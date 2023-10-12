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Российской чемпионке разрешили выступить на Олимпиаде. Важнейшее решение суда!

Российской чемпионке разрешили выступить на Олимпиаде. Важнейшее решение суда!
Российской чемпионке разрешили выступить на Олимпиаде. Важнейшее решение суда!
12 октября 2023 00:00
автор: Глеб Томашевский
автор фото: РИА Новости

Сейчас всё идёт к тому, что российских спортсменов на Олимпиаде в Париже не будет. Международные организации единым фронтом выступают против нашего участия, и пробить брешь в этой позиции будет крайне сложно. Однако ещё несколько лет назад россияне могли обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и даже выиграть дело!

В 2016 году наша прославленная пловчиха Юлия Ефимова сумела через Лозанну добиться права выступить на Играх.

Соцсеть Юлии Ефимовой

Бесцеремонное условие

В 2014 году для Юлии Ефимовой наступили трудные времена. В её допинг-пробе, которую спортсменка сдала в октябре 2013-го, обнаружили следы стероидов. Пловчиха призналась, что употребляла пищевые добавки, в которых и содержались запрещённые препараты. Для Юлии произошедшее стало тяжелейшим ударом.

«Очень тяжело приняла эту новость. Никогда не забуду. В тот момент я застряла в аэропорту. Это было сразу после Нового года. Помню, мне позвонили, и я сразу рухнула на месте. Так получилось, что со мной никого рядом не было. Многие люди, работающие в аэропорту, переживали вместе со мной, потому что не понимали, что и как», — рассказывала Ефимова «Матч ТВ».

Соцсеть Юлии Ефимовой

Вскоре последовали и масштабные санкции. Ефимову дисквалифицировали на полтора года и лишили пяти медалей чемпионата Европы 2013 года на короткой воде. Однако хуже всего было то, что в Международной федерации плавания решили не пускать на Игры в Рио всех спортсменов с подмоченной допинговой репутацией. Ефимову не спасало даже то, что к моменту старта соревнований она уже отбыла бы своё наказание.

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Мириться с вопиющим решением международных чиновников Юлия не стала. Спортсменка обратилась в суд.

Недовольство американцев

Незадолго до Олимпиады Ефимову вновь поймали на допинге: на этот раз в её пробе обнаружился мельдоний. Однако содержание вещества в крови спортсменки оказалось незначительным — ниже критического предела. Да и на решение суда этот факт никак не повлиял.

Арбитры из Лозанны постановили, что отстранение Ефимовой от Олимпиады является незаконным. Важнейшее решение было принято буквально в день открытия Игр! Сама Ефимова впоследствии заявила, что ситуация с мельдонием была подстроена и что ей «обидно за Россию».

Соперники Ефимовой на Олимпиаде были очень недовольны её допуском на соревнования. Особенно возмущались американцы: Майкл Фелпс и Лили Кинг. Впрочем, Юлия говорила тогда, что не держит зла на коллег. Враждебная атмосфера только подгоняла её, добавляла спортивной злости. Болельщики освистывали нашу спортсменку, но она уверенно шла к медалям и завершила Игры с двумя серебряными наградами (на 100 и 200 метров брассом).

Getty Images

После этого на допинге наша чемпионка больше не попадалась. Недавно Ефимова вернулась в Россию из США, где жила последние годы, и намерена возобновить карьеру после более чем двухлетнего простоя.

источник: «Советский спорт»
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