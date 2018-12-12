Спорт: на стадионе или дома? Кажется, мы знаем правильный ответ

12 декабря 2018 10:00 Источник: «Советский спорт»

Конец вечному спору.

ИНОГДА ЛУЧШЕ ОСТАТЬСЯ ДОМА

Многие из вас наверняка не раз сталкивались с ситуацией, когда вы звали папу на стадион поболеть за любимый футбольный клуб, а он отвечал: «Я лучше посмотрю по телевизору». После этого вы начинали рассказывать про непередаваемую атмосферу, рев трибун и потрясающий эмоциональный заряд, который получаешь, сидя на пластиковом кресле, но все ваши доводы разбивались о жесткое: «Да там ничего не видно, а дома мне все повторы покажут».

С развитием технологий споры на эту тему начали возникать более-менее в каждой российской семье. Современные спортивные трансляции невероятно технологичны и набиты кучей разных фишек, которые создают максимальный эффект присутствия.

Комментаторы, сайд-лайнеры, студии в перерывах, всевозможные повторы с разных углов, микрофоны, которые максимально близко расположены к полю, – все это делается для того, чтобы телезрители ничего не упустили. На стадионе же чаще всего приходится рассчитывать исключительно на свою наблюдательность.

А еще надеяться, что в этот вечер на улице будет стоять хорошая погода, которую в суровых климатических реалиях России выдают далеко не всегда. Да и футбольный календарь сверстан так, что матчи РПЛ играются в том числе в ноябре и начале декабря, а это не самое комфортное время для походов на стадион.

Чтобы не замерзнуть, придется надеть все существующие в вашем доме теплые вещи, включая бабушкин свитер, который она сшила вам на вырост еще в школе. А поскольку с термосом на трибуну не пускают, вам предстоит поморозиться в длинных очередях за горячим чаем у точек питания, до которых надо еще дойти со своего места. Дома же достаточно сделать несколько шагов до холодильника, чтобы достать заранее купленные напитки и еду.

Поэтому компания LG сделала все, чтобы ваш спортивный вечер получился идеальным в домашних условиях. Она создала ультра-премиальный бренд техники для дома LG SIGNATURE, первыми продуктами которого стали ультратонкий OLED-телевизор с технологиями совершенного цвета, элегантная стиральная машина с двумя барабанами, холодильник с функцией InstaView™ Door-in-Door® и футуристический климатический комплекс.

ЧТО ВАС ЖДЕТ

Эта техника стала результатом многолетних исследований и разработок LG.

LG SIGNATURE - это попытка изменить представление потребителей о премиум-классе. Продукты этой категории должны предлагать нечто большее, чем инновационные функции и превосходный дизайн. Они также должны быть практичными и интуитивно понятными в использовании. Задуманные как вневременные шедевры, которые будут стильно смотреться в любом интерьере, все эти устройства - каждое по-своему - остаются верны своей истинной сущности, но при этом служат воплощением единой для всех философии.

OLED-телевизор серии W - это утонченный минимализм и кинематографическое качество. Он создан с применением дизайн-формата «Изображение на стене» (Picture-On-Wall). Тончайшая панель модели при креплении на стену с помощью магнитных накладок создает у зрителя впечатление, будто он смотрит в окно. Исключительное качество изображения и звука, идеальный черный цвет, совершенные цвета и безграничная контрастность благодаря 8 миллионам самоподсвечивающихся пикселей помогут вам не упустить ни одной детали трансляции. Благодаря технологиям Dolby Vision™ Dolby Atmos® модель W8 воспроизводит видеоконтент с использованием передовых технологий передачи изображения и звука. W8 поддерживает всю палитру HDR-форматов, включая Dolby Vision, HDR10 и HLG.

Климатический комплекс LG SIGNATURE в зимний период помогает заботиться о степени увлажненности кожи, а в летний устраняет аллергены, обеспечивая обработанный ультрафиолетом увлажненный, очищенный и ионизированный воздух. Его прозрачная панель позволяет наблюдать, как происходит процесс очистки воздуха, а капли на ней создают ощущение теплого летнего дождя.

Для тех же, кто не только смотрит спорт, но и сам активно им занимается, LG создала стиральную машину, которая поражает своим минималистичным и футуристическим дизайном. Она оснащена двумя отдельными барабанами - большим и мини в основании - теперь можно стирать разные вещи как одновременно, так и независимо друг от друга. Например, в нижнем барабане вы можете постирать спортивный костюм, а в верхнем большой объем повседневных вещей. Функция стирки паром помогает без усилий и моющих средств очистить одежду, удалить аллергены и неприятные запахи. Уникальный круглый ЖК-дисплей позволяет с легкостью и удобством управлять машиной как смартфоном.

То же касается и холодильника из линейки LG SIGNATURE, корпус которого выполнен из текстурированной стали. Передняя панель дополнительной секции сделана из тонированного стекла – если постучать дважды, оно становится прозрачным, и вы можете видеть содержимое холодильника, не открывая дверцу. Встроенная дверь Door-in-Door дает легкий доступ к любимым напиткам для просмотра спортивных соревнований. А если руки заняты, то здесь на помощь придет функция Auto Open Door - автоматически открывает дверцу холодильника с помощью специального датчика, расположенного в его основании. Внутренняя поверхность холодильника выполнена из нержавеющей стали, светодиодная подсветка каждой полки в холодильной камере облегчит поиск продуктов и обзор внутри. Специальный гигиенический фильтр Hygiene Fresh+ позволит устранить бактерии и будет препятствовать образованию неприятных запахов. Для более комфортного доступа к продуктам в морозильной камере предусмотрено автоматическое выдвижение ящиков.

Продукты LG SIGNATURE выбирают те, кто могут по достоинству оценить качество, изысканность линий, невероятную технологичность и практичность продуктов этой линейки. Именно поэтому амбассадорами бренда выступают Народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Певцов, легендарная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, телеведущая и бизнес-леди (PR TREND). Екатерина Одинцова и лицеистка и художница Дина Немцова, ресторатор Уиллиам Ламберти