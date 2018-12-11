Шамиль Газизов: В «Уфе» купили Деда Мороза и шутят над Оливье и Салатичем - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 15:00Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

    Шамиль Газизов: В «Уфе» купили Деда Мороза и шутят над Оливье и Салатичем

    Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов – о Лиге Европы, легионере из Люксембурга, примере из Краснодара и планах на новый стадион.

    «ОТПУСК? НЕДЕЛЬКИ ХВАТИТ»

    - В понедельник в Уфе прошла пресс-конференция. Подвели итоги года?
    - В том числе. 10 декабря был всемирный день футбола. О нем и говорили. Журналистов наградили, с наступающим Новым годом поздравили всех.

    - Очередным звездным новичком ФК «Уфа» стал… Дед Мороз. Чья идея?
    - Пиар-службы. 10 декабря сняли ролик, скоро его покажем.

    - В этот же день вы объявили, что Дмитрий Кириченко перестал быть исполняющим обязанности и стал полноценным главным тренером.
    - Мы с ним об этом договорились уже когда он возглавил команду. Дмитрий знал, что приставка и.о. в ближайшее время исчезнет, независимо от результатов.

    - Но ведь Дмитрий Сергеевич только 17 декабря сможет получить категорию PRO.
    - Он должен защититься. В том, что Дмитрий получит эту категорию, у меня сомнений нет. Кириченко уже сейчас является толковым тренером.

    - Вы его в Краснодаре оставили?
    - Да, домой он улетел на следующий день. Все игроки и тренеры с 10 декабря в отпуске.

    - Как будет отдыхать генеральный директор ФК «Уфа»?
    - С 13 декабря отдохну недельку и сразу приступлю к работе.

    «С «КРАСНОДАРА» МОЖНО БРАТЬ ПРИМЕР»

    - Вы после матча в Краснодаре сказали, что «сегодня целенаправленно все трактовалось в одну сторону. Это, наверное, из-за того, что до этого с «Краснодаром» по-другому поступили, и они решили на «Уфе» отыграться. Это неприятный момент».
    - Готов повторить. Мне это так виделось. За похожие нарушения наши игроки наказывались штрафными и желтыми карточками, а соперники избегали таких наказаний.

    - Шансы увезти из Краснодара три очка у «Уфы» были?
    - Конечно. Игра была обоюдоострой. И мы имели моменты, и «Краснодар». Мы ехали за очками и знали, как их будем отбирать.

    - «Краснодар» - самая сильная команда из тех, с кем вы встречались?
    - Точно одна из сильнейших. Краснодарцы играют в красивый, динамичный, атакующий футбол. С ними никому не было и не будет легко.

    - Можно путь ФК «Краснодара» назвать образцовым для провинциальных клубов?
    - Да, есть, с кого брать пример. У «Краснодара» отлично работает академия, великолепный стадион. Сергей Николаевич Галицкий делает большое дело. У команды поставлена игра, исходя из возможностей футболистов. Немосковским и непитерским клубам тяжело заполучить таких игроков. У нас, к сожалению, таких возможностей нет.

    - С Галицким успели поговорить?
    - Нет.

    «ДОСТАВИМ НЕУДОБСТВА ВСЕМ КОМАНДАМ»

    - В Краснодаре забил ваш люксембургский легионер Оливье Тилл. Как он себя чувствует в российском чемпионате?
    - Оливье отлично прижился в Уфе. Он, к слову, первый легионер из Люксембурга. У Тилла, на мой взгляд, отличные перспективы. Ждем, что он вырастет в большого игрока, потенциал огромен. Ему же еще всего 21 год (22 года Тиллу исполнится 17 декабря).

    - Ему перед отпуском рассказали, что имя ассоциируется с салатом и Новым годом?
    - Конечно. У нас же еще есть и Веролюб Салатич. Получается: два салата в одной команде. Ребята не очень хорошо понимают наш юмор, но улыбаются.

    - Команда оправилась от шока старта сезона, когда «Уфа» боролась за попадание в групповой этап Лиги Европы, а в чемпионате России выступала не очень успешно?
    - Думаю, да. В Лиге Европы мы дошли до раунда плей-офф, но что-то не получилось. Не хватило совсем чуть-чуть. И в чемпионате были не очень хорошие результаты.

    - Сейчас «Уфа» находится в зоне стыковых матчей…
    - И это нас очень расстраивает. Будем исправлять положение.

    - Но сделать это будет очень сложно. Во втором круге «Уфе» предстоят матчи на выезде почти со всеми грандами – «Зенитом», ЦСКА, «Спартаком», «Локомотивом»…
    - Согласен, будем стараться. Нельзя дать гарантии, что мы будем побеждать всех налево и направо, но точно доставим неудобства всем командам.

    «УФЕ ХВАТИТ СТАДИОНА С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШЕЙ НА 15 000 ЗРИТЕЛЕЙ»

    - В этом году очень неплохо выступают ваши соседи – «Оренбург» и «Урал». Рады за них?
    - Конечно. Это говорит о том, что футбол на Урале развивается хорошими темпами. Уверен, они радовались за нас в прошлом сезоне и болели за «Уфу», когда мы бились за попадание в групповой турнир Лиги Европы.

    - Можете выделить один матч своей команды в первой части сезона?
    - Наверное, домашнюю встречу с «Глазго Рейнджерс». По эмоциям это был сумасшедший матч. Мы нанесли 20 ударов и были в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы.

    - Тогда «Уфе» было бы еще тяжелее.
    - Согласен. Но и интереснее же.

    - Доберется ваша команда до группового этапа Лиги Европы в ближайшие годы?
    - Уверен в этом.

    - Новый стадион в Уфе уже начали строить?
    - Нет, он только в планах. Все понимают, что Республике Башкортостан и Уфе нужна современная арена. И чтобы она была комфортабельная, с закрывающейся крышей.

    - Такая, как «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге?
    - Только поменьше. Считаю, что нам хватит 15 тысяч зрительских мест. Стадион можно будет использовать для концертов и других мероприятий. Он может стать украшением города и всей Республики.

    #фк уфа#газизов шамиль#рпл#Футбол-Россия#кириченко дмитрий#тилль оливье
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