Русская альпинистка сорвалась при восхождении в Гималаях. Прошли сутки — вертолёта нет

Подъём на гору Дхаулагири в Непале должен был стать праздником для группы российских альпинистов в составе трёх человек. Расим Кашапов, Надежда Оленева и Роман Абилдаев отправились на восхождение, посвящённое столетию отечественного альпинизма.

Для Оленевой это было новым вызовом в биографии. Перед началом похода она писала у себя в социальных сетях «Ущипните меня — я лезу на восьмитысячник». Но трагическая случайность привела к тому, что теперь все с тревогой ожидают спасательного вертолёта, прибытие которого должно дать ответ на вопрос — удалось ли отважной девушке выжить.

Начиналось всё вполне обычно для такого восхождения. Если не считать того факта, что подъём группе российских альпинистов приходилось совершать в условиях сильного тумана в Гималаях. Тем не менее, первые сообщения от Романа Абилдаева вселяли оптимизм. Утром субботы наша тройка покинула лагерь на высоте 6050 метров и отправилась к вершине. В 8:34 по московскому времени Абилдаев написал: «Лагерь 2. Высота — 6700. Всё хорошо. Восстанавливаем площадку для палатки».

Источник фото: соцсети Надежды Оленевой

Но уже через каких-то пятнадцать минут от Романа пришла страшная весть. Он сообщал, что Надя сорвалась в расщелину и для её поисков нужен облёт вертолёта. Спутники Оленевой по восхождению ничего не могли сказать ни о её состоянии, ни даже о той глубине, на которую упала Надежда. Но работу спасателей пришлось отложить до утра воскресенья из-за проблем с погодой, которые никуда не исчезли с начала подъёма. Густой туман, окутавший всю гору, делал отправку вертолёта бессмысленной — найти девушку в условиях такой видимости не представлялось возможным.

Роман Абилдаев и Расим Кашапов, находясь в шоковом состоянии, тем не менее, сумели спуститься в базовый лагерь на высоте 4600 метров. И теперь ожидают прибытия вертолёта, который будет отправлен к северо-восточному ребру Дхаулагири, чтобы принять участие в поисках подруги. Они по-прежнему верят, что Надежде удалось выжить и она ждёт помощи.

Альпинизм при всей красоте этого вида спорта не прощает даже малейшей ошибки. Часто между триумфом и трагедией лежит временная дистанция в доли секунды. И мечта Надежды Оленевой о покорении восьмитысячника за мгновения обернулась самой настоящей бедой. Остаётся надеяться, что поисковая операция завершится успешно, а отважной русской альпинистке удалось выжить. Новости из Гималаев должны появиться в ближайшее время.