Малкин деклассировал «Вашингтон». Овечкин был лишь бледной тенью

Перед стартом нового сезона НХЛ строилось немало прогнозов о том, в каком темпе начнётся продолжение погони Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Анализировалась игра «Вашингтона» в рамках предсезонной подготовке, проводились долгие арифметические подсчёты, а каждая шутка Александра на тему своего возраста вызывала бурю смеха. Поэтому старта «столичных» в регулярном чемпионате ждали с нетерпением не только поклонники команды, но и все, кто следит за заокеанским хоккеем в нашей стране.

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«Питтсбург», за который долгие годы выступает Евгений Малкин, обсуждался в куда более спокойном ключе. За то время, пока «Вашингтон» готовился к старту, «пингвины» уже успели провести один матч. И, бодро начав встречу с «Чикаго», в итоге уступили, пропустив четыре шайбы. О Малкине же после этой игры говорилось разве же в контексте рекорда, который они установили вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом, выйдя на лёд в составе одной команды вот уже в восемнадцатом сезоне НХЛ. Поэтому фаворитом перед предстоявшим матчем вполне заслуженно считалась команда Овечкина.

Источник фото: НХЛ

Но игра на льду «Кэпитал Уан-Арены» в итоге опровергла все прогнозы. Уже в первом периоде Малкин и компания создали ряд неплохих моментов у ворот Чарли Линдгрена. Их соперники в свою очередь попытались создать остроту при игре в большинстве, но ничего хорошего для хозяев льда в итоге из этого не вышло. На первый перерыв команды отправились при нулях на табло.

А вторая двадцатиминутка стала настоящим бенефисом российского форварда «Питтсбурга». Для начала он отличился сам. Причём символично, что голевая комбинация началась с ошибки Овечкина. Александр не сумел вывести шайбу из своей зоны, а подхвативший шайбу Ракелль вывел на бросок Малкина, который расстрелял ворота Линдгрена.

Практически тут же «Питтсбург» заработал большинство, закончившееся второй шайбой в матче. Малкин, Гюнцель и Кросби расчертили изящную комбинацию по зоне «Вашингтона», завершившуюся голом последнего. А ещё одно большинство в исполнении «пингвинов» и вовсе поставило хозяев льда в положение, близкое к критическому. Причём, вновь не обошлось без Малкина, который заработал своё третье очко по системе гол+пас в этом матче.

ХК «Питтсбург Пингвинз»

Вернуть «Вашингтон» в игру мог Александр Овечкин, который после паса Дилана Строума вышел один на один с Тристаном Джерри. Но переиграть голкипера «Питтсбурга» лидер атак «столичных» не сумел, усилив и без того бледное впечатление от своей игры в этом матче. Так что перед третьим периодом шанс «столичных» на спасение выглядели крайне бледно.

В итоге Овечкин в этой игре отметился лишь тремя силовыми приёмами, один из которых — против Эрика Карлссона — и впрямь получился весьма эффектным. Но на лёд он и его команда всё же выходили не за этим. «Вашингтон» так и не сумел забить, а «Питтсубург» поставил жирный восклицательный знак ещё одной голевой комбинацией, в которой деятельное участие вновь принял Малкин. отметившийся, таким образом, во всех результативных атаках своей команды. 4:0 — сверхуверенная победа «Питтсбурга», а тренерскому штабу «Вашингтону» в ближайшее время предстоит провести очень много работы.

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