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Биатлон11 февраля 2019 09:59Источник: «Советский спорт»Автор: Волохов Юрий

«Я – земляк Александра Тихонова. Не подведу»

Вчера в столице Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) состоялась церемония открытия. Первые соревнования пройдут сегодня. Накануне стартов спецкор «Советского спорта» пообщался с нашими тренерами и спортсменами.  

Сборная России прибыла на XIV Европейский юношеский Олимпийский зимний фестиваль.

«ЗАГИТОВА БЫЛА ВЫШЕ ВСЕХ НА ГОЛОВУ»

– Мы приветствуем олимпийцев на борту нашего самолета, – обратился капитан воздушного судна к пассажирам чартерного рейса, организованного Олимпийским комитетом России. – Наш лайнер носит имя выдающего советского баскетболиста Сергея Белова.

Символично – самолет имени великого спортсмена уносит ребят на первые в их жизни крупные соревнования.

«Добро пожаловать в Будапешт!» – такую эсэмэску от мобильного оператора я получил сразу после приземления. Нет, господа, вы ошиблись – мы не в Будапеште, а в столице Боснии и Герцеговины. В ожидании багажа удается пообщаться с человеком, за плечами которого не один подобный форум.

Лев Савин – руководитель отдела Олимпийского комитета России по обеспечению участия наших спортсменов в олимпийских соревнованиях. За его плечами восемь взрослых Игр и уже шесть юношеских фестивалей.

– Назовите самых ярких из нынешних звезд, кто прошел через юношеские фестивали?

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Логинов, Алина Загитова, Софья Просвирнова. Хоккеистов я, правда, не застал. Остальные побеждали на моих глазах. Логинов приехал на юношеский фестиваль в Эрзурум в 2017-м уже в ранге чемпиона России среди взрослых. Его избрали знаменосцем. Соперников у него там не было – выиграл без проблем. Что касается Загитовой, то в Эрзуруме ей было четырнадцать. По своему уровню, Алина была выше остальных на две головы.

«ВЕДЕНИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ»

С точки зрения всевозможных оргвопросов, все прошло четко, благо для ОКР это далеко не первый комплексный выезд команды, накопленные опыт и знания помогают решать любые вопросы. Наша команда комфортно разместилась в отеле, по соседству со сборными Норвегии и Германии. Спортсмены этих стран толпились в лобби. Мы же пока улучили минутку и пообщались с тренером российских лыжников.

Вячеслав Вячеславович Веденин, – представляется достаточно молодой человек, которого можно принять за спортсмена. – Да, я сын Вячеслава Петровича Веденина.

Веденин-младший отвечает за лыжников. Кстати, через юношеские фестивали прошли в свое время Спицов, Червоткин, Ретивых, у девушек – Непряева, Седова, Белорукова. Такие старты – бесценный опыт.

– Как настраиваете ребят, чтоб не задрожали как осиновый листок? – вопрос Веденину.

– Грузить их точно не надо, все хотят себя проявить. У нас нет мажоров из богатых семей, никого в чувства приводить не нужно. В основном ребята из небольших городов, деревень, не избалованные, трудяги.

Победитель юношеского первенства России Артем Максимов – один из тех самых трудяг из глубинки.

– Я родом из села Ларино, что в Челябинской области, – поясняет Артем. – А в 25 километрах находится наш районный центр село Уйское – это родина Александра Ивановича Тихонова. В Уйском проходят соревнования «Лыжня Тихонова». Я на них выступал и побеждал. Александр Иванович меня награждал, жал руку.

– Следите за противостоянием Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо?

– Конечно, слежу. Оба – прекрасные лыжники, но и с ними можно бороться. Думаю, к следующей Олимпиаде мы уже подтянемся. Работаем над этим.

– Но ведь Клэбо почти гений…

– Очень сильный спринтер. Йоханнес не катится на лыжах, а бежит, как легкоатлет. Над ним вначале смеялись, а теперь многие перенимают его манеру.

На прощание я пожелал Артему выиграть золотую медаль, на что он ответил: «Я – земляк Александра Тихонова. Не могу его подвести».

#окр#олимпизм#Сараево
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