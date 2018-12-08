Владимир Драчев: Молодежь доказала, что достойна выступать на Кубке мира - Советский спорт
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    • Биатлон08 декабря 2018 18:22Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

    Владимир Драчев: Молодежь доказала, что достойна выступать на Кубке мира

    Президент Союза биатлонистов России прокомментировал женский спринт на 1-м этапе Кубка мира в Поклюке.

    - Владимир, нас сегодня порадовало наше новое поколение…
    - Не могу их назвать новым поколением. Все спортсменки нам хорошо известны. Они достойно выступали на различных соревнованиях, все время они пробивались в сборную страны. Но по разным обстоятельствам не попадали в главную команду России. Но сегодня девчонки доказали, что они достойны выступать на Кубке мира. Сейчас наша задача – готовить их дальше и настраивать на хорошие результаты в дальнейшем.

    - Радует, что почти все молодые и ранние отстреляли на ноль: Павлова, Васнецова, Васильева.
    - Ирина Старых тоже промазала только последним выстрелом. Думаю, что Ира уже была мыслями в гонке, уже представляла, как убегает на круг. С эмоциями надо очень аккуратно, нужно их контролировать. Юрлова и Кайшева по два промаха допустили. Думаю, они с тренерами проанализируют, что там случилось на огневых рубежах и в чем причина.

    - Все-таки наш главный козырь в точной стрельбе. Если на ноль стрелять, то «физику»точно можно подтянуть.
    - Здесь вопрос в том, что девочки пока еще не имеют большого опыта выступления на таком уровне, как Кубок мира. Из-за этого небольшой проигрыш получается на финише у наших девчонок.

    - Недостаток опыта…
    - Именно, нужна соревновательная практика на турнирах такого уровня, тогда появится результат.

    - И все-таки – о перспективах этого, условно нового поколения.
    - Не совсем оно новое. Повторю, все эти спортсменки нам давно и хорошо известны. Просто эти девушки прошли жесткий отбор, и мы пригласили в сборную команду тех, кто готов выступать, готов биться за результат. Еще раз повторю: девушкам нужна практика и опыт вступления на больших международных стартах. Тогда придет результат.

    Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Поклюка, Словения

    Женщины. Спринт. 7,5 км

    1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 20.08,1 (0 штрафных кругов).
    2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 14,8 (0).
    3. ЖюстинБреза (Франция) — +42,1 (0)...
    8. Евгения Павлова (Россия) — +53,6 (0)...
    12. Ирина Старых (Россия) — +1.02,06 (1).
    13. Маргарита Васильева (Россия) — +1.02,7 (0)...
    21. Валерия Васнецова (Россия) — +1.15,5 (0).

    #драчев владимир#кубок мира по биатлону#юрлова-перхт екатерина#кайшева ульяна
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