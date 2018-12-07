Зубкова заставят сдать медаль и уйти. Что будет с оскандалившимся бобслеистом

07 декабря 2018 07:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Главный редактор «Советского спорта» обратил внимание на изменившуюся модальность всей антидопинговой риторики в России.

Что мы имели совсем недавно

Падение в допинг-яму любой глубины сопровождалось обязательными завываниями о злокозненных иноземцах, которые нам завидуют, нас не любят и только и рады любой возможности нас пнуть, чтобы одержать пиррову победу в идеологическом состязании двух систем. Не важно, что никто в спортивном мире в такой плоскости состязание спортсменов не воспринимает и что есть огромное количество вполне конкретных доказательств (не только основанных на показаниях перебежчиков), мы продолжали свою старую песнь. Отправляли, конечно, в отставку тех чиновников, чьи фамилии звучали в докладах высоких международных антидопинговых комиссий (то есть, выходит, признавали их правоту), а потом снова начинали кричать про клевету.

Так с чего ж мы потом удивлялись, что вопросы так долго не решаются в нашу пользу, что нас не прощают и обратно с распростертыми объятиями не принимают в международную спортивную семью? Мы же сами не делали шаги вперёд, не отдавали медали, не снимали с чиновничьих постов экс-спортсменов, принимавших допинг. Напротив – награждали званиями и новыми должностями.

Уж не знаю, идёт это лично от нового руководителя Олимпийского комитета России или же в целом обозначает изменение вектора приложения усилий, но реакция в ОКР на решение Мосгорсуда, оправдавшего Александра Зубкова, показывает, что температура в нашей палате начинает постепенно приближаться к норме.

Что произошло

Александр Зубков, по уши погрязший в допинг-скандале и лишенный олимпийских медалей со всеми вытекающими из этого последствиями, так и не покинул пост главы федерации бобслея, то есть фактически лишил подопечных спортсменов поддержки на Олимпиаде, ведь является забаненным персонажем, а значит не может участвовать в соревнованиях как официальное лицо. Но мало того что эта шумиха его нес сильно расстраивала – напротив, он подал в российский суд исковое заявление с просьбой не исполнять решение CAS и на территории России продолжать считаться олимпийским чемпионом.

Во всех интервью Зубков настаивает, что он оправдан CAS. Но он при этом красиво подменяет понятия: суд счел, что пожизненная дисквалификация – это слишком жестоко и заменил ее на 4-летнюю. Но суд не оправдал Зубкова – ранее принятое решение дисциплинарной комиссии МОК о нарушении антидопинговых правил и требование вернуть две сочинские золотые медали в силе остались.

Для чего Зубкову звание олимпийского чемпиона, которое вопреки всякой логике будет, по решению Мосгорсуда, действовать на отдельно взятой территории? Все очень просто: Зубков теперь сможет и дальше пожизненно получать президентскую стипендию. Тут от приставки «пожизненно» он явно отказываться не согласится.

Но что это означает не лично для Зубкова, а для российского спорта в целом, в том числе – с точки зрения перспектив вернуться в мировые соревнования полноценно? А означает ровно то, что и должно означать в обычной (а не кривой) картине мира – продолжение санкций. Олимпийский комитет еще год назад брал на себя обязательства выполнить решения МОК, а значит должен обеспечить в том числе и возврат медалей.

Что будет дальше

Олимпийский комитет России подал апелляцию на решение Мосгорсуда об отказе признавать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинг-нарушениям Зубкова.

Отдадим должное руководству ОКР: сейчас никто уже не стал заниматься словоблудием, а честно признали: неисполнение положений Олимпийской хартии и решений МОК повлечет за собой самые жесткие санкции. И полное отстранение отечественных спортсменов от участия в летних Играх-2020 в Токио может быть вполне реальным.

«У Мосгорсуда отсутствовала юрисдикции пересматривать решения, вынесенные международным третейским судом (арбитражем)», - говорится в официальном заявлении ОКР. Кроме того, данный прецедент может дать основания усомниться в том, что в Российской Федерации действительно признаются основные принципы борьбы с допингом в спорте, а решение Московского городского суда нарушает условия Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 1958 года.

Похоже, понимание, что заниматься политической риторикой в вопросах о допинге неуместно, уже пришло. Осталось теперь найти в себе силы довести начатое до конца. Потому что в борьбе с допингом уже нет понятия «свои» и «не свои». Точнее, есть единичные «свои», которые могут помешать теперь всем «своим» выступать. И выбора уже не остается. Очевидно, что Александр Зубков вынужден будет сдать свои медали и уйти. Интересно, кто и как ему донесет эту информацию?