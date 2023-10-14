Рублёв обыграл лучшего друга. Болгарин почти не сопротивлялся

В полуфинале «Мастерса» в Шанхае Андрей Рублёв, который смотрится на китайских кортах чуть ли не главным фаворитом, предстояло скрестить ракетки с болгарином Григором Димитровым. Андрей перед отчётной встречей не оставил камня на камне от неудобного и кусачего француза Уго Умбера. А Димитров по ходу турнира вынес с корта вторую ракетку мира Карлоса Алькараса.

Рублёв разгромил неудобного соперника. Пекинский сценарий не повторился

Счёт личных встреч — 3-3. Все шесть матчей соперники провели между собой на харде, и впервые они сыграли ещё на US Open — 2017 (там победил россиянин, но Димитров взял реванш на Australian Open — 2018). В прошлом году теннисисты также обменялись победами: Андрей выиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а Григор был сильнее в 1/8 финала турнира в Вене.

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В первом сете завязалась сумасшедшая борьба, где Рублёв совсем не дремал. Он понимал, что мощных оппонентов в турнирной сетке осталось мало и дорога к серьёзному титулу, по сути, открыта. Стоявший на пути Димитров (в жизни - большой друг россиянина) в любом случае был проходимым соперником. Это не Джокович, и не Алькарас с Медведевым. Когда забирать своё, если не сейчас?

Соперники играли очень близкую партию, где никто не хотел отдавать своего. Было понятно, что дело не обойдётся без тай-брейка. Андрей и Григор уверенно забирали очки на своих подачах. Первым на тай-брейке дрогнул Димитров. При счёте 7:8 в пользу Рублёва, болгарин неточно перевёл мяч слева по линии, тем самым дав нужный воздух в виде необходимого преимущества нашему теннисисту.

Один час — и нет проблем. Рублёв разгромил крепкого оппонента

Второй сет начался совсем иначе. Уязвленный проигранным первым сетом Григор сразу сделал брейк и устремился в небольшой отрыв. Но Рублёв быстро приноровился к мощи болгарина и сравнял счёт, играя очень точно на задней линии. Григор совсем не справлялся с винерсами россиянина.

А на своих подачах Андрей бил эйсами по 210 км/ч, чем ставил в откровенный тупик Димитрова. Сопернику было не до жиру. Когда казалось, что есть преимущество и можно его развить, наш парень включился на всю мощь. Горели мячи и ракетки. Такого доминирующего Рублёва мало кто может обыграть в туре.

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В середине второго сета силы и эмоции покинули Димитрова. Он больше не мог с прежним рвением бороться не то что на подачах Рублёва, но и откровенно сливался на своих собственных. В итоге, Андрей просто разбомбил (6:3) болгарина и вышел в заслуженный финал, где его уже поджидал поляк Хуберт Хуркач.