На свинцовых ногах. «Зенит» не смог забить клубу из Люксембурга

Футбол 04 февраля 2019 22:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Зибрак Артем

За неделю до матча с «Фенербахче» питерцы сыграли унылые 0:0 с чемпионом Люксембурга. Мы внимательно следили за новичками сине-бело-голубых.

С Ракицким и Барриосом, но без Азмуна

Все серьезно. Питерский «Зенит» в рамках испанского сбора сыграл товарищеский матч против лучшего клуба Люксембурга «Дюделанжа». Основа питерцев была максимально приближена к стартовому составу, который мы можем увидеть в Стамбуле. Во всяком случае, среди тех футболистов, которые есть в расположении Сергея Семака уже сейчас.

Во встрече приняли участие два новичка клуба из трех. Ярослав Ракицкий расположился в центре обороны рядом с Браниславом Ивановичем, а Вилмар Барриос составил пару Клаудио Маркизио в середине поля. Еще один новичок Сердар Азмун получил отдых после Кубка Азии и пока в расположение сине-бело-голубых прибыть не успел.

На скамейке запасных питерцев оказалось всего пять футболистов: Михаил Кержаков, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Леон Мусаев и Илья Воробьев из второй команды. А использовал Семак только одну замену, да и то вынужденную – Далер Кузяев дважды оказывался на газоне и в итоге по истечении получаса попросил замену. Это важный момент – Семак не просто наигрывает связи, но и стремится к тому, чтобы футболисты набирали форму через игры. Ведь матч против «Фенерхаче» уже 12 февраля.

Вопреки официальному твиттеру «Зенита», Барриос играл под третьим номером, а не 25-м.

Ракицкий полезнее в атаке

По одному товарищескому матчу, да еще против клуба из Люксембурга, делать далекоидущие выводы, конечно, не стоит. Тем не менее, некоторые делали можно подметить уже сейчас. Главные качества Ракицкого, как мы уже писали, в области его атакующих действий, а не в обороне.

И действительно, большинство атак соперника накрывал Иванович. Возможно, мяч просто чаще приходил в его зону, но так или иначе в оборонительной фазе Ярослав не особо запомнился. Снимал верховые мячи в штрафной и ловил убегающих оппонентов именно сербский защитник.

Смутили действия Ярослава против нападающего Давида Тюрпеля. В первом тайме, когда тот вышел на оперативный простор и пробил из-за пределов штрафной, украинец вместо того, чтобы накрыть оппонента, почему-то стал пятиться. А во втором тайме, пытаясь сыграть в отборе, грубо въехал форварду в ногу и вполне наиграл бы на предупреждение, если бы матч был официальным.

Ракицкий довольно хорош с мячом, но пока его потенциал не задействуется на полную катушку. Что и неудивительно, ведь он впервые вышел на поле в сине-бело-голубой футболке. Партнеры отнюдь не избегали его. Нередко через него начинались атаки питерцев, но в основном защитник играл на ближнего. Пару раз он попробовал свою коронную диагональ (сначала на Далера Кузяева, затем – на Игоря Смольникова), но в обоих случаях был сильно неточен. Зато после перерыва неплохо взаимодействовал с Юрием Жирковым, бороздившим левый фланг.

Ракицкий несколько раз приходил на стандарт у чужих ворот и дважды добирался до мяча. В первом случае ногой пробил много выше перекладины, а во втором – головой рядом со штангой.

Барриос – даже близко не Паредес или Нобоа

О колумбийце сказать что-то сложнее. Видно, что он чистый опорник. На поле располагался намного глубже партнеров по средней линии. Но по одной игре создается впечатление, что он отличается не только от уехавшего Леандро Паредеса, но и от травмированного Кристиана Нобоа.

Вилмар явно не плеймейкер и довольно странно открывается, когда атаку начинают центральные защитники, как будто прячась между прессингующими нападающими соперника. Он нечасто попадал в кадр с мячом и предпочитал отыграться с ближним. Во втором тайме сделал классную вертикальную передачу на Артема Дзюбу, но этот эпизод так и остался единственным. Примечательно, что после перерыва Барриос и Ракицкий поменялись позициями в начале атаки. Колумбиец опустился на одну линию с Ивановичем, а украинец стал активнее выдвигаться вперед, и «Зенит» стал качественнее выходить из обороны.

Насторожило, как в первом тайме полузащитник «Дюделанжа» Доминик Штольц развернул Барриоса в центре поля и развил быструю контратаку. Колумбиец явно не был готов к такому развитию событий. В отборе он также не слишком преуспел, хотя пару раз удачно действовал в перехватах.

Обращает на себя внимание и некоторая субтильность 74-килограммового полузащитника. Во втором тайме коренастый форвард люксембуржцев отодвинул его от мяча, как табуретку. И хотя отобрал мяч он с нарушением правил, наглядно продемонстрировал легкость этого действия.

Дзюба отрезан, «Зенит» еле ползает

Откровенно говоря, «Зенит» оставил столь же удручающее впечатление, что и в первых матчах товарищеского турнира в Дохе. С первых минут футболисты двигались на свинцовых ногах с черепашьей скоростью и минуты с 20-й выглядели так, словно пробежали пару марафонов. Хочется верить, что причина в высокой интенсивности тренировочного процесса. Чем еще объяснить абсолютно равную игру с чемпионом Люксембурга?

Если в обороне питерцы выглядели вполне уверенно, то в атаке вновь разочаровали. За весь матч «Зенит» лишь раз по-настоящему заставил понервничать вратаря Жонатана Жубера, когда Дзюба из центра вратарской пробил над перекладиной. В остальных случаях он был отрезан от партнеров, нечасто добирался до мяча и даже несколько раз опускался на свою половину поля. Его партнер по нападению Себастьян Дриусси отметился очень высоким процентом брака, и все же основная острота исходила именно от аргентинца (Дзюбе в том эпизоде пасовал именно он).

Осенью Семака упрекали за однообразную игру, заточенную на подачи на Дзюбу. Заметно, что наставник стремится уйти от этой простоты. Зенитовцы старались владеть мячом, а не пулять его в сторону своего форварда, но действовали медленно, и соперники успевали вернуться, перестроиться и накрыть атаку. Не помогал и Дзюба, не выигравший ни одного верхового единоборства, когда до этого все же доходило дело. Справедливости ради, отметим неидеальный газон «Пинатар-Арены», не слишком способствовавший скоростной комбинационной игре. Впрочем, соперникам подолгу владеть мячом это не мешало.

Возможно, мы действительно придираемся, и питерцы объективно не могли показать большего на фоне высоких нагрузок. 8 февраля «Зенит» матчем с «Сарпсборгом» проведет генеральную репетицию встречи с «Фенербахче» в Лиге Европы. И вот тогда можно будет рассуждать, насколько велики проблемы сине-бело-голубых. Пока же вырисовывается только представление о том, кого Семак видит в старте на матчи против турецкого гранда, и некоторые тревожные симптомы.

Зенит – Дюделанж – 0:0 (0:0)

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Кузяев (Воробьев, 32), Маркизио, Барриос, Эрнани, Дзюба, Дриусси.

Предупреждение: Маркизио, 84.

4 февраля. Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания. «Пинатар-Арена».