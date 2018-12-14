«Викинги» из РПЛ. Как исландцы играют в российских клубах в этом сезоне?

Футбол 14 декабря 2018 16:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Иванов Сергей

«Советский спорт» о семи представителях Исландии, которые текущий сезон проводят в РПЛ.

Сейчас в РПЛ семь игроков из северной Исландии. Сразу четверо выступают за «Ростов», двое в ЦСКА, еще один в «Краснодаре». В недавнем матче желто-синих с «армейцами» сложилась уникальная ситуация. На поле появилось сразу 5 «викингов». Еще один (Видар Кьяртанссон) в игру так и не вступил.

«Советский спорт» решил разобрать, чем каждый из них запомнился в первой части сезона.

Рагнар Сигурдссон, «Ростов»

Матчей в сезоне:16 в РПЛ, 1 в Кубке России

Перед началом сезона защитник едва не покинул донской клуб, но все же подписал новый контракт на два года. Именно Рагнар командует линией защиты «Ростова» - подсказывает партнерам и «держит» линию офсайда.

Во многом благодаря его действиям, у желто-синих одна из лучших оборон в чемпионате. В концовке первой части сезона отметился тем, что «врезал» мячом самарскому болбою и был удален. После – футболист извинился, подарил парню футболку и был дисквалифицирован всего на один матч.

Бьорн Сигурдарсон, «Ростов»

Матчей в сезоне: 15 в РПЛ (4 гола)

В конце прошлого сезона казалось, что в нынешнем чемпионате мощный форвард заявит о себе на всю РПЛ. Бьорн мощно провел лето. Много забивал, выигрывал почти все единоборства, но потом «сдал». Скорее всего, виной всему травмы, которые преследуют игрока. Последний раз Сигурдарсон забивал почти два месяца назад. Бросается в глаза и то, что исландец редко проводит на поле весь матч. Чаще всего, его меняют в середине второго тайма.

Сверрир Ингасон, «Ростов»

Матчей в сезоне: 17 РПЛ (2 гола) , 2 в Кубке России

Важное звено ростовского клуба. Именно Ингасон – единственный игрок желто-синих, который провел все матчи в РПЛ на данный момент. Сверрир обладает хорошим ударом и здорово действует на стандартах в чужой штрафной. Правда, в нынешнем сезоне Ингасон стал играть в обороне не так надежно как прежде. У защитника бывают «срезки», которые приводят к голам в ворота «Ростова». Из минусов можно отметить и плохую игру головой.

Видар Кьяртанссон, «Ростов»

Матчей в сезоне: 8 в РПЛ, 3 в Кубке России (2 гола)

Самый загадочный из ростовских исландцев. В своих прежних клубах Кьяртанссон неизменно становился лучшим бомбардиром чемпионатов (Норвегия, Исландия, Израиль), однако на Дону у Видара пока что все обстоит не самым лучшим образом. Форвард получает минимум игрового времени, а когда выходит на поле, ничем не усиливает игру «Ростова». Из плюсов можно отметить лишь дубль в ворота «Сызрани 2003» на стадии 1/16 Кубка России.

Хердур Магнуссон, ЦСКА

Матчей в сезоне: 14 в РПЛ (1 гол), 3 в Лиге чемпионов

Год назад Хердур едва не стал игроком «Ростова», но сделка сорвалась в последний момент. В итоге Магнуссон оказался в ЦСКА, где стал одним из лидеров команды, которая строится заново. Исландец может сыграть на фланге и в центре обороны, а его длинные передачи через половину поля – головная боль для игроков обороны соперников.

Арнор Сигурдссон, ЦСКА

Матчей в сезоне: 9 в РПЛ (1 гол), 6 в Лиге чемпионов (2 гола)

Молодой «викинг» начал сезон скромно, выходя на поле лишь в концовках матчей. К середине осени Сигурдссону стал доверять главный тренер «армейцев» и исландец «расцвел». Чего стоят гол и результативная передача в гостевом матче с мадридским «Реалом». Нет сомнений, что во второй части сезона игрок станет получать больше времени на поле.

Йон Фьолусон, «Краснодар»

Матчей в сезоне: 1 в РПЛ, 1 в Лиге Европы, 3 в Кубке России

По итогам первой части сезона так и не стало понятно, зачем Фьолусон нужен «Краснодару». Защитник почти не играет, а когда выходить на поле, то «привозит». В апреле исландцу исполнится 30 и почему-то есть ощущение, что уже летом он покинет южный клуб.