Чемпионка Игр-1992 собралась на девятую Олимпиаду. Её соперницы тогда  ещё даже не родились

Ожидаемая, но от этого не менее громкая новость пришла из мира спортивной гимнастики. Выступающая за Узбекистан Оксана Чусовитина объявила о намерении отобраться на игры в Париже. Нюанс заключается в том, что Оксане в этом году исполнилось 48 лет. И для такого «молодого» вида спорта в вопросе возраста участниц подобное решение выглядит настоящим вызовом соперницам. Более того — зная честолюбие Чусовитиной, можно не сомневаться, что она почти наверняка мечтает о медали.

Оксана Чусовитина: Я старая? Пусть молодые догонят!

Оксана не раз уходила из спорта, а за свою карьеру сменила массу флагов. Чемпионкой мира она стала в составе сборной СССР, на Играх в Барселоне победила выступая за команду СНГ под олимпийскими кольцами, потом в её спортивной биографии были Узбекистан, Германия (куда она с семьёй уехала для лечения больного ребёнка) и вновь Узбекистан. Но есть ли у Чусовитиной тот багаж, который позволит ей рассчитывать на высокий результат в Париже? Последние результаты показывают, что её мечты вполне могут стать реальностью.

Источник фото: Getty Images

В марте она заняла третье место на этапе Кубка мира, который прошёл в Катаре. А совсем недавно Оксана остановилась в шаге от пьедестала на Азиатских Играх в коронном для неё опорном прыжке. Поэтому в том, что Чусовитина выполнит задачу-минимум в виде прохождения квалификационного отбора, можно практически не сомневаться. Если, конечно, не помешает какая-то нелепая случайность или травма. Так что её потенциальным соперницам по парижскому помосту стоит всерьёз насторожиться.

В целом, примеры подобного спортивного долголетия, если не брать в расчёт спортивную гимнастику, периодически встречаются. Появление на ледовой дорожке в Пекине 49-летней Клаудии Пехштайн можно обозначить разве что олимпийским принципом «Главное — не победа, а участие». А вот другая возрастная спортсменка едва не сотворила маленькое чудо там же, в китайской столице, только четырнадцатью годами ранее.

Легендарной французской велосипедистке Жанни Лонго также было 49 лет, как Пехштайн на момент начала Зимних Игр-2022 и самой Оксане Чусовитиной в следующем году. Но Жанни доказала, что приехала в Пекин не ради красивой цифры в статистических показателях. В индивидуальной гонке она заняла четвёртое место, лишь две секунды проиграв бронзовому призёру — швейцарке Карин Тюриг. А если бы речь шла об очном противостоянии на дистанции, то Лонго наверняка использовала бы весь свой многолетний опыт, чтобы не отпустить соперницу.

Источник фото: РИА Новости

Так что у Чусовитиной перед глазами есть отличный и не столь уж давний пример того, что ничего невозможного в спорте нет. И её мечта о третьей олимпийской медали в карьере вполне может стать реальностью.