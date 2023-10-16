На Олимпиаде появится новый футбол. От этого решения выиграет только США

Глобальная революцию ждёт Олимпийские игры. Уже официально стало известно о нововведении сразу пяти видов спорта в программу 2028 года. Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе, в США. И есть ощущение, что новые дисциплины на местную аудиторию как раз и рассчитаны.

На новых Олимпийских играх зрители увидят соревнования по крикету, сквошу, лакроссу, бейсболу и флаг-футболу. Первые четыре упомянутых хоть как-то осели в памяти. Ведь мы знаем, что бейсбол – это «бита плюс мячик», сквош – это «теннис со стенкой», а лакросс – это «клюшка с сеткой плюс мячик», грубо говоря.

Но а что такое флаг-футбол представить сложно. Даже картинки никакой в голове не было. Футбол без ворот, но с угловыми флажками? А может быть там будут лунки как для гольфа, а довести нужно будет мячик ногой? Непонятно. Давайте разбираться вместе. Флаг-футбол – это прототип обычного американского футбола. Но чуть проще и менее опаснее. Правила ровно те же, что и в стандартной игре.

Источник фото: olympics.com

Отличие – лишь в жёсткости сопротивления. Прямые контакты игроков запрещены. Теперь, чтобы завладеть преимуществом, команда должна «обесфлажить» соперника. То есть, нужно сорвать флаг или заменяющую его ленточку и нацепить на себя. Выглядит как школьная игра в догонялки с мячом, не правда ли? Но мотивы у внедрения этой игры куда крупнее.

Появился флаг-футбол в 50-х годах прошлого века. Угадайте, в какой стране? Всё верно – в США. Развитие спорта достигло таких высот, что сейчас у флаг-футбола есть своё представительство в качестве клубов и игроков абсолютно в каждом штате страны. В Европе же флаг-футбол заинтересовал англичан. И чуть более десяти лет назад там появились даже официальные профессиональные команды. Свои небольшие лиги есть в Германии и Израиле.

А как обстоят дела с новым видом спорта в России? Есть ли у нас шансы на очередные медали? Уж точно нет. Конечно, оптимисты скажут, что шансы есть всегда. Но этот случай явно не тот. На профессиональном уровне вид спорта в нашей стране не развивается. В начале 10-х за него активно взялись, но закончилось это тем, что перерыв между первым и вторым мужским чемпионатом России был в девять лет. Сейчас им занимаются исключительно любители.

Источник фото: russian_championship_ff

Спорт не имеет свою федерацию, а лишь косвенно входит в состав Федерации американского футбола России. У нашего народа большого отклика к флаг-футболу наблюдать не приходится. Быть может, внедрение в Олимпийскую программу хоть как-то повлияет, но боеспособных спортсменов менее чем за пять лет вырастить вряд ли удастся. Таковы реалии.

Зато США подходит к Играм на своих землях с очень приятной новинкой. Флаг-футбол развит в этой стране лучше, чем у других, и вряд ли сопоставимые конкуренты найдутся. А лишние домашние медали никогда не помешают. И касается это не только флаг-футбола, но и других видов спорта, в которых американцы занимают лидирующие позиции. Такое решение, как по мне, лишь отдаляет Россию от участия в соревнованиях подобного типа. Олимпиада становится всё более большим рекламным пузырём, нежели соревнованием лучших профессиональных спортсменов.