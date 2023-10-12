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Россию выкинули из олимпийского движения. МОК наложил глухой бан

Международная спортивная организация выискала повод для наложения очередного запрета на ОКР.
Россию выкинули из олимпийского движения. МОК наложил глухой бан
12 октября 2023 20:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России от членства в олимпийском движении в связи с включением в ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, следует из релиза МОК.

Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что в члены ОКР приняли региональные олимпийские советы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Создаётся ощущение, будто представители МОК сидят с микроскопом и следят за любым шагом российских спортивных чиновников. И вздыхают с облегчением, когда появляется возможность наложить очередной бан, запрет или условно временное отстранение на участие российских спортсменов где либо и как либо.

Источник фото: РИА Новости

Совсем недавно «тихо и мирно» редакции «Советского спорта» на официальный запрос в МОК ответили, что российских юниоров не допустят до юношеской Олимпиады. Как само собой, никто и не должен этому удивляться. Ничего личного, просто такой мировой тренд. И начался он далеко не в феврале 2022 года. Причём, никаких нейтральных статусов, вопрос гимна и флага уже даже не поднимается. Они же не UFC какое-то, чтобы принимать смелые решения.

Оказывается, ОКР не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета (НОК), как это определено в олимпийской хартии, а также не может получать никакого финансирования от олимпийского движения.

Официальный представитель МОК Марк Адамс на пресс‑конференции в Мумбаи прокомментировал принятое решение.

«Мы в курсе разной информации, видим различные сообщения, но, я думаю, заявление МОК говорит само за себя — была нарушена олимпийская хартия, мы основывались на этом. ОКР отстранен, процедуры будут такие же, как и при отстранении любого другого НОК. Отсутствие финансирования — одно из условий», — сказал Адамс.

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Источник фото: РИА Новости

С другой стороны, ОКР по факту или без - уже давно отстранили от всего на свете, и нынешнее решение ни на что особенно не повиляет. Тем более, что все уже видели, как другой европейский футбольный орган УЕФА вначале принял решение об участии российских детских и юниорских команд в турнирах под эгидой организации, а потом под давлением части европейских стран отказался от своих слов и решений. С поездкой на ОИ ситуация ещё хуже, и надо быть готовыми к тому, что никаких нейтральных спортсменов в Париж-2024 не допустят. И для этого навыдумывают массу различных формулировок и бюрократических слов.

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