Российских спортсменов жёстко затравили за границей. Свистел весь стадион!

Уже довольно давно российские спортсмены вынуждены сталкиваться с различными неприятными инцидентами на международной арене. Одно из самых ярких проявлений травли в адрес наших атлетов случилось на Олимпиаде 2016 года в Рио. Пловцов из России освистывали всем стадионом.

Недовольство судом

Российских спортсменов с допинговым прошлым, даже отбывших дисквалификацию, изначально не хотели пускать на бразильские Игры. Однако мириться с решением международных чиновников стали далеко не все наши атлеты. В частности, пловчиха Юлия Ефимова обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) и выиграла дело против международной федерации, получив право выступать в Рио.

Увы, это не спасло Юлию от «наездов» со стороны коллег. В адрес нашей чемпионки негативно высказывались различные звёзды плавания — в основном из США. Отметились в этом деле, например, Майкл Фелпс и Лили Кинг. Последняя обвинила Ефимову в самых страшных грехах, а россиянка впоследствии назвала соперничество с американкой «войной». В ответ на провокационные заявления Кинг Ефимова также напомнила, что Фелпс сам однажды был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Однако его американка почему-то критике не подвергла.

Свист трибун

Доставалось российским спортсменам и от публики. Ту же Ефимову освистывали так, что она даже надевала наушники перед соревнованиями, чтобы можно было спокойно настроиться на заплыв. В итоге помогло: Юлия завоевала две серебряные награды.

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Подвергли жёсткой травле трибуны и наших эстафетников: Андрея Гречина, Данилу Изотова, Владимира Морозова и Александра Сухорукова. Перед заплывом кролем четыре по 100 метров в адрес наших спортсменов свистел весь стадион! Зрители словно обезумели, когда на табло появились имена наших пловцов. В итоге россияне заняли лишь четвёртое место, первыми стали американцы. Впрочем, дело было не в свисте.

«Когда принимаешь непосредственное участие в происходящих событиях, на подобные вещи не обращаешь внимания. Потом, когда смотришь в записи, конечно, неприятно. Вообще, это очень странное поведение со стороны болельщиков, например, на проходящем в прошлом году чемпионате мира в Казани российская публика приветствовала всех одинаково, понятно, что наших громче, но другим спортсменам никто не свистел, и в молчании они тоже не выступали», — говорил Андрей Гречин «Комсомольской правде».

РИА Новости

Примерно то же самое говорили и другие участники соревнований. В МОК, справедливости ради, отмалчиваться не стали и признали наличие проблемы. Впрочем, свист с трибун в Бразилии летел не только в адрес россиян. Местная публика вообще готова была свистеть по любому поводу.

Английский профессор Энди Майа даже отмечал, что существует целых шесть типов свиста на Олимпиаде в Рио. Первый — свист ради свиста, просто театральное представление. Второй — свист в адрес фаворитов (бразильцы болеют за слабых). Третий — против тех или иных политиков. Четвёртый — свист поддержки своих спортсменов. Пятый — свист в адрес судей. И, наконец, шестой — против россиян из-за допингового скандала.

В итоге Олимпиада завершилась для наших пловцов не слишком удачно. Россияне в общем медальном зачёте заняли лишь 16-е место, взяв два серебра и две бронзы. На первом месте с отрывом расположились американцы, взявшие феноменальные 16 золотых.

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