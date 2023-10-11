19-летнему таланту из США грозит тюремный срок. Его способностями восторгался сам Леброн Джеймс

Нередко мы становимся свидетелями того, как представители молодого поколения спортсменов, наделенные статусом «вундеркиндов», в полной мере не реализовывают свой талант: кто-то оказывается недостаточно перспективным, кому-то могут помешать частые травмы, а некоторые в один момент переключаются со спорта на другую сферу деятельности.

Тем самым, поклонники заочно лишаются потенциально сильного представителя излюбленного вида спорта. Но порой гораздо обиднее становится от того, что тот самый «вундеркинд» тщательно прикладывает руку к тому, чтобы самому себе испортить перспективную карьеру.

Одним из таких может оказаться баскетболист Майки Уильямс, которому грозит серьезный тюремный срок: ещё несколько лет назад ему пророчили большое будущее Леброн Джеймс и Кевин Дюрант.

Источник фото: соцсети спортсмена

Будущее НБА

Еще со школьных лет юный спортсмен успешно проявил себя на спортивном поприще: в седьмом и восьмом классе он был признан лучшим игроком в своей категории по версии Национального рейтинга Нейсмита, причем, в школьные годы Уильямс успел поиграть в одной команде с сыном самого Леброна Бронни Джеймсом.

В 2019 году Майки начал выступать за команду средней школы Сан-Исидро в Сан-Диего, и там Уильямс раскрылся «по полной». Практически в каждом матче юниор набирал по 30 очков, и как следствие, побил многолетний рекорд штата по количеству заброшенных мячей. Своими усилиями он привел команду к чемпионству в феврале 2020-го года и заслуженно получил приз лучшего новичку розыгрыша.

Только вообразите масштаб! Еще до перехода в среднюю школу баскетболист получил множество предложений от различных программ NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта США). Крупные спортивные издания вручили ему статус четырехзвездочного рекрута с общей оценкой 86/100 (рейтинг ESPN), что сделало его самым желанным спортсменом для всех студенческих команд: В 2022 году его выбор пал на Мемфисский Университет.

Источник фото: соцсети спортсмена

Развивался Майки не только в спорте. Ещё до перехода в среднюю школу социальные сети баскетболиста насчитывали около миллиона подписчиков, а к концу второго курса более двух. Среди поклонников его таланта были такие легенды НБА как Кевин Дюрант и Леброн Джеймс, также, за развитием карьеры игрока следили многие американские «селебрити», одним из них значился лидер мировой рэп-сцены Обри Грэм, более известный под никнеймом Drake.

Но и это не всё. В 2021 году Уильямс заключил соглашение с брендом спортивной одежды «Puma», что сделало его первым в истории игроком среднем школы, подписавшим подобный контракт. Только вдумайтесь, на тот момент ему было 17 лет.

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От статуса звезды до тюрьмы

13 апреля 2023 года Майки Уильямс был арестован правоохранительными органами штата Калифорния в городе Джамул. 19-летнему баскетболисту предъявили пять обвинений в нападении с применением оружия. Как сообщил местный департамент, 28 марта баскетболист из пистолета выстрелил в автомобиль, в которым находились пятеро человек. Произошло это из-за домашней ссоры.

Подробности облетели всю страну, а на защиту спортсмена встали многие американские знаменитости, по большей части - рэп-исполнители. На следующий день Уильямса отпустили под залог в 50 тысяч долларов назначили дату предварительного слушания - 29 июня. Впоследствии его перенесли на 12 июля из-за того, что команда юристов игрока запросила время на получение дополнительной информации касательно инцидента. К слову, Майки свою вину упорно отрицал.

Источник фото: соцсети спортсмена

6 июля было объявлено об очередном переносе слушания по делу Уильямса на 5 сентября, но и тогда процесс не удалось организовать. Вскоре суд утвердил продолжение расследования, и 10 октября состоялось первичное заседание. 24 октября спортсмен предстанет перед судом, на котором будет определен его статус в баскетбольной программе Мемфиса. Ко всему прочему, ему грозит лишение свободы до 28 лет.

На данный момент университет проводит внутреннее расследование и не стремится делать резкий заявлений касательно будущего спортсмена. На данный момент он посещает занятия виртуально и все еще числится в составе местной сборной, но с ограниченным доступом к командным мероприятиям. Однако, уже сейчас начинает казаться, что главный «проспект» и претендент на первый номер драфта НБА в 2024 году рискует в одночасье разрушить потенциально великую карьеру, которую пророчили ему все звезды США.