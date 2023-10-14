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Секретный козырь Жамнова. «Спартак» обыграл «Торпедо» благодаря дублю Талалуева

Для нападающего москвичей эти голы стали первыми в сезоне.
Секретный козырь Жамнова. «Спартак» обыграл «Торпедо» благодаря дублю Талалуева
14 октября 2023 15:48
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ХК «Спартак»

Центральным матчем субботы в КХЛ, без сомнения стала встреча в Нижнем Новгороде, где местные торпедовцы принимали столичный «Спартак». Команды, удивившие многих на старте сезона, продолжают идти в числе лидеров Западной конференции, преследуя возглавляющий таблицу ярославский «Локомотив». И при этом привлекают симпатии нейтральных любителей хоккея не только результатами, но и открытой, иногда до лёгкой бесшабашности, игрой.

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«Спартак» приехал в Нижний Новгород, имея в активе четырёхматчевую беспроигрышную серию. И уже с первых минут показал серьёзность намерений продолжить победную поступь. В начале стартовой двадцатиминутки Адаму Хуске пришлось всерьёз потрудиться, чтобы не дать «Спартаку» быстро добиться успеха. Постепенно пришли в себя и торпедовцы — и несколько раз в игру всерьёз пришлось вступить и Патрику Рибару. Тем не менее, до первого перерыва зрители увидели только одну заброшенную шайбу. К радости гостевого сектора, влетела она в ворота Хуски. А комбинация получилась на заглядение. Егор Филин поборолся у борта и переадресовал шайбу за ворота Бурмистрову. Тот переадресовал её на пятак Илье Талалуеву, который и открыл счёт в этом матче.

Источник фото: ХК «Спартак»

Во втором периоде ситуация для «Торпедо» на время усложнилась ещё сильнее. Андрей Локтионов сумел в непростой ситуации оставить шайбу в чужой зоне, Иван Морозов отдал поперечный пас на Николая Голдобина и лидер бомбардирской гонки нынешнего чемпионата удвоил перевес гостей. Вернуться в эту игру гостям во многом помог случай. Рибар готовился реагировать на бросок Кирилла Воронина, но рикошет от Бобби Линча сбил его с толку. Шайба как будто нехотя нырнула в ворота «Спартака». Москвичи ответили выходом к воротам в исполнении Голдобина, но на этот раз лидер атак красно-белых не сумел переиграть Хуску.

А вот поймавшие кураж торпедовцы смогли сравнять счёт ещё до ухода на второй перерыв. Удаление Михала Чайковски привело к большим проблемам для «Спартака». На реализацию лишнего хозяевам льда понадобилось всего шесть секунд. Выигранное вбрасывание в чужой зоне, быстрый пас на Никиту Артамонова — и неотразимый бросок последнего. Показалось, что спартаковцы даже толком не успели понять, что произошло.

Третий период в большинстве предстояло начать уже «Спартаку». Но игра в этом компоненте, отлично работающем у команды Алексея Жамнова в этом сезоне, в этом матче у гостей откровенно не клеилась. Быстрая игра в обоюдных атаках продолжалась, но счёт упорно не хотел меняться ни в ту, ни в другую сторону. И когда уже показалось, что командам предстоит продолжить выяснение отношений в овертайме, «Спартак» забил. Талалуев к своей первому голу в сезоне добавил второй. Судьям понадобилось некоторое время, чтобы уточнить, не бил ли Илья по шайбе ногой, но в итоге взятие ворот было признано легитимным.

Источник фото: ХК «Спартак»

Попытка Игоря Ларионова спасти игру привела только к голу в пустые ворота — очередному в богатом послужном списке Николая Голдобина. 4:2 - «Спартак» побеждает «Торпедо» и обходит нижегородцев в турнирной таблице, поднимаясь на вторую строчку в Западной конференции.

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