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В сотню лучших игроков НХЛ вошло слишком мало русских. Про Бобровского и Орлова вообще забыли

Спортивное интернет-издание The Score выставило свой рейтинг хоккеистов перед стартом сезона в Северной Америке.
В сотню лучших игроков НХЛ вошло слишком мало русских. Про Бобровского и Орлова вообще забыли
10 октября 2023 22:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Официальный сайт НХЛ

Популярное американское спортивное интернет-издание The Score перед самым стартом очередного сезона НХЛ составило рейтинг 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги на данный момент. В список вошли 10 российских игроков.

Лучшим из россиян стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший восьмое место. В топ-20 также попали форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (16-й) и вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин (20-й). Единственным российским защитником в топ-100 оказался Михаил Сергачёв из «Тампы.» Хоккеист занял 74-е место.Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лишь 34-м.

Топ-10 и места россиян:

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;

2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;

3. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;

4. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;

5. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»;

6. Мэттью Ткачук, «Флорида Пантерз»;

7. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»;

8. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

9. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;

10. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз»;

Источник фото: официальный сайт НХЛ

16. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»;

20. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;

28. Игорь Шестеркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

30. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

34. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;

40. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

48. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;

63. Андрей Свечников, «Каролина Харрикейнз»;

74. Михаил Сергачев, «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Редакция издания «Советский Спорт» решило порассуждать, кто заслуженно из россиян попал в этот список, а кого там явно не хватает.

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Кирилл Капризов, которому здесь и сейчас отдали почётную функцию ассистента капитана команды «Миннесоты», вообще в заветную десятку не попал. Хотя, по уровню влияния на команду и на лигу, Кирилл давно уже не уступает многим звёздам НХЛ. Ну это ладно, это мы рассуждаем о тех, кто всё-таки попал в заветную даже не десятку или двадцатку, а в сотню. Но есть и такие, кто по каким-то причинам там вовсе не оказался.

На первый взгляд, вроде бы всё чинно и благородно. Да, фееривший на протяжении многих сезонов Никита Кучеров почетно восседает на восьмом месте, в то время, как буквально втащивший «Флориду Пантерз» в финал Кубка Стэнли вратарь Сергей Бобровский не только отсутствует в десятке лучших лучших хоккеистов НХЛ, но даже не представлен в сотне. Или Андрей Кузьменко, который чудом не затащил достаточно посредственный по составу и качеству исполнителей «Ванкувер» в плей-офф. Это ещё Илья Михеев рано травмировался в прошлом сезоне, а то и его отсутствие пришлось бы разбирать.

Источник фото: официальный сайт НХЛ

Нет в списке нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко, демонстрировавшего чудеса снайперского мастерства в прошлом сезоне. Но это скорее хотелки отечественных болельщиков, нежели отражение объективной реальности. Хотя, в сотню по 63-м номером попал Андрей Свечников, и, наверняка, молодому российскому хоккеисту авансом выдан подобный респект, ведь он большую часть сезона пропустил из-за травмы. Это была одна из причин, почему признанные фавориты регулярки последних лет «Каролина Харрикейнз» не прошли далеко в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ну и, наверное, самое непонятное игнорирование из россиян - перешедший перед плей-офф из «Вашингтона» в стан «Бостон Брюинз» атакующий защитник Дмитрий Орлов. Человек, который отмечался невероятной результативностью в составе «мишек», оказался вне 100 лучших, хотя там есть одноклубник Кучерова Михаил Сергачёв.

Чем же тот же Орлов хуже Сергачёва? Сплошные вопросы. Но ко всем подобным рейтингам стоит относиться с улыбкой. Нынче, перед самым стартом регулярного чемпионата НХЛ, каждое издание старается сделать свою подборку лучших и худших, а эксперты уже устали предрекать взлёты и провалы всем видным хоккеистам в Северной Америке.

Источник фото: официальный сайт НХЛ

П.С. Как бы все с должным уважением и пиететом не относились к Евгению Малкину, 48-е место Евгения в рейтинге лучших - это явный перебор для игрока, который едет с ярмарки.

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