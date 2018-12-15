«Советский спорт» подвел итоги года! Как прошла Национальная Премия

Другие 15 декабря 2018 20:03 Источник: «Советский спорт»

Вечер 14 декабря войдет в историю и «Советского спорта» как старейшего спортивного издания страны, так и спорта в целом. В этот день впервые были вручены награды лучшим спортсменам и тренерам – в столице прошла церемония вручения Национальной Премии «Советский спорт – Итоги года».

Национальная Премия «Советский спорт - Итоги года» состоялась! Теперь об этом можно уже говорить уверенно. Долгие недели и месяцы подготовки, горячие споры о номинантах, общение с партнерами - все это позади, все это теперь часть истории.

Огромное количество узнаваемых гостей из мира спорта высших достижений, из шоу-бизнеса, спортивных журналистов из ведущих изданий (да и не только спортивных - мероприятие заняло свою нишу в светской жизни столицы!) - все они стали свидетелями яркой церемонии.

- У нас была одна знаковая и очень авторитетная премия - «Харламов-Трофи». Теперь, уверен, целая россыпь номинаций завоюет своё место в спортивном пространстве, ещё больше укрепит место издания на рынке, - говорит главный редактор Николай Яременко.

- «Советский спорт» сегодня - это сразу несколько форматов: газета, еженедельник «Советский спорт - Футбол», сайт sovsport.ru, работа на самых разных платформах, - рассказывает о сегодняшнем положении Издательского дома генеральный директор Игорь Молодцов.

И вот звучат фанфары, и ведущие церемонии – первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев и трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина - объявляют лауреатов.

КОМАНДА ГОДА

В индивидуальных видах спорта болельщик видит сражение нервов, соревнование характеров. Когда встречаются команды, успех зачастую зависит от того, насколько есть в команде взаимопонимание, насколько слова «все за одного» не являются пустым звуком. В этой номинации премия присуждается олимпийской сборной России по хоккею!

Спустя 26 лет сборная России смогла вернуть на родину олимпийское золото! Очень многое было против наших парней, но в итоге была добыта победа! «Красная машина» катком прошлась по соперникам и завоевала главную олимпийскую медаль!

- Если будет поддержка трибун, если болельщики и дальше будут гнать команду вперёд, то новые победы не за горами. А поддержка прессы - это дорогого стоит, - звучат слова лидера штаба российской национальной сборной Романа Ротенберга.

ТРЕНЕР ГОДА

Во время матчей, во время соревнований любого ранга всё внимание болельщиков приковано к тем, кто на поле, на площадке, кто добывает победу. При этом тот, кто имеет самое основное отношение к выстраиванию победной стратегии, тот, кто собирает команду и кто мотивирует каждого игрока, зачастую оказывается вне кадра, вне зрительского внимания. Это – тренер!

В номинации «Тренер года» выбор большинства наших экспертов был очевиден: это человек, который вернул нам любовь к сборной, заставил вновь гордиться нашими футболистами – Станислав Черчесов! И успех на чемпионате мира – это был, во многом, именно его успех. Это он собрал из футболистов, где нет мировых топ-звёзд, команду, которая влюбила в себя очень многих!

- «Советский спорт» - газета, которую я с большим вниманием читаю. Тут находится место и интересному анализу, и довольно любопытному взгляду на происходящее. Иногда с чем-то соглашаешься, с чем-то - нет, - говорит обладатель титула «Тренер года» Станислав Черчесов.- Но как футболисты различны и именно из этого и складывается команда, так и многообразие мнений даёт возможность получить цельную картину. Мы вернули внимание к футболу, вы поддерживаете его. Спасибо за эту оценку и за эту награду!

Награду в этой номинации вручала спортивная легенда – Владислав Третьяк.

ХАРЛАМОВ-ТРОФИ

Именно эта номинация является старейшей из всех номинаций. Собственно, можно сказать, что сама Национальная Премия «Советский спорт – Итоги года» выросла из нее. Возникнув в начале нынешнего века, премия «Харламов-Трофи» определяла то лучшего из российских хоккеистов, играющего за океаном, то просто лучшего из наших мастеров клюшки и шайбы.

В этом году лауреатом премии «Харламов-Трофи» стал Александр Овечкин! Восьмой номер на майке игрока, восьмой по счёту титул – у нашей легенды номер восемь! Ведь один из лидеров российского хоккея, наконец, осуществил свою мечту - выиграл в этом году главный приз Национальной хоккейной лиги – Кубок Стэнли.

Сейчас Александр продолжает выступления за свой клуб в регулярном чемпионате НХЛ, поэтому вручение почётного приза ему было проведено заранее – в тот момент, когда Александр привозил нам летом показать легендарную салатницу от сэра Стэнли.

СОБЫТИЕ ГОДА

Это – особенная номинация. Ведь здесь отмечаются не спортсмены, не тренеры, а сразу масштабные, эпохальные явления, порой переворачивающие наши представления о спорте, да и о жизни в целом.

В номинации «Событие года» в этом году, наверное, ни у кого из нас не было разночтений, какое событие претендует на победу. Чемпионат мира по футболу, впервые проведённый в нашей стране, привнёс в нашу жизнь ощущение непрекращающегося праздника, настоящего карнавала, а кроме того – стал для многих стран ориентиром, как подобные турниры проводить!

За наградой на сцену поднимается посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева:

- Это было грандиозное событие для всей страны. И эта награда - конечно же, в адрес тех, кто готовил этот грандиозный спортивный форум, и в адрес всех тех, кто его проводил. И в наших сердцах, и в нашей памяти он останется на всю жизнь. И меня это касается тоже, - тут Вика опустила взгляд на свой животик. - В моей жизни в дни чемпионата тоже много чего произошло.

Награду Виктория Лопырева получает из рук прославленного теннисистка, экс-первой ракетки мира, олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Каждый год в мире спорта загораются новые имена. Ещё вчера многие из них были юниорами, многие даже и не предполагали, что могут подойти к вершине, а сегодня ими восторгаются миллионы болельщиков в разных странах. Но номинация «Открытие года» - это не аванс молодому спортсмену на будущее, а признание уже сегодня, констатация того, что спортсмен ворвался в элиту мирового спорта!

В номинации «Открытие года» победителем объявлена Анастасия Брызгалова. Человек, поразивший своей красотой болельщиков из разных стран во время Олимпийских Игр, а огромное число наших соотечественников заставивший разобраться в правилах кёрлинга!

- В футболе иногда важна не сила удала, а точность. В этом мы похожи на кёрлинг, - говорит, вручая приз лауреату, вице-президент РФС Сергей Анохин. - То, что делает Настя на площадке, не поддаётся описанию простыми словами. Иные наши футболисты-сборники могли бы этому поучиться у нашего лауреата.

Настя так и не смогла решить, что тверже: наша награда или камень в кёрлинге

А вице-президент РФС Сергей Анохин оказался вдохновлен и красотой Анастасии, и ее спортивными успехами.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОДА

Спортивный век короток. В некоторых видах спорта все, кто старше тридцати, воспринимаются как ветераны. Но иногда случаются совершенно неожиданные камбэки и в куда более солидном возрасте.

В номинации «Возвращение года» победителем объявлен Алексей Алипов! Олимпиады нулевых годов невозможно было представить без нашего стрелка, представителя стендовой стрельбы, поражавшего чуть ли не все мишени. Но еще удивительнее его возвращение на первые строчки сейчас, в 43 года!

СПОРТСМЕН ГОДА

Вокруг титула лучшему спортсмену всегда кипят страсти. Здесь всегда много претендентов на это звание. Ведь наша земля не оскудевает спортивными талантами – как в командных, так и в индивидуальных видах спорта; как среди мужчин, так и женщин. Поэтому перед экспертным жюри стояла непростая задача – на чьей кандидатуре остановить свой выбор по итогам 2018-го.

Для спортсмена-лидера важна стабильность, когда победы достигаются на самых разных соревнованиях. И поэтому в номинации «Спортсмен года» победителем стал Антон Чупков. Молодой и страшно одарённый пловец, в активе которого уже есть медаль Олимпийских игр и золото чемпионата мира. А в этом году он впервые стал чемпионом Европы!

СПОРТСМЕНКА ГОДА

Среди женщин борьба за звание лучшей была отнюдь не менее напряжённой. Число спортсменок, прославляющих нашу страну на международной арене, в этом году было довольно велико. И яркие имена в легкой атлетике, и целая россыпь имен в фигурном катании… Но победительницей назвали представительницу другого прекрасного вида спорта – художественной гимнастики, очаровательную Дину Аверину!

Всё, как в Голливуде. Анастасия Задорина, сестры Дина и Арина Аверины и Вадим Ковалев.

Основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина поднимается на сцену, чтобы вручить награду двукратной чемпионке мира, члену сборной команды России по художественной гимнастике:

- В спорте важна красота. Красота движений, красота образа самого спортсмена, красота его спортивной экипировки. Дина - настоящий мастер, настоящий труженик!

И в этот момент вспоминаешь ещё и о том месте, где все проходит - 1-й Тружеников переулок, дом 4, ресторан “MODUS”. Труженикам спорта - достойное место для праздника!

Чемпион мира синхронист Александр Мальцев получил специальную награду от спонсоров мероприятия.

Церемония стала еще и поводом просто для встречи хороших друзей. Виктория Лопырева и Анастасия Задорина.

В будущем году «Советскому спорту» - 95 лет. И мы надеемся, что вторая церемония вручения Национальной Премии пройдёт на ещё более высоком уровне.

А нам остаётся выразить глубочайшую признательность всем, кто нам помогал: Генерального спонсора - «Эль корте инглес», официального спонсора – отдел туризма Посольства Испании, партнеров премии – «Кубань-Вино», Икорный Дом «Дикий Осетр».