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Чемпионка Игр-1992 собралась на девятую Олимпиаду. Её соперницы тогда  ещё даже не родились

Первые свои международные награды Оксана Чусовитина выигрывала в составе сборной СССР.
Чемпионка Игр-1992 собралась на девятую Олимпиаду. Её соперницы тогда  ещё даже не родились
12 октября 2023 16:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Ожидаемая, но от этого не менее громкая новость пришла из мира спортивной гимнастики. Выступающая за Узбекистан Оксана Чусовитина объявила о намерении отобраться на игры в Париже. Нюанс заключается в том, что Оксане в этом году исполнилось 48 лет. И для такого «молодого» вида спорта в вопросе возраста участниц подобное решение выглядит настоящим вызовом соперницам. Более того — зная честолюбие Чусовитиной, можно не сомневаться, что она почти наверняка мечтает о медали.

Оксана Чусовитина: Я старая? Пусть молодые догонят!

Оксана не раз уходила из спорта, а за свою карьеру сменила массу флагов. Чемпионкой мира она стала в составе сборной СССР, на Играх в Барселоне победила выступая за команду СНГ под олимпийскими кольцами, потом в её спортивной биографии были Узбекистан, Германия (куда она с семьёй уехала для лечения больного ребёнка) и вновь Узбекистан. Но есть ли у Чусовитиной тот багаж, который позволит ей рассчитывать на высокий результат в Париже? Последние результаты показывают, что её мечты вполне могут стать реальностью.

Источник фото: Getty Images

В марте она заняла третье место на этапе Кубка мира, который прошёл в Катаре. А совсем недавно Оксана остановилась в шаге от пьедестала на Азиатских Играх в коронном для неё опорном прыжке. Поэтому в том, что Чусовитина выполнит задачу-минимум в виде прохождения квалификационного отбора, можно практически не сомневаться. Если, конечно, не помешает какая-то нелепая случайность или травма. Так что её потенциальным соперницам по парижскому помосту стоит всерьёз насторожиться.

В целом, примеры подобного спортивного долголетия, если не брать в расчёт спортивную гимнастику, периодически встречаются. Появление на ледовой дорожке в Пекине 49-летней Клаудии Пехштайн можно обозначить разве что олимпийским принципом «Главное — не победа, а участие». А вот другая возрастная спортсменка едва не сотворила маленькое чудо там же, в китайской столице, только четырнадцатью годами ранее.

Легендарной французской велосипедистке Жанни Лонго также было 49 лет, как Пехштайн на момент начала Зимних Игр-2022 и самой Оксане Чусовитиной в следующем году. Но Жанни доказала, что приехала в Пекин не ради красивой цифры в статистических показателях. В индивидуальной гонке она заняла четвёртое место, лишь две секунды проиграв бронзовому призёру — швейцарке Карин Тюриг. А если бы речь шла об очном противостоянии на дистанции, то Лонго наверняка использовала бы весь свой многолетний опыт, чтобы не отпустить соперницу.

Источник фото: РИА Новости

Так что у Чусовитиной перед глазами есть отличный и не столь уж давний пример того, что ничего невозможного в спорте нет. И её мечта о третьей олимпийской медали в карьере вполне может стать реальностью.

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