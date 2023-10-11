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Прыгнула головой в пол. Звезду российской гимнастики парализовало после жуткой травмы

Скорая ехала к спортсменке непозволительно долго.
Прыгнула головой в пол. Звезду российской гимнастики парализовало после жуткой травмы
11 октября 2023 00:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Архив «Совспорта»

К концу 90-х Мария Засыпкина считалась одной из самых перспективных гимнасток не только страны, но и всего мира. Россиянка блистательно выступала на юниорских турнирах, выигрывая первые призы, и планомерно готовилась к участию в Олимпиаде. Юная спортсменка должна была стать наследницей знаменитой Светланы Хоркиной, однако занять место чемпионки ей оказалось не суждено.

Карьера перспективной гимнастки неожиданно прервалась в 2001 году. Дорогу в большой спорт для девушки закрыла кошмарная травма.

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Олимпийская надежда

Засыпкина росла в спортивной семье. Её отец в прошлом был легкоатлетом, а старшая сестра занималась гимнастикой и иногда брала с собой Марию на тренировки. На девочку эти занятия произвели большое впечатление - и она попросила родителей отдать её в ту же секцию. Мать будущей звезды поначалу была категорически против: она не хотела подвергать ещё одну дочь рискам профессионального спорта, но в конечном счёте всё-таки поддалась на уговоры ребёнка.

Свой путь в гимнастике Засыпкина начала достаточно поздно - в семь лет, но недостаток детской подготовки она мгновенно компенсировала талантом. Дар девочки разглядела тренер Марина Типкова, под чьим руководством она стремительно прогрессировала. Директор спортшколы, в которой занималась Мария, позже вспоминала, что юная гимнастка могла без подготовки выполнять упражнения, для перехода к которым другим спортсменкам приходилось тренироваться два года.

Со временем Мария перешла под крыло Ольги Барановой, которая уже сделала из спортсменки звезду национального масштаба. В школе девочке даже завидовали из-за её популярности и успехов! В 14 лет гимнастка добилась международного признания, завоевав четыре золотых медали на мировом первенстве среди юниоров. Тогда о Засыпкиной уже заговорили как об олимпийской надежде России, пригласив в национальную команду.

Источник фото: архив «Совспорта»

Засыпкина быстро оправдала выданные ей авансы. На своём дебютном взрослом чемпионате мира в 2001 году спортсменка совершила сенсацию, выиграв серебро в командном многоборье. В одной из дисциплин 15-летняя спортсменка превзошла даже прославленную Светлану Хоркину - с ней Мария уже практически на равных конкурировала в чемпионате России. Перед юной гимнасткой тогда открывались фантастические перспективы, включая медали Олимпиады-2004, но реализовать свой потенциал девушка, к несчастью, не смогла.

Роковой прыжок

9 ноября 2001 года стало для Засыпкиной роковой датой. В тот день спортсменка проходила подготовку к показательным выступлениям во Франции, из-за которых ей пришлось отложить отпуск, положенный после успешного чемпионата мира. В то утро Мария тренировала новый элемент, который и должна была демонстрировать на выезде в Европу.

Исключительный дар сыграл с гимнасткой злую шутку. Мария, обычно схватывающая всё на лету, попыталась исполнить сложный трюк без страховки - и допустила жуткую ошибку. Спортсменка неудачно приземлилась после прыжка, ударившись головой о пол. Подняться самостоятельно Засыпкина уже не могла: у девушки парализовало ноги, отказывали руки - ей оставалось только звать на помощь.

Тренер спортсменки вызвала скорую, однако врачи прибыли на место лишь через полтора часа - в это время Марии сделали обезболивающий укол. Диагноз впоследствии спортсменке поставили страшный - и несовместимый с профессиональной карьерой: перелом позвоночника в двух местах, да ещё и с повреждением спинного мозга.

Источник фото: архив «Совспорта»

«Я буду, я должна»

Тяжёлая травма, впрочем, могла повлечь для Засыпкиной куда более серьёзные последствия, чем уход из спорта. Первая операция подтвердила эти опасения: врачи полагали, что ходить девушка уже не сможет. Но следующее вмешательство оказалось удачным: хирург заменил повреждённый шейный позвонок Марии на титановую пластину, и это помогло ей вновь почувствовать тело. Сам доктор позже вспоминал, что решающим фактором тогда стало время: ещё несколько часов - и помочь спортсменке было бы уже невозможно.

- Очнулась в 12 часов ночи. Сначала не поняла, где я нахожусь. Потом объяснили всё, началось лечение. Я сказала: «Я буду, я должна». Потому что впереди была Олимпиада через три года. Страшно было потом, после того как я встала на ноги и после того, как осознала, что со мной случилось, - рассказывала потом Мария.

Восстановление гимнастки шло трудно, но эффективно. Мария заново научилась ходить и даже попыталась вернуться в спорт, но после нескольких тренировок стало ясно, что выйти на прежний уровень девушка не сможет уже никогда. И дело было даже не в болях, которые испытывала спортсменка, а в появившемся у неё страхе перед элементами: травма лишила Засыпкину её главных качеств - решимости и уверенности.

Однако навсегда бросать гимнастику Мария всё же не стала. Девушка избрала для себя путь тренера, выучившись в университете, и вскоре после выпуска стала работать с детьми. В этой профессии бывшая спортсменка в итоге и нашла себя: педагогической деятельностью она занимается и сейчас, иногда совмещая её с судейством на внутренних соревнованиях.

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