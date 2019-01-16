Антон Зиньковский: Отметил в календаре даты матчей с Питером и Краснодаром

Футбол 16 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Григорьевская Елена

«Крылья Советов» этой зимой пополнился уже шестью новичками. Самый молодой из них перебрался в Самару в статусе второго бомбардира первой части сезона ФНЛ. Мы позвонили 22-летнему бывшему полузащитнику «Чертанова» в Эмираты, где его нынешняя команда проводит сбор.

«БОЖОВИЧ ЛЮБИТ ПОШУТИТЬ, ПОДКОЛОТЬ»

- Какие впечатления от первых тренировок с «Крыльями Советов»? Есть что-то непривычное?

- Пока ничего. В команде приняли хорошо. Я знал четырех игроков, а сейчас на сборах знакомлюсь с остальными. Если говорить о специфике занятий, у каждого тренера свои упражнения, но пока, повторюсь, все обычно. Впрочем, у нас было только две тренировки. Идут упражнения с мячом. Потихоньку осваиваюсь, втягиваюсь в рабочий процесс.

- Есть ощущение, что начинается новая жизнь? Вы же в РПЛ раньше не выступали.

- Так и сейчас это не премьер-лига, а тренировочные сборы. Думаю, ощущение новой жизни появится, когда пойдут официальные матчи.

- С Миодрагом Божовичем познакомились?

- На общекомандном собрании. Но отдельно пока не беседовали. Как человек, он произвел приятное впечатление. Очень коммуникабельный. Правда, я ни разу не встречал необщительных наставников. Мне как-то везло с тренерами… Божович любит пошутить, подколоть кого-то. Со всеми ребятами держит себя одинаково. Только хорошее могу о нем сказать.

- Почему решили продолжить карьеру в Самаре? Вас ведь звали за рубеж?

- Да, в ближнее зарубежье. Но в отличие от варианта с «Крыльями», там не было никакой конкретики. Сделал свой выбор в том числе из-за Божовича. Мне говорили, что тренер хочет видеть меня в команде. Поэтому решил попробовать себя именно здесь.

- Вам близок атакующий стиль, который Божович проповедовал во всех семи российских клубах, где работал?

- Конечно! В «Чертанове» мы тоже много атаковали, играли в агрессивном ключе. Думаю, в «Крыльях» будет то же самое. Нам надо много забивать - без голов очков не наберешь, а их команде не хватает. Настраиваемся исправить турнирную ситуацию.

«НАДЕЮСЬ, ТАК И ОСТАНУСЬ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ В ИСТОРИИ «ЧЕРТАНОВА»

- Во многом благодаря вашим 11 голам «Чертаново» стало самой результативной командой первой части чемпионата ФНЛ-2018/19. Некоторые эксперты говорили, что ваш молодой коллектив играет, как «Барселона»…

- Я бы все-таки провел параллель не с «Барсой», а с «Краснодаром». Но вообще, мы ни на кого не равнялись, исповедовали свой стиль. А когда нужно было - «Чертаново» подстраивалось под соперника. Могли и от обороны сыграть, но это было редко.

- Какие-то матчи «Крыльев» в этом сезоне видели?

- После того, как мне сообщили, что перехожу в самарский клуб, углубился в просмотр. Изучил состав. А до этого видел только встречу «Крыльев» с «Ростовом». Обычно смотрю центральные матчи премьер-лиги или те, в которых на поле выходят знакомые ребята. Получилось, что и в «Крыльях» нашлись такие, и в «Ростове».

- На что обратили внимание в игре самарского клуба?

- На тот момент ничего не подмечал. Это было в первой части чемпионата. Тогда я даже не думал о переходе. Просто смотрел футбол с друзьями.

- Как удалось забить 11 голов за «Чертаново»? Ждали от себя такой результативности во втором в карьере сезоне в ФНЛ с учетом выступлений за «Зенит-2»?

- Даже не знаю, что ответить. Так получается. Никакого секрета нет… Кстати, во всех турнирах у меня 29 голов за «Чертаново». 18 забил в прошлом сезоне в ПФЛ. Надеюсь, так и останусь лучшим бомбардиром в истории клуба (смеется). Теперь хочется в «Крыльях» начать забивать с первых матчей. Но для этого надо закрепиться в основном составе.

- Кого именно из новых одноклубников знали прежде?

- Артема Тимофеева, Рамиля Шейдаева, Георгия Тигиева, Максима Карпова. Это, конечно, упрощает процесс адаптации. Легче переходить в клуб, когда кого-то знаешь.

- Сейчас на сборах с кем в номере соседствуете?

- С Максимом Карповым. Нас так поселили и мы не стали меняться. Вообще я хотел жить с Тимофеевым. Думаю, на втором сборе поселимся вместе.

«ОБИДЫ НА «ЗЕНИТ» НЕ ОСТАЛОСЬ»

- Против кого в РПЛ будет интереснее всего сыграть?

- Сразу отметил в календаре наш матч с «Зенитом». Когда я был во второй команде питерцев, клуб не захотел продлевать со мной контракт. Поэтому будет особая мотивация на этого соперника. Против «Краснодара» тоже принципиальный для меня матч. Я же сам из Краснодарского края. Знаю, что там сыграем 7 апреля.

Впрочем, выкладываться по полной программе придется в любом матче. Независимо от того, кто соперник.

- Осталась обида на «Зенит»?

- Никакой. Там остались знакомые из тренерского штаба, с которыми хорошо общаюсь, ребята из команды. Некоторые уже играют в других клубах, как Никита Саламатов, Юра Бавин.

- Директор «Крыльев» Александр Шикунов сказал, что вас рассматривают на позиции левого вингера. Комфортно чувствуете себя в этом амплуа?

- Да-да, это как раз моя позиция. И я понимаю, с кем предстоит конкурировать.

- В Самаре уже были.

- Нет.

- Получается, и новый красавец-стадион «Крыльев» не видели?

- Только по телевизору. Красивая, конечно, арена. Но мы в «Чертаново» в ходе сезоне уже играли на больших стадионах чемпионата мира. В Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде. Впечатления замечательные. Народу много туда ходит, это здорово. В Самаре люди тоже любят футбол, посещаемость - одна из лучших в премьер-лиге. Мне об этом рассказали.

«ГЛУШЕНКОВ В АТАКЕ УМЕЕТ ВСЁ!»

- Два других чертановца - Максим Глушенков и Наиль Умяров - зимой перешли в «Спартак». Удивлены?

- Нет, а чему удивляться? «Чертаново» идет в ФНЛ на четверном месте. Это говорит о том, что в команде собраны футболисты хорошего уровня. Если честно, думал зимой на повышение, в РПЛ, отправится еще больше наших ребят. Многие достойны выступать в элитном дивизионе.

- Не завидуете Глушенкову и Умярову, которые, в отличие от вас, весной будут бороться минимум за зону Лиги чемпионов?

- Наоборот, рад за ребят. Надеюсь, сейчас на сборах они попадут в основную команду и прочно там закрепятся, а не отправятся в «Спартак-2» или куда-то еще… При этом не надо сбрасывать со счетов «Крылья». В Самаре тоже клуб с богатой историей. С современной ареной и большой армией соперников. Так что мы тоже будем решать серьезные задачи.

- Глушенков забил в первом же контрольном матче за «Спартак». Умяров провел на поле 45 минут. Как охарактеризуете бывших одноклубников?

- Наиль – центральный полузащитник. Он может закрыть несколько позиций. Сыграть повыше и пониже, чистого опорника. Он много бегает, отбирает мячи, боевитый, проделывает огромный объем черновой работы, исполняет штрафные, забивает.

Что касается Глушенкова, у него сумасшедшая левая нога, это забивной нападающий. В атаке умеет все. Неслучайно Макс лидировал в ФНЛ по системе «гол плюс пас».

- У кого из них больше шансов закрепиться в спартаковской основе?

- Да оба должны закрепиться. Мне бы этого очень хотелось.