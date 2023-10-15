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«UFC точно не станет лигой допинга». Камил Гаджиев — о главных событиях в мире ММА

Российский промоутер также высказал своё мнение по поводу вызова Даней Милохиным брата Хабиба.
«UFC точно не станет лигой допинга». Камил Гаджиев — о главных событиях в мире ММА
15 октября 2023 12:00
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images и РИА Новости

Недавно USADA объявило о прекращении сотрудничества с UFC. Это событие потрясло мир смешанных единоборств. Многие уже успели поспешно предположить, что теперь промоушен станет жить по новым правилам, что отвергнутые ранее лигой бойцы наконец-то получат свой шанс. Однако не всё так просто.

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» российский промоутер и президент Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил последствия разрыва сотрудничества USADA и UFC, а также разобрал главные события в мировом и российском ММА за последнее время.

- USADA и UFC прекратили сотрудничество. Означает ли это, что лига после нескольких пограничных ситуаций, связанных с допингом (Конор, Махачев и т.д.), уходит от соблюдения чистоты спортсменов?

- Нет, я думаю, что будет своя альтернатива, своя допинговая комиссия у UFC. Я не верю в то, что UFC откажется от антидопинговых мер и станет лигой допинга, потому что столько лет строили эту систему не для того, чтобы одним решением всё нарушить.

Просто у UFC с USADA возникли где-то разногласия. Это может быть связано с чем угодно. Как со взглядом на антидопинговую политику, так и на коммерческую составляющую. У меня есть ощущение, что для зрителя ничего не изменится. Просто вместо USADA придёт другая лаборатория. Это не значит, что UFC отказывается от проверки на допинг.

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- То есть это не значит, что UFC начнёт собирать ребят уровня Анатолия Малыхина?

- Да, правильно понимаете. То, что USADA и UFC перестали сотрудничать, совсем не означает, что те не будут проводить пробы на допинг.

Источник фото: Getty Images

- Главным боем месяца видится противостояние Махачева и Волкановски. Вместо одного реванша Махачеву достался другой. Не кажется ли вам, что бой с Волкановски будет гораздо более значимым, чем бой с Оливейрой?

- Ну, могу сказать о своих впечатлениях. Мне интереснее бой с Волкановски. Этот поединок был достаточно равным, с небольшим преимуществом Ислама. А бой с Оливейрой был односторонним. Бой с Волкановски зрелищнее для 99% зрителей.

- Можно ли это назвать самым принципиальным поединком в карьере Махачева, если учитывать, сколько разговоров было после первого поединка о судействе?

- Не, ну знаете, это слишком громкие слова. У него был первый принципиальный бой с Оливейрой, потом похожий бой с Волкановски. Я думаю, что самые принципиальные бои ещё впереди.

Источник фото: Getty Images

- B том же турнире ещё одна громкая замена. Вместо Косты с Хамзатом Чимаевым сразится Камару Усман. Как вы считаете, является ли Чимаев явным фаворитом встречи?

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- Нет, не является. Он фаворит, потому что Усман вышел на коротком уведомлении, потому что это бой из трёх раундов. Усман смотрится гораздо лучше в боях из пяти раундов. В поединке с такими бойцами нельзя говорить, что над ними кто-то доминирует. Но всё же небольшое преимущество есть у Чимаева.

- Для Усмана это будет первый бой в среднем весе. Пойдёт ли отсутствие опыта в этой весовой категории ему во вред?

- Ну, мне кажется, что шансы близки к равным. Чимаев - россиянин, поэтому мы априори за него болеем. Объективно говоря, Усман вышел на коротком уведомлении. Это плохо для него. Хотя, как я уже упомянул, считаю, что формат из пяти раундов был бы для него интереснее. Шансы примерно 57 на 43, если рассматривать в процентах.

- Остаётся ли Усман топом UFС, особенно после последнего проигрыша Эдвардсу?

- Да, Усман остаётся на уровне. Бывают разные поединки, конкретно в которых определённый боец может оказаться слабее своих возможностей. Но это не значит, что выпал из топа.

Источник фото: Getty Images

- Если говорить о российских ММА, то самая громкая история месяца связана с Даней Милохиным. Он заявил, что хочет драться с братом Хабиба. Как вам его заявление? Верите ли вообще в подобный бой?

- Знаете, мне кажется, что к этому заявлению никто серьёзно не отнёсся. Даня Милохин - спортивный парень. Пусть выступает по ММА, если хочет. Но пусть себе оппонентов ищет в другой семье. Его рассуждения на тему Нурмагомедовых выглядят абсолютно неадекватно. При чём тут вообще Нурмагомедовы, брат Хабиба? Какой из братьев? У него их 15. Мне кажется, что это просто вброс. Старый добрый приём для продвижения новости.

- Усман Нурмагомедов вошёл в тройку рейтинга Bellator. Сильно ли чувствуется почерк брата в его боях?

— Хабиб повлиял на всех выходцев из своей школы без исключения. Такое можно сказать про всех, кого он воспитывал. На наших глазах строится династия. Сначала у всех выигрывал Хабиб, теперь Усман. Речь не о Вellator, а обо всём мире. Рано или поздно он перейдёт в UFC и станет чемпионом в лёгком весе.

- Как оцениваете потенциал Усмана? Сможет ли он приблизиться к достижениям Хабиба?

- До послужного списка Хабиба дойти очень сложно, ведь речь идёт не только о спортивных достижениях, а ещё и о воспитании поколения. Хабиб - икона ММА. Но со спортивной точки зрения Усман вполне может догнать Хабиба.

- Саша Емельяненко сейчас проходит курс реабилитации. В конце ноября он, возможно, уже выйдет в октагон. По слухам, он будет драться с Кокляевым. Крайний вариант - с Дациком. Какой бой вам бы больше хотелось увидеть и сможет ли он подготовиться за месяц?

- Действительно, вопрос в том, сможет ли он подготовиться. Реабилитироваться - одно дело, а прийти в форму и быть готовым к бою - уже сложнее. К поединку с Дациком тренироваться нужно долго и упорно. С Кокляевым ему будет легче как минимум потому, что Миша - не профессиональный боец. Он дерётся очень редко. Я не верю в победу Емельяненко после возвращения, если бой будет с Дациком. В поединке с Кокляевым - возможно.

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