Россию выкинули из олимпийского движения. МОК наложил глухой бан

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России от членства в олимпийском движении в связи с включением в ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, следует из релиза МОК.

Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что в члены ОКР приняли региональные олимпийские советы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Создаётся ощущение, будто представители МОК сидят с микроскопом и следят за любым шагом российских спортивных чиновников. И вздыхают с облегчением, когда появляется возможность наложить очередной бан, запрет или условно временное отстранение на участие российских спортсменов где либо и как либо.

Источник фото: РИА Новости

Совсем недавно «тихо и мирно» редакции «Советского спорта» на официальный запрос в МОК ответили, что российских юниоров не допустят до юношеской Олимпиады. Как само собой, никто и не должен этому удивляться. Ничего личного, просто такой мировой тренд. И начался он далеко не в феврале 2022 года. Причём, никаких нейтральных статусов, вопрос гимна и флага уже даже не поднимается. Они же не UFC какое-то, чтобы принимать смелые решения.

Оказывается, ОКР не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета (НОК), как это определено в олимпийской хартии, а также не может получать никакого финансирования от олимпийского движения.

Официальный представитель МОК Марк Адамс на пресс‑конференции в Мумбаи прокомментировал принятое решение.

«Мы в курсе разной информации, видим различные сообщения, но, я думаю, заявление МОК говорит само за себя — была нарушена олимпийская хартия, мы основывались на этом. ОКР отстранен, процедуры будут такие же, как и при отстранении любого другого НОК. Отсутствие финансирования — одно из условий», — сказал Адамс.

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Источник фото: РИА Новости

С другой стороны, ОКР по факту или без - уже давно отстранили от всего на свете, и нынешнее решение ни на что особенно не повиляет. Тем более, что все уже видели, как другой европейский футбольный орган УЕФА вначале принял решение об участии российских детских и юниорских команд в турнирах под эгидой организации, а потом под давлением части европейских стран отказался от своих слов и решений. С поездкой на ОИ ситуация ещё хуже, и надо быть готовыми к тому, что никаких нейтральных спортсменов в Париж-2024 не допустят. И для этого навыдумывают массу различных формулировок и бюрократических слов.