«Год был абсолютно успешным для нашего спорта»

Другие 21 декабря 2018 15:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

В пятницу, 21 декабря в учебно-тренировочном центре «Новогорск» прошла расширенная коллегия Министерства спорта России с участием представителей субъектов РФ.

Участники рассмотрели ход реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», обсудили формирование Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год, а также вопрос подготовки спортивных сборных команд России к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

Количество олимпийский чемпионов, легендарных тренеров и просто известных в спорте людей в конференц-зале зашкаливало. Павел Колобков и Станислав Поздняков, Юрий Борзаковский и Владимир Габулов, Ирина Винер и Михаил Мамиашвили, Сергей Панов и Андрей Родионенко, а также представители регионов, спортивной науки, профильных вузов и ссузов…

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ: «ЧЕМПИОНАТ МИРА ИЗМЕНИЛ ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К СПОРТУ, А ИНОСТРАНЦЕВ – К РОССИИ »

Открывшая заседание коллегии вице-премьер по вопросам культуры и спорта РФ Ольга Голодец попросила уделять больше времени детскому спорту в 2019-м году и привела в пример хоккейную «Красную машину»: «Этот год был абсолютно успешным для спорта. Чемпионат мира - политическое событие, изменившее отношение россиян к спорту, а иностранцев - к России. Нововведения взяты на вооружение многими регионами и федерациями. Мы надеемся, что чемпионат мира дал основу и импульс развитию спортивных мероприятий в стране и мире.

В этом году наши спортсмены выступили удачно: 327 раз оказывались на пьедестале, заработали 146 золотых медалей.

Еще нам удалось решить серьезную задачу: федеральный проект дополнили две составляющие спортивного резерва, и мы будем развивать их. Сейчас эти два проекта сосредоточены на футболе и хоккее. Но ледовые дворцы позволяют заниматься и фигурным катанием. Надеюсь, мы сможем нарастить и материально-техническую базу, и квалификацию людей в спорте.

От имени государства попрошу федерации уделять больше времени детскому спорту. Без него не будет никакого спортивного резерва. Отдельное внимание стоит уделить подготовке и сертифицированную тренеров и методик подготовки. Нужно, чтобы система работала на всех возрастных этапах.

В хоккейных школах и секциях по всей стране действует система подготовки «Красная машина», которая предлагает методики для тренеров с поэтапным развитием спортсменов.

Также будущем в стране может увеличится количество детских спортивных лагерей. Это поможет проводить различные соревнования и популяризовать оздоровление детей. У каждой федерации должны быть звучные соревнования вроде «Кожаного мяча», привлекающие детей. К реализации проекта приступим в ближайшем будущем».

ПАВЕЛ КОЛОБКОВ: «РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬЕ МЕСТО В МИРЕ »

«Ключевым нашим показателем с учетом того, что президент РФ и правительство ориентируют нас на развитие массового спорта, является процент вовлеченности граждан в занятия спортом, - отметил Министр спорта Павел Колобков. - Если к началу этого года процент составлял 36,8, то на конец мы прогнозируем 37,8 процента. Среди учащихся, студентов и молодежи процент поднялся до 79! Этот показатель соответствует тем задачам, которые были поставлены в нашей стратегии. По итогам года в наших массовых соревнованиях участвовали 20 миллионов человек.

Еще один важный проект - комплекс ГТО. Его уже выполнили 1,6 млн. человек, и нам есть куда стремиться. Еще мы утвердили концепцию развития студенческого спорта и его взаимодействия с детско-юношескими спортшколами до 2025 года.

Россия сейчас в чемпионатах мира по всем видам спорта занимает третье место в неофициальном общекомандном зачете после Китая и США. Особенно проявили себя представители борьбы, стрелкового спорта, фехтования, тяжелой атлетики, спортивной и художественной гимнастики, гандбола. У нас появилась новая команда по волейболу, выигравшая Кубок мира, мы рассчитываем на нее в будущем»

ИРИНА ВИНЕР: « ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К ДЕТСКОМУ СПОРТУ »

«Государство должно очень внимательно относиться к детскому спорту, - сказала в своем выступлении главный тренер сборных страны по художественной гимнастике Ирина Винер. – Для этого необходимы базы. Наши дети начинают заниматься в детских садах, а продолжают – в школах. Там должны быть оборудованы хорошие спортивные залы. Не нужно забывать и о массовом спорте. Большие дома строятся, а площадки между ними в десятки, тысячи (!) раз меньше самих зданий».

Президент федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили напомнил, что на чемпионате мира-2019 в Астане будут определяться участники Олимпийских игр: «Нужно попадать на пьедестал. На чемпионате России также будет принципиальный отбор. Ни для кого не должно быть послаблений. Исключения - только объективные форс-мажорные обстоятельства».

Главный тренер сборных России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко сообщил, что команда будет готовиться к Олимпиаде-2020 в Японии: «Мы хотим провести сборы в городе Камо - побратиме Комсомольска-на-Амуре. Он расположен в 300 км от Токио. Хозяева предоставляют зал только для сборных России – мужской и женской.

Хотим в Камо провести две недели до Олимпиады и неделю в Олимпийской деревне, чтобы подготовиться полноценно».

Кроме того, Минспорта определило размер выплат призерам Олимпиады-2020 в Токио, которая пройдет 24 июля - 9 августа 2019 года. Предполагается, что чемпионы Игр получат 4 миллиона рублей, серебряные медалисты - по 2,5 миллиона рублей, бронзовые - по 1,7 миллиона. Кстати, такие же суммы получали медалисты Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.