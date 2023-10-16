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РФС остаётся в УЕФА. России будто не нужны международные соревнования

Сборная всё дальше от возможного участия на чемпионате мира 2026 года.
РФС остаётся в УЕФА. России будто не нужны международные соревнования
16 октября 2023 18:15
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Александр Любарский / РФС

О чемпионате мира можно забыть? В российском футбольном союзе объявили, что мы остаёмся в УЕФА. Именно в той организации, которая не может постоять за себя и свои правила. Там, где нас держат на крючке – вы не уходите, мы потом обязательно допустим. Но время идёт и пока лишь сплошные разочарования от решения остаться в главной футбольном конфедерации. О величии УЕФА спорить бесполезно. Но лучше играть хоть как-то, чем совсем не играть, не кажется? У РФС другое видение, которое они объяснили.

«Наш приоритет — играть в официальных соревнованиях как сборным, так и клубам. РФС остаётся в своей конфедерации, которая является сильнейшей конфедерацией мира. Вы же для своего ребёнка желаете лучшего? Вот и РФС желает лучшего для российского футбола. Мы стараемся сделать так, чтобы даже в нынешних условиях были позитивные подвижки», — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова «РИА Новости».

Источник фото: Владимир Сергеев / РФС

«Желаем лучшего для российского футбола» – а чем хуже будет перейти в азиатскую конфедерацию? А может мы там смогли хотя бы соревноваться с другими? Как мне кажется, лучше жить реалиями, а не надеждами. Но РФС сейчас действует именно так. У них у самих, видимо, нет уверенности в том, что нас точно куда-то вернут, но тогда для чего нам эти отношения с УЕФА?

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К тому же, совсем недавно произошла уж очень показательная ситуация. Сначала УЕФА объявил, что наши ребята и девчонки до 17 лет будут допущены и до отборов, и до самих международных первенств без флага и гимна. Уже и это готовы не заметить мы, ладно. Но сразу же своими отказами отреагировали многие европейские страны. В федерациях Англии, Швеции, Ирландии и других заявили, что просто не будут с нами играть, а примут решение бойкотировать данные встречи. На защиту России УЕФА не встал, просто отмолчавшись. А по данным журналиста авторитетного издания Sky Sports Роба Харриса, на очередном исполкоме в Швейцарии было принято решение вернуть отстранение для детей из России. Но и на это есть ответит РФС.

Дарья Бурякина / РФС

«На этот счёт есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность технически — с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки. Такое поручение дано, в настоящий момент оно администрацией УЕФА выполняется. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию, будто что-то в этом плане отменено. Но это не так», – заявил Митрофанов.

То есть, по мнению РФС, иностранный журналист всё придумал, а в отношении России ничего не поменялось. Но и уверенности в словах Митрофанова тоже нет. «Есть поручение проработать» – звучит очень абстрактно. И крайне обидно, что в ситуации, когда от участия в соревнованиях вместе с нами отказалось столь большое количество федераций, УЕФА никак не подтвердил свои намерения и не защитил нас, а лишь отмолчался. Молчание – не пугает. Пугает тот факт, что время то идёт. И с каждым днём тают надежды на то, что наша основная команда сможет показать себя на мундиале 2026 года хотя бы в нейтральном статусе. На данный момент Россия лишена любого международного официального опыта. А ведь был шанс попробовать свои силы в Азии.

Митрофанов заявил, что в прошлом году УЕФА уговаривал РФС не переходить в АФК

источник: «Советский спорт»
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