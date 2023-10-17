А погоня за Гретцки точно будет? Овечкин впервые за два года закончил матч без бросков

В прошлом сезоне «Вашингтон» и «Питтсбург» одновременно не попали в плей-офф. Это первый случай с дебютного сезона Александра Овечкина и Сидни Кросби. Показательно, как клубы повели себя после этого. «Пингвины» пытаются измениться, выменяли атакующего защитника Эрика Карлссона, а у «столичных» осталась одна цель – отплатить Александру Овечкину и позволить ему побить тот самый рекорд Уэйна Гретцки.

Но пока что получается не лучшим образом, вернее, совсем не получается. Старт регулярки для «Кэпиталз» выдался обескураживающим – 0:4 от того самого «Питсбурга», где солировал Евгений Малкин. А после первого периода во встрече с «Калгари» была показательна статистика – всего три удара в створ на всю команду и 0:2.

И всё же «Вашингтон» смог спастись и перевести встречу в дополнительное время. Правда, за счёт нижних звеньев. А на буллитах на первый план вышел Евгений Кузнецов, который в своей очень медленной манере реализовал попытку и принёс первую победу в сезоне для команды. А также вновь заставил вспомнить Уэйна Гретцки, который критиковал подобную манеру исполнения штрафных бросков.

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«Терпеть не могу это! Должен быть счётчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Еще он вращает клюшкой в руках — нас бы раздражало это на скамейке запасных. Понимаю, что мы живем в другую эпоху. Но, по моему мнению, в игре должно быть достоинство. Если бы я сделал нечто подобное, то 20 игроков перепрыгнули бы через борт», — сокрушался ранее Гретцки в эфире TSN.

Овечкин свою попытку не реализовал и впервые с ноября 2021 года вообще не нанёс ни одного броска в створ. Но стоит признать, что Александр не забывает о партнёрах. В одном из убойных моментов шайба отскочила к нему (парой секунд ранее в штангу попал Строум), и он не стал бросать, а сделал пас партнёру, который загубил перспективную передачу.

Оператор несколько раз выхватывал крупный план Александра, а он всё рычал и бурчал. Примечательно, что в этой встрече на него повесили микрофон. Много ли там будет цензурных слов? А пока погоня за Гретцки так и не началась, надо набирать обороты как капитану, так и самой команде.

Овечкин не нанёс ни одного броска в матче с «Калгари»

Но приятная статистика всё же имеется для Александра по итогам матча с «Калгари». Это 300-я волевая победа – лучший показатель среди действующих игроков. А рекорд принадлежит Патрику Марло (352).