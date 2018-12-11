Шамиль Газизов: В «Уфе» купили Деда Мороза и шутят над Оливье и Салатичем

Футбол 11 декабря 2018 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов – о Лиге Европы, легионере из Люксембурга, примере из Краснодара и планах на новый стадион.

«ОТПУСК? НЕДЕЛЬКИ ХВАТИТ»

- В понедельник в Уфе прошла пресс-конференция. Подвели итоги года?

- В том числе. 10 декабря был всемирный день футбола. О нем и говорили. Журналистов наградили, с наступающим Новым годом поздравили всех.

- Очередным звездным новичком ФК «Уфа» стал… Дед Мороз. Чья идея?

- Пиар-службы. 10 декабря сняли ролик, скоро его покажем.

- В этот же день вы объявили, что Дмитрий Кириченко перестал быть исполняющим обязанности и стал полноценным главным тренером.

- Мы с ним об этом договорились уже когда он возглавил команду. Дмитрий знал, что приставка и.о. в ближайшее время исчезнет, независимо от результатов.

- Но ведь Дмитрий Сергеевич только 17 декабря сможет получить категорию PRO.

- Он должен защититься. В том, что Дмитрий получит эту категорию, у меня сомнений нет. Кириченко уже сейчас является толковым тренером.

- Вы его в Краснодаре оставили?

- Да, домой он улетел на следующий день. Все игроки и тренеры с 10 декабря в отпуске.

- Как будет отдыхать генеральный директор ФК «Уфа»?

- С 13 декабря отдохну недельку и сразу приступлю к работе.

«С «КРАСНОДАРА» МОЖНО БРАТЬ ПРИМЕР»

- Вы после матча в Краснодаре сказали, что «сегодня целенаправленно все трактовалось в одну сторону. Это, наверное, из-за того, что до этого с «Краснодаром» по-другому поступили, и они решили на «Уфе» отыграться. Это неприятный момент».

- Готов повторить. Мне это так виделось. За похожие нарушения наши игроки наказывались штрафными и желтыми карточками, а соперники избегали таких наказаний.

- Шансы увезти из Краснодара три очка у «Уфы» были?

- Конечно. Игра была обоюдоострой. И мы имели моменты, и «Краснодар». Мы ехали за очками и знали, как их будем отбирать.

- «Краснодар» - самая сильная команда из тех, с кем вы встречались?

- Точно одна из сильнейших. Краснодарцы играют в красивый, динамичный, атакующий футбол. С ними никому не было и не будет легко.

- Можно путь ФК «Краснодара» назвать образцовым для провинциальных клубов?

- Да, есть, с кого брать пример. У «Краснодара» отлично работает академия, великолепный стадион. Сергей Николаевич Галицкий делает большое дело. У команды поставлена игра, исходя из возможностей футболистов. Немосковским и непитерским клубам тяжело заполучить таких игроков. У нас, к сожалению, таких возможностей нет.

- С Галицким успели поговорить?

- Нет.

«ДОСТАВИМ НЕУДОБСТВА ВСЕМ КОМАНДАМ»

- В Краснодаре забил ваш люксембургский легионер Оливье Тилл. Как он себя чувствует в российском чемпионате?

- Оливье отлично прижился в Уфе. Он, к слову, первый легионер из Люксембурга. У Тилла, на мой взгляд, отличные перспективы. Ждем, что он вырастет в большого игрока, потенциал огромен. Ему же еще всего 21 год (22 года Тиллу исполнится 17 декабря).

- Ему перед отпуском рассказали, что имя ассоциируется с салатом и Новым годом?

- Конечно. У нас же еще есть и Веролюб Салатич. Получается: два салата в одной команде. Ребята не очень хорошо понимают наш юмор, но улыбаются.

- Команда оправилась от шока старта сезона, когда «Уфа» боролась за попадание в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате России выступала не очень успешно?

- Думаю, да. В Лиге Европы мы дошли до раунда плей-офф, но что-то не получилось. Не хватило совсем чуть-чуть. И в чемпионате были не очень хорошие результаты.

- Сейчас «Уфа» находится в зоне стыковых матчей…

- И это нас очень расстраивает. Будем исправлять положение.

- Но сделать это будет очень сложно. Во втором круге «Уфе» предстоят матчи на выезде почти со всеми грандами – «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», «Локомотивом»…

- Согласен, будем стараться. Нельзя дать гарантии, что мы будем побеждать всех налево и направо, но точно доставим неудобства всем командам.

«УФЕ ХВАТИТ СТАДИОНА С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШЕЙ НА 15 000 ЗРИТЕЛЕЙ»

- В этом году очень неплохо выступают ваши соседи – «Оренбург» и «Урал». Рады за них?

- Конечно. Это говорит о том, что футбол на Урале развивается хорошими темпами. Уверен, они радовались за нас в прошлом сезоне и болели за «Уфу», когда мы бились за попадание в групповой турнир Лиги Европы.

- Можете выделить один матч своей команды в первой части сезона?

- Наверное, домашнюю встречу с «Глазго Рейнджерс». По эмоциям это был сумасшедший матч. Мы нанесли 20 ударов и были в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы.

- Тогда «Уфе» было бы еще тяжелее.

- Согласен. Но и интереснее же.

- Доберется ваша команда до группового этапа Лиги Европы в ближайшие годы?

- Уверен в этом.

- Новый стадион в Уфе уже начали строить?

- Нет, он только в планах. Все понимают, что Республике Башкортостан и Уфе нужна современная арена. И чтобы она была комфортабельная, с закрывающейся крышей.

- Такая, как «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге?

- Только поменьше. Считаю, что нам хватит 15 тысяч зрительских мест. Стадион можно будет использовать для концертов и других мероприятий. Он может стать украшением города и всей Республики.