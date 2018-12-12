Самые популярные в России - Хабиб и Кокорин, но вы не догадаетесь кто третий

другие 12 декабря 2018 20:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Фиш Сергей

Компания Google опубликовала отчет, из которого ясно, кого чаще всего искали в интернете.

На днях компания Google опубликовала отчет по итогам 2018 года, в котором раскрыла самые популярные интернет-запросы среди пользователей.

В России самым популярным человеком стал боец Хабиб Нурмагомедов, его имя чаще всего вбивали в поисковик. Вторым по популярности стал футболист Александр Кокорин. Третьим в российском топе атлетов неожиданно оказался ирландский боец Конор Макгрегор - его имя, даже несмотря на чемпионат мира по футболу в России, искали чаще, чем футболистов Акинфеева, Головина или Черышева. Все три самых популярных в России спортсмена обязаны ажиотажу вокруг себя судебным разбирательствам.

Александр Кокорин сейчас в СИЗО по обвинению в хулигантстве и побоях. Макгрегора осудили в Нью-Йорке за нападение на автобус, в котором был Хабиб Нурмагомедов. Сам Хабиб после поединка с Макгрегором (состоялся в октябре этого года) набросился на команду соперника и сейчас ожидает судебного решения по этому инциденту.

В своем рейтинге Google не приводит конкретных цифр по количеству запросов российских пользователей. Тем не менее, эти цифры можно найти у прямого конкурента Google - Яндекса (оба сервиса - самые популярные поисковики). Так, за последний месяц фамилию Макгрегор искали 528 тысяч раз, а имя Конор - 419 тысяч. Имя Хабиб искали 962 тысяч раз, фамилию Нурмагомедов - 435 тысяч. Фамилию Кокорин в поисковик вбивали 421 тысяч раз. В отличие от Кокорина, популярность Нурмагомедова и Макгрегора - это не российская, а общемировая тенденция.

По оценкам Google, Хабиб вошел в десятку самых популярных спортсменов в мире в 2018 году и занял пятое место. Конор Макгрегор - на девятой строчке. Между популярностью Хабиба и Конора тоже есть разница.

В России Нурмагомедов - абсолютный лидер по популярности, его бой с Конором - третий после ЧМ-2018 и Олимпиады. С Ирландией все иначе: там Макгрегор не самый популярный, а его поединок с Хабибом лишь седьмой по ажиотажу. Выше этого события в Ирландии скачки (Grand National, Сheltenham), гольф (The Masters, Ryder Cup) и матч по регби между Ирландия и Новой Зеландией.