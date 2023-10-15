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Судья спас болбоя от вратаря «Енисея». Футболист набросился на парня после финального свистка

Громкий конфликт случился в матче Первой лиги.
Судья спас болбоя от вратаря «Енисея». Футболист набросился на парня после финального свистка
15 октября 2023 11:00
автор: Никита Плохих
автор фото: ФК «Енисей» / «Матч ТВ»

В последнее время отношения между футболистами и болбояими в российском футболе вышли на какой-то новый, совершенно нездоровый уровень. В недавнем дерби «Спартак» - ЦСКА мальчик подающий мячи грубо толкнул защитника армейцев Милана Гайича. Эпизод попал на камеры, и красно-белым пришлось объясняться в КДК.

«Химки» обыграли «Енисей» и поднялись на третье место в Первой лиге

Но конфликт произошедший в матче Первой лиги между «Химками» и «Енисеем» откровенно потряс. Гости из Красноярска потерпели минимальное поражение 0:1. После завершения матча на местного болбоя просто набросились. Главный антигерой этой истории - вратарь Красноярска Евгений Ставер получил заслуженную красную карточку.

Источник фото: «Матч ТВ»

С учётом того, что команды перед началом встречи разделяло всего шесть очков — матч носил принципиальный характер. Химчане быстро взяли игру под свой контроль. На 12-й минуте отличился Бутта Магомедов. После этого хозяева начали откровенно удерживать счёт. Дружина Андрея Талалаева местами тянула время, в этом им помогали и болбои.

В напряженной концовке, где красно-чёрным приходилось полным составом сидеть в своей штрафной, произошёл эпизод, который и положил начало будущему конфликту. Вратарь красноярской команды стремился как можно быстрее ввести мяч в игру, но для начала нужно было забрать его у болбоя. Парень полностью игнорировал выкрики и просьбы Ставера, просто шёл в другую сторону от него. Голкипер «Енисея» не выдержал, подбежал к нему, накричал и просто выхватил мяч.

Уже в компенсированное ко второму тайму время вратарь гостей побежал на угловой в чужую штрафную, но Ставер далеко не Иван Проведель. Ничего не получилось, арбитр дал финальный свисток и зафиксировал победу «Химок». После этого вратарь «Енисея» рванул в сторону всё того же болбоя. За ним вдогонку пустились и сокомандники, и соперники. Возникла куча-мала, в который было видно, как Ставер навалился на бедного паренька. Однако тот не дал в себя в обиду. Они немного потолкались, а затем подоспел судья. Он с помощью других игроков разнял эту стычку и показал красную вратарю красноярцев.

Источник фото: «Матч ТВ»

После матча этот эпизод прокомментировал наставник «Енисея» Эдуард Штейнбрехер. «Я знаю, что поспособствовало такой реакции, не оправдываю её. Парень, подававший мячи, делал это долго, это не понравилось нашему футболисту. Но это не оправдание, нас такой поступок не красит. Что произошло потом, я не видел и комментировать не могу», — заключил тренер.

«Спартак» оштрафовали за инцидент с болбоем в матче с ЦСКА

источник: «Советский спорт»
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