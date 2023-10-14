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Нортуг обвинил Большунова во лжи. Брат двукратного олимпийского чемпиона погнался за дешёвым пиаром

Сразу два норвежских лыжника не верят в то, что их партнёры по команде хотят соревноваться с сильнейшими.
Нортуг обвинил Большунова во лжи. Брат двукратного олимпийского чемпиона погнался за дешёвым пиаром
14 октября 2023 14:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

Прошлый розыгрыш Кубка мира по лыжному спорту получился едва ли не самым скучным в истории проведения этих соревнований. Если у женщин можно было говорить хоть о какой-то интриге и сменяемости победительниц от этапа к этапу, то у мужчин всё было однообразно и тоскливо. Весь сезон превратился в открытое первенство Норвегии с явным фаворитом — Йоханнесом Клэбо. Причины этого объяснять лишний раз не нужно — российские спортсмены отстранены от международных стартов, а одинокий Федерико Пеллегрино не выдержал конкуренции с норвежцами даже в любимом спринтерском зачёте.

Вяльбе считает, что Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Поэтому, когда в апреле этого года лидер нашей мужской сборной Александр Большунов рассказал о том, что ему написал один из лыжников норвежской сборной и пожелал скорейшего возвращения с формулировкой, что без него на трассе стало скучно, этого вполне можно было ожидать. Политическая ситуация может какой угодно, но профессиональный спортсмен всегда остаётся спортсменом. И хочет добывать свои победы в борьбе с сильнейшими в своём виде, повышая тем самым и свой уровень, и престиж выигранных соревнований.

Источник фото: Getty Images

Прошло полгода, после чего сразу два норвежских лыжника обвинили Большунова во лжи. Брат двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга Эвен и олимпийский чемпион 2018 года в эстафете Дидрик Тёнсет дали интервью онлайн-изданию Nettavisen, в котором рассказали о своём взгляде на ситуацию. Эвен начал с осторожной фразы о том, что лично он этого сообщения не писал. Но на прямой вопрос корреспондента: «Врёт ли Большунов», ответил «Да, я думаю, что это так. Это просто способ оказать давление на ситуацию. Сомневаюсь, что здесь кто-то мог сделать это». Тёнсет же в своём заявлении оказался ещё категоричнее коллеги, заявив следующее: «Если говорить о членах команды, я осмелюсь сказать, что это неправда».

В этой ситуации вызывают удивление, как минимум, два момента. Во-первых, кто дал право двум лыжникам, не относящимся к лидерам сборной, делать заявления от лица всей национальной команды. Йоханнес Клэбо, Пол Голберг и другие лыжники, добывающие победы для Норвегии, почему-то предпочли не делать столь громких заявлений — неспроста же корреспондент обратился к представителям очевидного «второго эшелона». Да и личная переписка — на то и личная, чтобы быть скрытой от посторонних глаз и не быть достоянием общественности в лице любопытных товарищей по команде.

Источник фото: Getty Images

Во-вторых, непонятно, какие плюсы, по мнению Нортуга и Тёнсета, Большунов должен был получить, выдумывая несуществующее сообщение от норвежского лыжника. Говоря о какой-то попытке давить на ситуацию, они сами выставляют себя в неприглядном свете, просто озвучивая ту точку зрения, которой от него ждали. При этом ради красного словца оскорбляя трёхкратного олимпийского чемпиона и одного из лучших лыжников современности. Впрочем, пусть это останется на их совести. А когда политическая ситуация изменится и их же партнёры по команде будут жать руки российским спортсменам, Нортугу и Тёрсету первым делом придётся начать с извинений.

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