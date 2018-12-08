Владимир Драчев: Молодежь доказала, что достойна выступать на Кубке мира

Биатлон 08 декабря 2018 18:22 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Президент Союза биатлонистов России прокомментировал женский спринт на 1-м этапе Кубка мира в Поклюке.

- Владимир, нас сегодня порадовало наше новое поколение…

- Не могу их назвать новым поколением. Все спортсменки нам хорошо известны. Они достойно выступали на различных соревнованиях, все время они пробивались в сборную страны. Но по разным обстоятельствам не попадали в главную команду России. Но сегодня девчонки доказали, что они достойны выступать на Кубке мира. Сейчас наша задача – готовить их дальше и настраивать на хорошие результаты в дальнейшем.

- Радует, что почти все молодые и ранние отстреляли на ноль: Павлова, Васнецова, Васильева.

- Ирина Старых тоже промазала только последним выстрелом. Думаю, что Ира уже была мыслями в гонке, уже представляла, как убегает на круг. С эмоциями надо очень аккуратно, нужно их контролировать. Юрлова и Кайшева по два промаха допустили. Думаю, они с тренерами проанализируют, что там случилось на огневых рубежах и в чем причина.

- Все-таки наш главный козырь в точной стрельбе. Если на ноль стрелять, то «физику»точно можно подтянуть.

- Здесь вопрос в том, что девочки пока еще не имеют большого опыта выступления на таком уровне, как Кубок мира. Из-за этого небольшой проигрыш получается на финише у наших девчонок.

- Недостаток опыта…

- Именно, нужна соревновательная практика на турнирах такого уровня, тогда появится результат.

- И все-таки – о перспективах этого, условно нового поколения.

- Не совсем оно новое. Повторю, все эти спортсменки нам давно и хорошо известны. Просто эти девушки прошли жесткий отбор, и мы пригласили в сборную команду тех, кто готов выступать, готов биться за результат. Еще раз повторю: девушкам нужна практика и опыт вступления на больших международных стартах. Тогда придет результат.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Поклюка, Словения

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 20.08,1 (0 штрафных кругов).

2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 14,8 (0).

3. ЖюстинБреза (Франция) — +42,1 (0)...

8. Евгения Павлова (Россия) — +53,6 (0)...

12. Ирина Старых (Россия) — +1.02,06 (1).

13. Маргарита Васильева (Россия) — +1.02,7 (0)...

21. Валерия Васнецова (Россия) — +1.15,5 (0).