Российской чемпионке разрешили выступить на Олимпиаде. Важнейшее решение суда!

Сейчас всё идёт к тому, что российских спортсменов на Олимпиаде в Париже не будет. Международные организации единым фронтом выступают против нашего участия, и пробить брешь в этой позиции будет крайне сложно. Однако ещё несколько лет назад россияне могли обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и даже выиграть дело!

В 2016 году наша прославленная пловчиха Юлия Ефимова сумела через Лозанну добиться права выступить на Играх.

Соцсеть Юлии Ефимовой

Бесцеремонное условие

В 2014 году для Юлии Ефимовой наступили трудные времена. В её допинг-пробе, которую спортсменка сдала в октябре 2013-го, обнаружили следы стероидов. Пловчиха призналась, что употребляла пищевые добавки, в которых и содержались запрещённые препараты. Для Юлии произошедшее стало тяжелейшим ударом.

«Очень тяжело приняла эту новость. Никогда не забуду. В тот момент я застряла в аэропорту. Это было сразу после Нового года. Помню, мне позвонили, и я сразу рухнула на месте. Так получилось, что со мной никого рядом не было. Многие люди, работающие в аэропорту, переживали вместе со мной, потому что не понимали, что и как», — рассказывала Ефимова «Матч ТВ».

Соцсеть Юлии Ефимовой

Вскоре последовали и масштабные санкции. Ефимову дисквалифицировали на полтора года и лишили пяти медалей чемпионата Европы 2013 года на короткой воде. Однако хуже всего было то, что в Международной федерации плавания решили не пускать на Игры в Рио всех спортсменов с подмоченной допинговой репутацией. Ефимову не спасало даже то, что к моменту старта соревнований она уже отбыла бы своё наказание.

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Мириться с вопиющим решением международных чиновников Юлия не стала. Спортсменка обратилась в суд.

Недовольство американцев

Незадолго до Олимпиады Ефимову вновь поймали на допинге: на этот раз в её пробе обнаружился мельдоний. Однако содержание вещества в крови спортсменки оказалось незначительным — ниже критического предела. Да и на решение суда этот факт никак не повлиял.

Арбитры из Лозанны постановили, что отстранение Ефимовой от Олимпиады является незаконным. Важнейшее решение было принято буквально в день открытия Игр! Сама Ефимова впоследствии заявила, что ситуация с мельдонием была подстроена и что ей «обидно за Россию».

Соперники Ефимовой на Олимпиаде были очень недовольны её допуском на соревнования. Особенно возмущались американцы: Майкл Фелпс и Лили Кинг. Впрочем, Юлия говорила тогда, что не держит зла на коллег. Враждебная атмосфера только подгоняла её, добавляла спортивной злости. Болельщики освистывали нашу спортсменку, но она уверенно шла к медалям и завершила Игры с двумя серебряными наградами (на 100 и 200 метров брассом).

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После этого на допинге наша чемпионка больше не попадалась. Недавно Ефимова вернулась в Россию из США, где жила последние годы, и намерена возобновить карьеру после более чем двухлетнего простоя.