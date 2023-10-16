Уникального русского спортсмена посадили в США. Он просто спасался от нищеты!

Николай Ясиновский — поистине особый для нашего спорта человек. Ещё в советские годы он был одним из первых, кто начал поднимать в стране такое движение, как бодибилдинг. Вскоре талантливого силача позвали в США. Жизнь за океаном сложилась неоднозначно.

Вернувшись на родину, Николай снова сумел обрести себя.

Заря культуризма

В Советском Союзе понятия «культуризм» и «бодибилдинг» в 1980-е годы были практически запретными. Милиция периодически устраивала рейды по подпольным качалкам, где собирались любители потягать железо. Считается, что зарождение советского бодибилдинга началось в Люберцах, однако у уроженца Воркуты Николая Ясиновского на этот счёт своё мнение.

«Люберцы ещё в колыбели спали, когда в Воркуте уже процветал культуризм. В конце 1960-х годов у нас были ребята с объёмом рук за 50 сантиметров», — рассказывал он изданию БНК.

Соцсети Николая Ясиновского

Сам Ясиновский начинал как хоккеист. Однако затем пришлось отслужить в армии, после чего карьера была загублена. Совершенно случайно Николай познакомился на улице с местными воркутинскими культуристами. Они открыли для него совершенно новый мир, который пришёлся будущему чемпиону по вкусу. Он стал завсегдатаем андеграундных тренажёрных залов в подвалах домов города.

Вскоре культуризм стал постепенно выходить из подполья. Появилась даже так называемая Федерация атлетической гимнастики. Ясиновский признаёт: в те времена мало кто понимал, как правильно заниматься бодибилдингом. Культуристы покупали американские журналы за сумасшедшие деньги, но ни слова в них не понимали. Зато все необходимые медицинские добавки можно было легко купить в аптеке.

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Параллельно с занятиями новым для страны спортом Ясиновский жил обычной перестроечной жизнью. Работал в шахте, как и многие другие воркутинцы, периодически участвовал в уличных разборках. Кардинально его жизнь изменилась в 1989 году, когда американский промоутер Джефф Брэннон решил организовать соревнования между бодибилдерами США и Советского Союза.

Переезд за океан

На турнире в Америке Ясиновский показал себя с самой лучшей стороны. Однако возвращаться домой капитан сборной СССР не горел желанием. Николай решил попросить помощи у Брэннона — и тот помог. Через год русский спортсмен переехал в США.

Соцсети Николая Ясиновского

Поначалу всё складывалось отлично. Ясиновский работал инструктором в фитнес-клубе Брэннона, параллельно участвуя в соревнованиях по бодибилдингу и побеждая. Успех был так велик, что Николаю даже дали грозное прозвище — Русский кошмар. Да и журналисты не оставляли новую звезду без внимания: спустя всего три месяца в новой стране он уже давал на ломаном английском интервью на местном радио.

Однако затем результаты ухудшились. Брэннону это не понравилось, да и Ясиновскому к тому моменту уже хотелось самостоятельной жизни. Пути мужчин разошлись. Николай стал работать электриком в строительной компании. Платили хорошо, но вскоре случилось сокращение. Русский парень оказался за тысячи километров от дома совершенно без гроша.

«Машину забрали за неуплату кредита. Платить за квартиру было также нечем. Меня выселили, жил на улице. Потом я переехал в Сиэтл. Спать в Сиэтле мне также было негде. После смены я ночевал на улице, так как не успевал на паром», — вспоминал Ясиновский.

Какое-то время Николай мотался по Америке как неприкаянный: спал в квартирах, где жили по десять человек, работал на автомойке. Затем жизнь вновь стала налаживаться. Ясиновский вновь вернулся в спорт, восстановил былую форму и даже получил карту профессионального бодибилдера, позволявшую ему выступать на турнирах в США.

Но и это был ещё не конец несчастьям. Отправившись на турнир в Портленд с товарищем, Ясиновский попал в аварию. Травма, полученная во время столкновения, вновь выбила его из спортивного ритма. А тут ещё и пришла печальная весть из России: скончался отец Николая. Пришлось срочно лететь домой, отказавшись от всех контрактов.

Соцсети Николая Ясиновского

Похоронив отца, Ясиновский вернулся в США, но столкнулся с тем, что снова не может заработать денег. Тогда бодибилдер решился на отчаянный шаг. У Николай созрел план продать партию стероидов и на вырученные деньги поступить в полицейскую академию, чтобы получить хорошую работу. Желание вырваться из нищеты словно отключило у спортсмена чувство опасности.

«Меня посадили на 1,5 года. Пройти через все невзгоды мне помогло воспитание Воркуты, воспитание родителей. Шахтёрская закалка и суровый климат всё-таки человека воспитывают. Всё это давало и даёт мне силу каждый раз подниматься», — рассказывал Ясиновский.

Вынужденное возвращение

После того как Ясиновский отсидел свой срок, о том, чтобы остаться в США, не могло быть и речи. Спортсмена депортировали, и он вернулся на родину. Это была уже совсем другая страна по сравнению с той, из которой Николай уезжал. Поначалу спортсмен брался за любую работу, но вскоре сумел вернуться в спорт. Работал инструктором, потом стал директором фитнес-клуба, а затем и вовсе открыл свой бизнес по продаже спортивного оборудования.

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Открыл Ясиновский и свой собственный фитнес клуб. Во время стройки объекта от нервного перенапряжения у Николая даже случился инфаркт, но всё обошлось. Доктор сказал бодибилдеру, что ему необходимо продолжать заниматься спортом, если он не хочет повторения приступа.

Соцсети Николая Ясиновского

Сейчас Ясиновский — преуспевающий предприниматель. Его бизнес связан в основном с Москвой, а живет Николай в Новороссийске. При этом и о малой родине не забывает: в Воркуту бодибилдер наведывается довольно регулярно, чтобы насладиться любимой северной природой. Похоже, все трудности остались позади.