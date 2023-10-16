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Что это было, Дима? Дебютный гол русского юниора в НХЛ затмил грандиозный провал Орлова

Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ в 19 лет.
Что это было, Дима? Дебютный гол русского юниора в НХЛ затмил грандиозный провал Орлова
16 октября 2023 07:13
автор: Иван Уральский
автор фото: ХК «Каролина Харрикейнз»

Межсезонье в НХЛ оказалось небогатым на неограниченно свободных агентов, потому главным лотом стал 31-летний российский защитник Дмитрий Орлов. Прошлую регулярку он начинал в статусе одного из ветеранов «Вашингтона», но этот факт и протекция со стороны самого Александра Овечкина не спасли его от обмена перед завершением контракта. Бизнес есть бизнес.

В итоге перед плей-офф защитник оказался в «Бостоне», которому пророчили Кубок Стэнли. Времени для адаптации не понадобилось и россиян установил ряд рекордов. А затем случилась «Флорида» в первом раунде. Орлов не скрывал, что хочет остаться в «Бостоне», но у клуба имелись проблемы с платёжной ведомостью. А игрок желал контракт пожирнее, возможно, перед ним была последняя жирная сделка в жизни.

В итоге он оказался в «Каролине» - всего два года, зато с зарплатой в 7,5 миллиона долларов за сезон. Но у экспертов возникали некоторые сомнения по поводу перспектив. Потому что «ураганы» считаются одной из самых системных команд. Хоть это и один из фаворитов Кубка Стэнли. Доказательство – старт сезона, две победы в двух матчах. И это ещё без россиянина Андрея Свечникова, который скоро восстановится после тяжёлой травмы.

Но в поединке с «Анахайм Дакс» всё пошло не по плану. Как итог, 0:3 уже к 13-й минуте. Третий гол на счету 19-летнего российского защитника Павла Минтюкова. Для дебютной шайбы в НХЛ ему понадобилось два матча.

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Атакующему защитнику предрекают будущее Сергея Зубова. Верит в него и «Анахайм», доверяя серьёзные минуты (больше 18 в конкретном матче) и выпуская в спецбригадах. На его стороне и то факт, что в «Дакс» собраны в основном молодые защитники. Команда строится, а россиянину могут простить ошибки, которые, с учётом его стиля игры, точно будут.

«Каролина» всё же смогла вернуться в игру, забив дважды в большинстве в третьем периоде – 3:4. Орлов, отметился первым результативным действием за «ураганов», выполнив результативную передачу. Но закончилось для него плачевым показателем полезности «-5», играя в третьей пари с Деанджело. Конечно, можно сказать, что «Харрикейнз» дважды пропустили в пустые ворота. Но статистика красноречива. С «-7» Дмитрий на данную секунду является худшим игроком лиги.

Орлов не смог вломиться с ноги в «Каролину», как в «Бостон». Но спешить с выводами рано. Это команда-контендер, а Род Бриндамор точно поможет Дмитрию вникнуть в его систему. Хоть начало и выдалось обескураживающим.

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