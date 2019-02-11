«Я – земляк Александра Тихонова. Не подведу»

Биатлон 11 февраля 2019 09:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Вчера в столице Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) состоялась церемония открытия. Первые соревнования пройдут сегодня. Накануне стартов спецкор «Советского спорта» пообщался с нашими тренерами и спортсменами.

Сборная России прибыла на XIV Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль.

«ЗАГИТОВА БЫЛА ВЫШЕ ВСЕХ НА ГОЛОВУ»

– Мы приветствуем олимпийцев на борту нашего самолета, – обратился капитан воздушного судна к пассажирам чартерного рейса, организованного Олимпийским комитетом России. – Наш лайнер носит имя выдающего советского баскетболиста Сергея Белова.

Символично – самолет имени великого спортсмена уносит ребят на первые в их жизни крупные соревнования.

«Добро пожаловать в Будапешт!» – такую эсэмэску от мобильного оператора я получил сразу после приземления. Нет, господа, вы ошиблись – мы не в Будапеште, а в столице Боснии и Герцеговины. В ожидании багажа удается пообщаться с человеком, за плечами которого не один подобный форум.

Лев Савин – руководитель отдела Олимпийского комитета России по обеспечению участия наших спортсменов в олимпийских соревнованиях. За его плечами восемь взрослых Игр и уже шесть юношеских фестивалей.

– Назовите самых ярких из нынешних звезд, кто прошел через юношеские фестивали?

– Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Логинов, Алина Загитова, Софья Просвирнова. Хоккеистов я, правда, не застал. Остальные побеждали на моих глазах. Логинов приехал на юношеский фестиваль в Эрзурум в 2017-м уже в ранге чемпиона России среди взрослых. Его избрали знаменосцем. Соперников у него там не было – выиграл без проблем. Что касается Загитовой, то в Эрзуруме ей было четырнадцать. По своему уровню, Алина была выше остальных на две головы.

«ВЕДЕНИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ»

С точки зрения всевозможных оргвопросов, все прошло четко, благо для ОКР это далеко не первый комплексный выезд команды, накопленные опыт и знания помогают решать любые вопросы. Наша команда комфортно разместилась в отеле, по соседству со сборными Норвегии и Германии. Спортсмены этих стран толпились в лобби. Мы же пока улучили минутку и пообщались с тренером российских лыжников.

– Вячеслав Вячеславович Веденин, – представляется достаточно молодой человек, которого можно принять за спортсмена. – Да, я сын Вячеслава Петровича Веденина.

Веденин-младший отвечает за лыжников. Кстати, через юношеские фестивали прошли в свое время Спицов, Червоткин, Ретивых, у девушек – Непряева, Седова, Белорукова. Такие старты – бесценный опыт.

– Как настраиваете ребят, чтоб не задрожали как осиновый листок? – вопрос Веденину.

– Грузить их точно не надо, все хотят себя проявить. У нас нет мажоров из богатых семей, никого в чувства приводить не нужно. В основном ребята из небольших городов, деревень, не избалованные, трудяги.

Победитель юношеского первенства России Артем Максимов – один из тех самых трудяг из глубинки.

– Я родом из села Ларино, что в Челябинской области, – поясняет Артем. – А в 25 километрах находится наш районный центр село Уйское – это родина Александра Ивановича Тихонова. В Уйском проходят соревнования «Лыжня Тихонова». Я на них выступал и побеждал. Александр Иванович меня награждал, жал руку.

– Следите за противостоянием Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо?

– Конечно, слежу. Оба – прекрасные лыжники, но и с ними можно бороться. Думаю, к следующей Олимпиаде мы уже подтянемся. Работаем над этим.

– Но ведь Клэбо почти гений…

– Очень сильный спринтер. Йоханнес не катится на лыжах, а бежит, как легкоатлет. Над ним вначале смеялись, а теперь многие перенимают его манеру.

На прощание я пожелал Артему выиграть золотую медаль, на что он ответил: «Я – земляк Александра Тихонова. Не могу его подвести».