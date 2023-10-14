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Не победа, а мучение. ЦСКА сыграл в «автобус» с южанами

У столичных армейцев продолжаются трудности в регулярке КХЛ.
Не победа, а мучение. ЦСКА сыграл в «автобус» с южанами
14 октября 2023 19:18
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

ЦСКА предстояло реабилитироваться перед своими трибунами за поражение в дерби от «Спартака» (3:5). «Сочи» в этом сезоне предпринял уже две попытки одолеть армейцев, но потерпел неудачу (1:7, 2:3 ОТ). Для этих целей произошла даже замена вратаря. Вместо неудачно сыгравшего Ивана Федотова на льду появился Дмитрий Гамзин.

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После этого «леопарды» отправились в Нижнекамск, где, невзирая на отсутствие нападающего Матвея Мичкова из-за недомогания, сломили в свою пользу матч с «Нефтехимиком» (3:2 Б). В турнирной таблице сочинцы шли в пятёрке сильнейших команд Запада, опережая действующего обладателя Кубка Гагарина на шесть баллов. Кстати, единственная победа южан над ЦСКА случилась в Москве в далёком 2016 году.

Источник фото: РИА Новости

Начало встречи прямо говорило о том, что подопечные Сергея Фёдорова очень злые и голодные до побед, тем более «Сочи», как показывают личные встречи - крайне удобный соперник для хозяев. Армейцы не стали долго запрягать и до середины первого отрезка дважды наказали гостей с разницей в 18 секунд.

Причём, когда первую шайбу забрасывал Даррен Диц, одним из ассистентов был Матвей Шураев - 17-летний защитник - «масочник», у которого дебютное первое очко в КХЛ. Вторую же шайбу забросил новичок армейского клуба - Егор Фатеев. Новые парни привнесли свежесть в действия красно-синих.

Источник фото: РИА Новости

У южан было настолько шоковое состояние, что их тренеру Дмитрию Кокореву, чтобы как-то успокоить команду, пришлось брать тайм-аут. И это подействовало. В оставшееся время первого отрезка «леопарды» перестали пропускать, хотя у ЦСКА ещё было немало шансов.

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И всё-таки у армейцев явно не всё в порядке, чтобы удерживать соперника в страхе всю протяжённость матча. Во втором отрезке вечер дебютов продолжил Марат Хуснутдинов, который накануне перешёл в стан «Сочи» (обмен СКА на хорватского джокера Борна Рендулича). Именно он оказался самым расторопным на пятачке 20-летнего голкипера хозяев Дмитрия Гамзина и сократил разрыв в счёте до минимума. Время Сергея Фёдорова нервничать и подумать о том, что дальше делать в игре.

Источник фото: РИА Новости

Было удивительно наблюдать, как ЦСКА в начале третьего периода полностью отдал гостям инициативу и периодически в панике отбрасывался, не зная, что делать с активностью южан. «Леопарды» давили настолько сильно, что возникали сомнения в части - а кто из двух команд взял кучу Кубков Гагарина в последние несколько лет? Хозяев и правда было не узнать. Явный акцент на оборону, лишь бы добыть искомую победу. Скажи об этом кто-то перед началом сезона - многие покрутили бы пальцем у виска. Тем не менее подопечным Фёдорова удалось добыть мучительную победу.

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