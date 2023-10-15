МОК неожиданно вступился за россиян. Грозит отобрать Игры у тех, кто не пускает туда наших атлетов

Знаете, МОК в последнее время, такое ощущение, пытается играть в хорошего и плохого полицейского. Несколько дней назад громыхнула новость о том, что Международный олимпийский комитет отстранил ОКР от членства в олимпийском движении. Теперь же нам вроде как подбрасывают хороший сигнал в виде заявления с критикой и возможными санкциями в отношении стран, которые призывают к полному отстранению российских спортсменов и препятствуют их появлению на турнирах.

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

Глава комиссии МОК по выбору места проведения Олимпиад Колинда Грабар-Китарович, являющаяся экс-президентом Хорватии, заявила, что в Играх 2036 года заинтересованы на данный момент по меньшей мере десять стран, но их не получат те, кто будет препятствовать участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов только на основании их паспортов. Так как это является грубым нарушением Олимпийской хартии.

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Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд высказался в схожем критическом ключе в отношении стран, которые призывают к полному отстранению российских спортсменов: «В некоторых случаях продолжаются попытки влияния государств на автономию спорта, некоторые правительства настаивают на полном отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое вмешательство правительств и продолжает внимательно следить за ситуацией».

Вот уже и президент ФИФА Джанни Инфантино заявляет, что высоко ценит вклад президента МОК Томаса Баха в единство спортивного мира: «Каждое спортивное мероприятие должно быть поводом для объединения людей. Защищать уважение, толерантность, инклюзивность и отсутствие дискриминации иногда непросто. Хочу поблагодарить вас за лидерство в этом деле».

Итак, что мы имеем на данный момент? Представители России и Беларуси допущены в нейтральном статусе до участия в соревнованиях в семи летних олимпийских видах спорта, в пяти из них прошли чемпионаты мира с участием наших ребят. При этом три федерации – лёгкой атлетики, конного спорта и серфинга – открыто заявили о том, что не будут допускать россиян к стартам ни в коем случае. В ситуации с зимними видами ситуация более сложная, так как там не хотят возвращать россиян вообще все федерации, представленные на Олимпиаде.

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С другой стороны, насколько серьёзны угрозы со стороны МОК для желающих принять Олимпиаду через 13 лет? Большая часть заинтересованных стран – это так называемый «Глобальный юг», с которыми у России вполне нормальные отношения. Из остальных проблемы с въездом были разве что в Польшу, но можно ли её считать серьёзным претендентом на Игры-2036? Получается, что МОК вроде как пригрозил, но для большинства таких стран угроза не представляет никакой опасности.

У нас, кстати, принято постоянно хаять Баха, но, как нередко бывает, мы даже не понимаем, что всё может быть ещё хуже. Возможность прочувствовать это в полной мере появится, если ему на замену придёт тот, кто придерживается откровенно антироссийской позиции, вроде британца Себастьяна Коу. В таком случае нашему спорту можно будет забыть про возвращение в олимпийскую семью лет так на десять, а то и больше.

В МОК предложили изменить олимпийскую хартию ради избрания Баха на третий срок

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На сессии организации в Мумбае алжирец Мустафа Берраф предложил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 и изменить Олимпийскую хартию для переизбрания Баха на третий срок. Его поддержали члены МОК Камило Перес Лопес Морейра из Парагвая и Луис Мехья Овьедо из Доминиканской Республики. Пока сложно говорить о том, насколько это всё реализуемо, но для нас это перспективный вариант. Бах, конечно, пытается усидеть сразу на нескольких стульях, но, согласитесь, будет гораздо хуже, если МОК возглавит тот, кто усядется исключительно на прозападную табуретку.