«Дети Азии» на острове чудес

Другие 08 февраля 2019 00:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

В субботу в Южно-Сахалинске стартуют первые в истории зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут 9-16 февраля.

ОСТРОВ, КОТОРЫЙ ВЛЮБЛЯЕТ В СЕБЯ

Белоснежные пики гор, зеленые сопки и абсолютно чистое, безоблачное, голубое небо. В Сахалин нельзя не влюбиться! Сейчас, зимой, – особенно. Здесь очень холодные ночи, но днем – минус 5–7 градусов, почти полное отсутствие ветра, легкий, звенящий морозец и ослепительно яркое – до боли в глазах! – солнце. И еще здесь – море. Правда, от Южно-Сахалинска до него надо ехать около часа, и уж конечно в феврале в нем не особо искупаешься, но все-таки это море! Чистое, как слеза, безмолвное и очень красивое.

Именно здесь в субботу стартуют первые в истории зимние Игры «Дети Азии». Восемь видов спорта, несколько сотен юных атлетов в возрасте не старше 16 лет, шесть замечательных арен и стадионов (включая стадион «Спартак», где состоятся церемонии открытия и закрытия). Южно-Сахалинску не в новинку принимать соревнования по зимним видам. Но речь обычно шла о чем-нибудь вроде Кубка России. Международные события такого уровня здесь раньше никогда не проводились. Конечно, город готовился тщательно. И за неделю до церемонии открытия уже было понятно – все пройдет на самом высшем уровне.

– Единственная сложность – мало снега, – разводят руками организаторы. – Зима выдалась на удивление бесснежная. Обычно нас заметает, а тут наоборот – приходится включать снежные пушки, чтобы обеспечить хороший покров на горнолыжных спусках, на лыже-биатлонной трассе… К счастью, водой для этих пушек мы запаслись достаточно. Так что проблема полностью решаема.

«ЖДЕМ АНШЛАГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Сам Южно-Сахалинск – столица региона – выглядит, как современный, ухоженный, красивый и очень быстро развивающийся город. Причем активно строятся не только новые дома (что в частном секторе, что новостройки всех типов – от обычных многоэтажек до элитной недвижимости). В последние годы здесь отремонтировали главную больницу, открыли реабилитационные центры для взрослых и детей, построили центр развития для одаренной молодежи, самый большой на Дальнем Востоке православный храм, несколько шикарных музеев… И, конечно, со спортивными объектами – тоже полный порядок. Активно развивается горнолыжный курорт «Горный Воздух», уже популярный не только среди местных жителей, но и среди туристов (в том числе – заграничных, люди активно едут из Японии, Китая, Кореи). Есть крытые ледовые арены, трамплин для полетов на лыжах, трасса для сноуборда и фристайла, открылся лыже-биатлонный стадион. Недалеко от города расположена новенькая спортивно-тренировочная база «Восток», включающая в себя целый комплекс различных арен – от футбольного поля до площадки для пляжного волейбола и современной баскетбольной площадки (где выступает местный БК «Сахалин»). Детскому спорту в регионе уделяют особое внимание. Здесь с гордостью рассказывают о своих ребятах, которые попадают в юниорские сборные страны по хоккею, сноуборду…

– У нас и сейчас нет проблем с интересом к занятиям спортом. А проведение «Детей Азии» должно его только повысить, – отмечают местные. – Вход будет свободным на все соревнования, так что ждем полные трибуны каждый день.

О самих Играх напоминает все – каждый район, каждая широкая улица города увешана плакатами, баннерами с символикой турнира и талисманами «Детей Азии». Есть красивые, креативные инсталляции, дающие понять – здесь скоро состоится большой спортивный праздник. И судя по общению с местными (с официантами в ресторанах, сотрудниками отеля, продавцами в магазинах, да и простыми прохожими), о предстоящих Играх знают все.

ЛЫЖНИКИ ИЗ НЕПАЛА

– Проблема размещения была одной из самых актуальных, – рассказывают представители оргкомитета. – Все-таки Южно-Сахалинск – город не самый большой. А на Игры приедут несколько сотен спортсменов плюс тренеры, судьи, журналисты, волонтеры… С нашего Дальнего Востока, с центральных регионов страны, из других стран. Желание расселить всех в комфортных условиях превратилось в непростую задачу. Но мы решили и ее.

Прямо к старту «Детей Азии» в городе откроется новый гостиничный комплекс (наполовину – хостел, наполовину – недорогой отель с простыми номерами). Часть волонтеров разместят во взрослом реабилитационном центре. Кого-то – на спортивных базах, в том числе на «Востоке», где есть несколько новых, шикарных жилых корпусов. Там, например, за две недели до начала Игр уже поселилась команда Непала. «Приехали ребята и девочки, которые ни разу не стояли не лыжах. Мы предоставили им тренера и инвентарь, предоставили форму. И вот они активно готовятся к Играм! Кстати – очень быстро прогрессируют. За победу, конечно, бороться не будут. Но для них ведь главное – не медаль. А возможность стать частью большого спортивного праздника» – рассказывают организаторы.

Уже в субботу на стадионах Южно-Сахалинска пройдут первые старты и состоится церемония открытия. Неделю нас ждет яркий, интересный фестиваль. После которого на Сахалин очень захочется вернуться многим из его участников и зрителей.

Ведь остров действительно влюбляет в себя!

Фото: sakhalin2019.org