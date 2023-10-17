ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Положили набок» самолёт. Пассажирский рейс с сумоистами на борту не смог взлететь из-за перевеса

Решение проблемы обошлось авиакомпании «в копеечку».
«Положили набок» самолёт. Пассажирский рейс с сумоистами на борту не смог взлететь из-за перевеса
17 октября 2023 19:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Сумо - довольно экзотическое развлечение для России. Тем не менее от этого оно не является менее интересным с большой исторической и культурной подноготной. При всем этом столь необычный вид борьбы, который заключается в противостоянии между двумя «тяжеловесами», у нас больше воспринимается как очень курьёзный вид спорта. К примеру, все мы помним легендарную «схватку двух Йокодзун», покорившую российский интернет много лет назад.

И вот совсем недавно на соревнованиях по сумо произошел забавный случай, который по своей курьёзности может встать в один ряд с тем самым «мемом» из 2001 года.

В октябре на японском острове Амами-Осима традиционно проходит фестиваль спорта, на который ежегодно съезжаются сумоисты со всей планеты. Накануне перелёта спортсмены зарезервировали места на двух рейсах из Токио и Осаки. Всего на соревнования отправились 460 атлетов, чей общий вес составил около 85 тонн.

Источник фото: РИА Новости

Борцы должны были лететь на Boeing 737-800, вмещающем 165 человек. По техническим рекомендациям, средний вес пассажира - 70 килограммов. А теперь представьте борт, целиком заполненный сумоистами, чей вес составляет приблизительно 120 кг.

Из-за превышения нормы у сотрудников не получилось бы вместить достаточное количество топлива, которого хватило бы на весь перелёт. Дополнительное беспокойство вызывал тот факт, что аэропорт Амами слишком сложен для взлёта и посадки больших самолётов.

Когда сотрудники Japan Airlines осознали, с какой проблемой столкнулись, то попросту решили организовать дополнительный рейс дабы уравновесить оба судна. Таким образом, 14 спортсменам было предложено отправиться до токийского аэропорта Ханеда, чтобы там присоединиться к специальному рейсу. Всего на третьем судне было зарегистрировано 27 пассажиров.

В итоге всем сумоистам удалось добраться до места проведения соревнования, стартовавшего в пятницу. Остаётся лишь надеяться на то, что для проведения турнира не понадобится дополнительный остров. К слову, по домам сумоисты разлетятся по такой же «схеме».

Источник фото: Getty Images

Судя по всему, сумо - очень дорогой и затратный спорт! Но если говорить серьёзно… пусть эта дисциплина не так популярна в нашей стране, но как минимум из-за таких забавных ситуаций можно полюбить «японскую борьбу». Остаётся лишь пожелать удачи всем спортсменам, с трудом добравшимся до мероприятия.

«Ман Сити» и «Атлетико» игры сборных не помеха. А кто хуже всех возвращается после пауз?
«Ман Сити» и «Атлетико» игры сборных не помеха. А кто хуже всех возвращается после пауз?
Проверяем, насколько сложно топ-клубам играть матчи сразу после международных перерывов для игр национальных команд.
17.10.2023 17:00
Футбол
Русская чемпионка по плаванию решила бить людей. Новый вызов — главный турнир года в UFC
Русская чемпионка по плаванию решила бить людей. Новый вызов — главный турнир года в UFC
В случае победы Виктория Дудакова ворвётся в элиту промоушена.
17.10.2023 13:05
ММА
автор: Сергей Чиков
38-летний Роналду - лучший бомбардир 2023 года. Холанд и Мбаппе остались в стороне
38-летний Роналду - лучший бомбардир 2023 года. Холанд и Мбаппе остались в стороне
Криштиану вывел свою команду на чемпионат Европы и стал лучшим бомбардиром года.
17.10.2023 11:30
Футбол
автор: Матвей Макаренко
С Кенией играть неинтересно! Сборной России подавай в соперники топ-сборную
С Кенией играть неинтересно! Сборной России подавай в соперники топ-сборную
Валерий Карпин ещё в РПЛ привык к спасениям в конце матчей.
17.10.2023 08:30
Футбол
автор: Андрей Тупиков
Шестёркин спасал и дрался, а у Панарина «украли» гол. «Рейнджерс» укротили «койотов»
Шестёркин спасал и дрался, а у Панарина «украли» гол. «Рейнджерс» укротили «койотов»
Пришёл, подрался, победил. Шестёркин устроил концерт в первом домашнем матче сезона.
17.10.2023 07:29
Хоккей
автор: Никита Сербаков
А погоня за Гретцки точно будет? Овечкин впервые за два года закончил матч без бросков
А погоня за Гретцки точно будет? Овечкин впервые за два года закончил матч без бросков
Победу «Вашингтону» принёс Кузнецов.
17.10.2023 05:44
автор: Иван Уральский
Против Кении сборная России сыграла без характера. Такой футбол нам не нужен
Против Кении сборная России сыграла без характера. Такой футбол нам не нужен
Команда Карпина сравняла счёт на последних минутах.
16.10.2023 21:30
Футбол
автор: Матвей Макаренко
РФС остаётся в УЕФА. России будто не нужны международные соревнования
РФС остаётся в УЕФА. России будто не нужны международные соревнования
Сборная всё дальше от возможного участия на чемпионате мира 2026 года.
16.10.2023 18:15
автор: Матвей Макаренко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.