиграла финал, но вошла в историю

В российских теннисных кругах Игу Швёнтек не так уж и любят. Полька позволила себе несколько раз громко высказаться против России, даже призывала к тому, чтобы россияне не участвовали в теннисных соревнованиях. Она – именно тот тип людей, которые смешивают спорт и политику.

Но заявления Швёнтек получили лишь огласку – ничего более. К пожеланиям теннисистки WTA не прислушалась, и российских спортсменов в этой организации никак не дискредитировали. А вот отпечаток остался. Теперь все в России держат в голове, что Швёнтек – некий враг. Но а как по-другому, если она против нас?

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Тем не менее, таланта у Швёнтек не отнять. Но ещё сильнее впечатляет её работоспособность, упорство и ментальная устойчивость. Вот и к игре с россиянкой Людмилой Самсоновой полька подходила в ранге фаворита. Многие были убеждены в её лёгкой победе.

Но стартовала Людмила крайне уверенно. В первом же гейме она щёлкала подачи польки как семечки, но потом Швентек вошла в ритм и перевернула ход игры, забрав себе в актив начало матча. Далее теннисистки бились на равных, а второй гейм уже был за Самсоновой. И вот, казалось, что после этого нужно поверить в себя и почувствовать уверенность, но всё вышло наоборот.

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Самсонова потеряла контроль над собой. За весь первый сет она допустила 14 невынужденных ошибок. При этом большом количестве оплошностей она всё равно выглядела равной соперницей для второй ракетки мира. Иногда казалось, что Люда зря передерживает свою подачу, а затем, наверное, зря спешила. Первый сет в итоге Швентек забрала со счётом 6:2.

Столь же уверенный и агрессивный теннис Швентек показала и в полуфинале. Чемпионка Открытого чемпионата США текущего сезона Кори Гауфф ничего не смогла противопоставить польке, которая идёт по головам своим соперницам, чтобы вернуться на вершину рейтинга.

«Пробить» Швентек не удалось Самсоновой и во втором сете. Полька взяла четвертый титул в сезоне, у россиянки – всего столько трофеев за карьеру. К концовке матча Швентек подошла в лучших своих кондициях. Она напомнила ту самую версию себя, которую обыграть не мог абсолютно никто. Самсонова же так и не избавилась от двойных и невынужденных ошибок. Они её и «съели». Второй сет закончился с тем же счётом 2:6. Самсонова потерпела третье поражение в карьере от Швентек. Она польку ещё ни разу не побеждала.

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Тем не менее, Людмила всё равно заслуживает слов похвалы. Она билась большую часть матча на равных, за себя и за страну. Она не изменяла себе и играла в активный теннис, а не подстраивалась под соперницу. С одной стороны, у неё три поражения в трёх финалах за год. Ей явно не хватает ментальной готовности в решающих матчах. Но, с другой стороны, она стала первой после Марии Шараповой россиянкой с двумя крупными финалами за год.

После победы Швентек заплакала. Этот трофей был очень важен для неё с психологической стороны. Она показала всему миру, что всё ещё в деле. На этом турнире настоящий бой ей дала лишь Каролин Гарсия, которая остановилась в шаге от победы над полькой.

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