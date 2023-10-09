Серба выкинули из эстонского клуба за пост в соцсетях. Он поздравил Путина

Давно уже стало понятно, что в странах Прибалтики все решения относительно спорта, да и не только, принимаются, исходя из политической истерии. Всё что связано с Россией или людьми из России - всё попадает под неминуемый бан с обязательным в таких случаях хейтом. И ладно бы, всё ограничивалось только воплями в сети.

Последняя история катается даже не гражданина России, а сербского специалиста, главного тренера эстонского мини-футбольного клуба «Смсраха». Ничего страшного, что никто не знает что это вообще за команда, и что вообще в Эстонии развит мини-футбол. Тот самый наставник Владимир Йованович поздравил в своих личных соцсетях с днем рождения президента России Владимира Путина. И понеслось…

Не прошло и нескольких часов после того, как руководство команды обнаружило это самое невинное поздравление, специалист был немедленно уволен. «Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера Владимира Йовановича в социальных сетях. Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается СВО, главный тренер команды так себя вел. Решение о прекращении сотрудничества Йованович принял с пониманием. По его словам, пост в соцсетях не имел никакой политической подоплеки», — сказал руководитель мини-футбольного клуба «Смсраха» Андрей Головин.

Йованович не стал молчать в данной ситуации и объяснил свои слова. «Я спортсмен из страны, в которой есть свои традиции, как и у эстонцев есть свои. Я уважаю мнение каждого, но никто на этой планете не может указывать мне, что думать — это называется свободой слова, это демократия. Мне действительно жаль, что я на собственном горьком опыте с этим столкнулся», — сказал сербский специалист порталу Delfi.

Источник фото: РИА Новости

Но между понятиями “демократия” и “русофобия” в некоторых европейских государствах давно уже поставлен знак равно. Не так давно была лишена гражданства литовская фигуристка Маргарита Дробязко. Мотивировка такого решения поражает своей бердовостью — «за осквернение Литвы участием в шоу Татьяны Навки в Сочи». На минуточку, Маргарита призёр мировых и европейских первенств в танцах на льду. Ещё и удостоенная за достижения в литовском спорте высших государственных наград. Учитывая довольно скудный бэкграунд Литвы в мировом спорте, за такие достижения, Дробязко должны были прижизненный памятник поставить, а не лишать каких-либо прав, тем более, права на проживание в стране.

На память приходит ещё один вопиющий случай, связанный с эстонским проявлением русофобии. Бывший футболист сборной Эстонии Андрей Степанов опубликовал в соцсетях фотографию со встречи, на которой присутствовал главный тренер сборной России и клуба “Ростов” Валерий Карпин, а также капитан сборной Эстонии Константин Васильев, полузащитник Сергей Зенев, помощник главного тренера Андрес Опер, бывший вратарь «Ротора» и «Томи» Сергей Парейко и другие. Тогда политических последствий это не имело, но эстонская болельщицкая тусовка подняла настоящий вой в социальных сетях относительно фото с Карпиным видных деятелей местного футбола.

Источник фото: соцсети Андрея Степанова

«Несмотря на то что данная встреча была частной и не была ими организована, как граждане Эстонии и представители национальной сборной они несут моральную обязанность отстаивать те же ценности, за которые выступает как эстонское государство, так и большая часть Европы», — выступили с официальным обращением эстонские болельщики.

Так что, сербского тренера Владимира Йовановича можно назвать достаточно смелым человеком. Вряд ли в нынешнее неспокойное время, он не догадывался о тех последствиях, которые его ждут. Но он оказался настоящим мужиком, которому глубоко наплевать на чьё-либо навязанное мнение. Он делает ровно то, что считает нужным. Не на потехе публике, а от души.