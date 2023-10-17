«Положили набок» самолёт. Пассажирский рейс с сумоистами на борту не смог взлететь из-за перевеса

Сумо - довольно экзотическое развлечение для России. Тем не менее от этого оно не является менее интересным с большой исторической и культурной подноготной. При всем этом столь необычный вид борьбы, который заключается в противостоянии между двумя «тяжеловесами», у нас больше воспринимается как очень курьёзный вид спорта. К примеру, все мы помним легендарную «схватку двух Йокодзун», покорившую российский интернет много лет назад.

И вот совсем недавно на соревнованиях по сумо произошел забавный случай, который по своей курьёзности может встать в один ряд с тем самым «мемом» из 2001 года.

В октябре на японском острове Амами-Осима традиционно проходит фестиваль спорта, на который ежегодно съезжаются сумоисты со всей планеты. Накануне перелёта спортсмены зарезервировали места на двух рейсах из Токио и Осаки. Всего на соревнования отправились 460 атлетов, чей общий вес составил около 85 тонн.

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Борцы должны были лететь на Boeing 737-800, вмещающем 165 человек. По техническим рекомендациям, средний вес пассажира - 70 килограммов. А теперь представьте борт, целиком заполненный сумоистами, чей вес составляет приблизительно 120 кг.

Из-за превышения нормы у сотрудников не получилось бы вместить достаточное количество топлива, которого хватило бы на весь перелёт. Дополнительное беспокойство вызывал тот факт, что аэропорт Амами слишком сложен для взлёта и посадки больших самолётов.

Когда сотрудники Japan Airlines осознали, с какой проблемой столкнулись, то попросту решили организовать дополнительный рейс дабы уравновесить оба судна. Таким образом, 14 спортсменам было предложено отправиться до токийского аэропорта Ханеда, чтобы там присоединиться к специальному рейсу. Всего на третьем судне было зарегистрировано 27 пассажиров.

В итоге всем сумоистам удалось добраться до места проведения соревнования, стартовавшего в пятницу. Остаётся лишь надеяться на то, что для проведения турнира не понадобится дополнительный остров. К слову, по домам сумоисты разлетятся по такой же «схеме».

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Судя по всему, сумо - очень дорогой и затратный спорт! Но если говорить серьёзно… пусть эта дисциплина не так популярна в нашей стране, но как минимум из-за таких забавных ситуаций можно полюбить «японскую борьбу». Остаётся лишь пожелать удачи всем спортсменам, с трудом добравшимся до мероприятия.