ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

На Олимпиаде появится новый футбол. От этого решения выиграет только США

МОК уже одобрил внедрение пяти «американских» видов спорта.
На Олимпиаде появится новый футбол. От этого решения выиграет только США
16 октября 2023 15:48
автор: Матвей Макаренко
автор фото: olympics.com

Глобальная революцию ждёт Олимпийские игры. Уже официально стало известно о нововведении сразу пяти видов спорта в программу 2028 года. Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе, в США. И есть ощущение, что новые дисциплины на местную аудиторию как раз и рассчитаны.

На новых Олимпийских играх зрители увидят соревнования по крикету, сквошу, лакроссу, бейсболу и флаг-футболу. Первые четыре упомянутых хоть как-то осели в памяти. Ведь мы знаем, что бейсбол – это «бита плюс мячик», сквош – это «теннис со стенкой», а лакросс – это «клюшка с сеткой плюс мячик», грубо говоря.

Сквош – это теннис на скорую руку

Но а что такое флаг-футбол представить сложно. Даже картинки никакой в голове не было. Футбол без ворот, но с угловыми флажками? А может быть там будут лунки как для гольфа, а довести нужно будет мячик ногой? Непонятно. Давайте разбираться вместе. Флаг-футбол – это прототип обычного американского футбола. Но чуть проще и менее опаснее. Правила ровно те же, что и в стандартной игре.

Источник фото: olympics.com

Отличие – лишь в жёсткости сопротивления. Прямые контакты игроков запрещены. Теперь, чтобы завладеть преимуществом, команда должна «обесфлажить» соперника. То есть, нужно сорвать флаг или заменяющую его ленточку и нацепить на себя. Выглядит как школьная игра в догонялки с мячом, не правда ли? Но мотивы у внедрения этой игры куда крупнее.

Появился флаг-футбол в 50-х годах прошлого века. Угадайте, в какой стране? Всё верно – в США. Развитие спорта достигло таких высот, что сейчас у флаг-футбола есть своё представительство в качестве клубов и игроков абсолютно в каждом штате страны. В Европе же флаг-футбол заинтересовал англичан. И чуть более десяти лет назад там появились даже официальные профессиональные команды. Свои небольшие лиги есть в Германии и Израиле.

А как обстоят дела с новым видом спорта в России? Есть ли у нас шансы на очередные медали? Уж точно нет. Конечно, оптимисты скажут, что шансы есть всегда. Но этот случай явно не тот. На профессиональном уровне вид спорта в нашей стране не развивается. В начале 10-х за него активно взялись, но закончилось это тем, что перерыв между первым и вторым мужским чемпионатом России был в девять лет. Сейчас им занимаются исключительно любители.

Источник фото: russian_championship_ff

Спорт не имеет свою федерацию, а лишь косвенно входит в состав Федерации американского футбола России. У нашего народа большого отклика к флаг-футболу наблюдать не приходится. Быть может, внедрение в Олимпийскую программу хоть как-то повлияет, но боеспособных спортсменов менее чем за пять лет вырастить вряд ли удастся. Таковы реалии.

Зато США подходит к Играм на своих землях с очень приятной новинкой. Флаг-футбол развит в этой стране лучше, чем у других, и вряд ли сопоставимые конкуренты найдутся. А лишние домашние медали никогда не помешают. И касается это не только флаг-футбола, но и других видов спорта, в которых американцы занимают лидирующие позиции. Такое решение, как по мне, лишь отдаляет Россию от участия в соревнованиях подобного типа. Олимпиада становится всё более большим рекламным пузырём, нежели соревнованием лучших профессиональных спортсменов.

Лос-Анджелес ждет Олимпиаду-2028

источник: «Советский спорт»
Карпин назвал главную проблему сборной. Но прибедняться не надо, выбор есть
Карпин назвал главную проблему сборной. Но прибедняться не надо, выбор есть
Главный тренер национальной команды считает, что самая острая проблема у России — с центральными защитниками.
16.10.2023 12:00
Футбол
автор: Юрий Усынин
Уникального русского спортсмена посадили в США. Он просто спасался от нищеты!
Уникального русского спортсмена посадили в США. Он просто спасался от нищеты!
История о том, что любые трудности можно преодолеть.
16.10.2023 08:00
автор: Глеб Томашевский
Что это было, Дима? Дебютный гол русского юниора в НХЛ затмил грандиозный провал Орлова
Что это было, Дима? Дебютный гол русского юниора в НХЛ затмил грандиозный провал Орлова
Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ в 19 лет.
16.10.2023 07:13
автор: Иван Уральский
Есть первый гол Тарасенко за «Оттаву»! Россиянин помог «сенаторам» разобраться с «Тампой»
Есть первый гол Тарасенко за «Оттаву»! Россиянин помог «сенаторам» разобраться с «Тампой»
Владимир отдал голевую передачу в победной атаке канадцев.
16.10.2023 05:20
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Маньяк с ножом пырнул звезду тенниса прямо на корте. Безумца даже не посадили!
Маньяк с ножом пырнул звезду тенниса прямо на корте. Безумца даже не посадили!
Спортсменка два года боялась выйти из дома.
16.10.2023 00:00
Теннис
автор: Глеб Томашевский
Фаворитам пришлось спасаться. Белорусы устроили триллер в матче с лидерами группы
Фаворитам пришлось спасаться. Белорусы устроили триллер в матче с лидерами группы
Исход встречи решился на последней минуте.
15.10.2023 23:00
Футбол
автор: Сергей Чиков
Яркий «Спартак» — главный тренд КХЛ. Красно-белые в шаге от первой строчки на Западе
Яркий «Спартак» — главный тренд КХЛ. Красно-белые в шаге от первой строчки на Западе
Столичный клуб полностью поменялся за одно лето и стал топ-клубом.
15.10.2023 22:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Юная Петросян завалила выступление в Уфе. Аделия стала первой из-за неопытности соперниц
Юная Петросян завалила выступление в Уфе. Аделия стала первой из-за неопытности соперниц
Гран-при по фигурному катанию испортила произвольная программа лидера женской одиночки.
15.10.2023 20:30
Фигурное катание
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.