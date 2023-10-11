Рублёв перетерпел упрямого американца. Последний розыгрыш поразил зрителей

Продемонстрировав впечатляющую игру в стартовых раундах «Мастерса» в Шанхае, Андрей Рублёв в споре за путёвку в четвертьфинал сошёлся в противостоянии с Томми Полом. Статистика личных встреч перед этой игрой говорила в пользу российского теннисиста — четыре победы в пяти матчах. Но американец в этом году проводит свой лучший сезон. Так что разгрома, подобного тому, который учинил Рублёв Адриану Маннарино в третьем круге, ожидать вряд ли стоило.

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Стартовая партия началась с уверенных действий соперников на своей подаче. Четыре гейма пролетели почти незаметно, после чего на корте наконец-то начали происходить интересные события. Первым борьбу на приёме завязал Пол — и с первой же попытки сумел сделать брейк. Но Андрею на этом турнире пока удаётся то, что не получалось у него на протяжении большей части сезона. А именно — вовремя обуздать свой темперамент и справиться с нервами. Рублёв гораздо меньше, чем обычно, тратит время на ненужный выплеск эмоций. И это пока приносит ему результат.

Андрей тут же сумел вернуть потерянную подачу, и когда казалось, что тай-брейка не избежать, использовал ещё один свой шанс. Двенадцатый гейм, который в итоге стал заключительным в партии, Рублёв провёл не без ошибок, но в итоге смог устоять. 7:5 — и до выхода в четвертьфинал российскому теннисисту оставалось сделать один шаг, пусть и весьма непростой.

Вторая партия началась как под копирку с первой — двумя геймами, выигранными под ноль. А дальше вполне мог повториться сценарий, которые зрители в этом матче уже видели, только в зеркальном отображении. В пятом гейме Рублёв завязал борьбу на приёме. И когда очередная ошибка не позволила ему забрать подачу соперника, впервые в матче высказал неудовольствие произошедшим.

Источник фото: Getty Images

Развязка партии вновь пришлась на одиннадцатый гейм. Американец на брейк-пойнте оборонялся до последнего, но Рублёв шикарным смэшем всё-таки завершил розыгрыш в свою пользу и вышел подавать на матч. Завершилось же всё ещё одним маленьким шедевром от Андрея. В то, что мяч после очередного его удара всё-таки попал в заднюю линию, поначалу не поверили ни он сам, ни соперник, ни зрители на трибунах. Первым произошедшее осознал Пол, который, не скрывая своего огорчения, направился к сетке.

7:5, 7:5 — Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал, где его уже ждёт крайне неудобный для него соперник — француз Уго Умбер. Пока в противостоянии этих теннисистов равенство — 2:2. Но последняя очная встреча — на турнире в Пекине в этом году осталась за Умбером. Так что у Рублёва есть отличный шанс поквитаться с французом за то поражение.