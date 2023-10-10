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Флаг и гимн – наше всё. Россия отказалась участвовать во Всемирных играх боевых искусств

Пресс-служба организации заявила, что наши спортсмены не выступят в Саудовской Аравии.
Флаг и гимн – наше всё. Россия отказалась участвовать во Всемирных играх боевых искусств
10 октября 2023 13:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

Сборная России не примет участие в III Всемирных играх боевых искусств, которые состоятся во второй половине октября, с 20 по 30 числа, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.Эту информацию сообщила пресс-служба Российского союза боевых искусств (РСБИ):

«Мы не будем участвовать во Всемирных играх боевых искусств. Мы отправляли запрос на участие под нашим флагом и гимном, но наша заявка осталась без ответа».

Россия отказалась участвовать во Всемирных играх боевых искусств без флага и гимна

Стоит признать, что такой запрос изначально имел крайне призрачный шанс на положительное решение. Сейчас нас на международные соревнования даже без флага, гимна и других государственных символов если где и пускают, то с большим скрипом, а тут мы хотели всего и сразу. Позиция вполне понятная, но в нынешних реалиях обречённая.

РСБИ представляет собой объединение 71 Федерации различных стилей и направлений боевых искусств. Возможно, это не самый популярный вид спорта, но не сложно представить, какое большое количество спортсменов он объединяет. И все они будут вынуждены пропустить третьи по счёту Всемирные игры. Интересно, что эти соревнования проводятся не регулярно: предыдущие прошли в 2010 и 2013 годах в Пекине и Санкт-Петербурге.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

III Всемирные игры боевых искусств – это международный мультиспортивный фестиваль, объединяющий древние традиции, захватывающие соревнования и показательные спортивные выступления по 16 видам спорта из числа единоборств и боевых искусств.Кроме того, на мероприятии пройдет первый Всемирный гала-концерт боевых искусств, посвященный легендам спортивных единоборств.

Можно себе представить, какое это глобальное мероприятие, объединяющее спортсменов из разных видов спорта и уголков планеты. Тем более саудовцы скромно делать не умеют. Вот только нас там не будет. Стоило ли пытаться попасть туда даже в роли нейтральных атлетов? Ответ на этот вопрос, пожалуй, каждый может дать самостоятельно. Президент страны недавно говорил о том, что решать должны сами спортсмены, хотя тогда речь шла о ещё более глобальном состязании – Олимпийских играх.

Путин считает, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в ОИ-2024

Пропуск Всемирных игр на пользу точно не пойдёт. Чем дольше и больше мы остаёмся в изоляции, тем сложнее и тернистее будет путь обратно. Тем более, что пока совершенно непонятно, когда у российских спортсменов появится возможность полноценно вернуться именно с флагом и гимном. И в такой ситуации самостоятельно создавать какие-то дополнительные барьеры, кажется, не совсем верный шаг.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

Однако есть и противоположная точка зрения, которая говорит о том, что нейтральный спортсмен не приносит никакой славы своей стране, а потому нет никакого смысла отправлять его на турниры. Это, возможно, звучит несколько цинично, но подобного подхода придерживаются довольно многие.

источник: «Советский спорт»
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