«Много наших самбистов встали под ружьё». Глава Федерации самбо Израиля — о конфликте с ХАМАС

В Бишкеке завершилось первенство мира по самбо среди юношей и девушек. По понятным всем причинам израильская дружина столкнулась с рядом проблем, связанных с военными действиями, которые сейчас случились на территории Израиля. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» глава Федерации самбо Израиля Павел Мусин рассказал, как сборная планирует добираться до родины, а также объяснил, как в Израиле работает система мобилизации.

- Как оцените результаты команды?

- Честно говоря, удовлетворительно. После прошлогоднего первенства, где мы взяли 5 медалей, хотели удержать марку. Но на этом первенстве мы сбавили темп. Может быть, это влияние событий, которые случились накануне. Возможно, спортсмены были в шоковом состоянии и не очень сфокусированы на борьбе.

- А вы не просили у организаторов передвинуть дату выступления?

- Из-за нескольких спортсменов не будут сдвигать дату проведения. Билеты, регламент соревнования уже согласованы, поэтому даже не просили переносить. Пытались поднять дух ребят, моральное состояние. У многих родственники, друзья и знакомые - все сидят в телефонах, в новостях. Но команда, которая выступала сегодня, выступала не только за себя, но и за страну. Мы показали неплохие результаты. У четырёх спортсменов три медали, а также одно пятое место. Думаю, что ребята выступили достойно.

- Как сборная будет возвращаться на родину?

- На данный момент мы вылетаем с теми билетами, которые у нас есть. Мы прилетали через Турцию. Вернёмся в Турцию и далее, по ситуации, будем решать. В подобных случаях страна не бросает своих граждан, организовывая эвакуационные рейсы. Поэтому, после обсуждения с нашим Министерством спорта, было принято решение лететь до Стамбула. Далее – по обстановке.

- Появилась информация, что Минспорта Израиля запретило спортсменам покидать страну. Вы слышали об этом?

- Нам и всем федерациям отправлен запрет на проведение спортивных мероприятий, тренировок и так далее. Спортсмены, которые выступали за границей, - возвращаются. Те, кто должен был выезжать, выезжают. Поэтому наше участие на ЧМ в следующем месяце в Армении остаётся под вопросом.

- Можете сейчас рассказать, были ли новости от федерации касательно ситуации в стране?

- Получаем ту же самую информацию, что получают все из СМИ. На данный момент бои идут на территории самой страны, проводится мобилизация. На мой взгляд, будет проведена ещё операция, поскольку вопрос нужно решать.

- Вы имеете в виду ответная операция?

- Да, но это лично моё мнение. На данный момент с обычными гражданами Палестины нет никаких проблем, разногласий и противоречий: они работают на территории Израиля, въезжают. На данный момент у нас проводится реконструкция нашего клуба. Кто ремонтирует клуб? Люди с территории Газа, с территории Палестины. Мы нормально общаемся, дома вместе, находимся в нормальных отношениях.

- Кто-то из членов сборной команды Израиля попал под мобилизацию?

- Под мобилизацию, которая проходит в стране, попадают 80% здоровых мужчин. Во-первых, наша молодёжная команда является действующими солдатами. По прилёте они вернутся в свою часть и продолжат службу. А те ребята, которые боролись и на сегодняшний день находятся в боевых частях, - закончили срочную службу. На данный момент они находятся в резерве, призваны на службу. Скажу так: множество самбистов со вчерашнего дня встали под ружьё.

- У вас из близких никого не затронула эта трагедия?

- Слава богу, нет. Мы живём немного в отдалении от этих мест. Мой близкий друг, который живёт там, смог забаррикадироваться в бомбоубежище: так спаслись и жена, и он. Сегодня в 4 утра по местному времени я получил сообщение, что они, слава богу, живы. Территорию и их освободили. А так, лично меня, слава богу, на данный момент не зацепило. Но опять же, мы ещё не знаем, сколько там погибших. Будем ждать поступающую информацию.

Экс-игрок сборной СССР и тренер «Маккаби» - о теракте в Израиле: за 30 лет не было ничего подобного

«Постараемся сделать бочку с коньяком недорогой». Президент FIAS — об олимпийских перспективах самбо