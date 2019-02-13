Жаркая зима на Сахалине

зимние воды спорта 13 февраля 2019 22:33 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

В Южно-Сахалинске в самом разгаре первые в истории зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Юные участники уже разыграли 29 комплектов наград. Впрочем, жаркие события происходит не только на стадионах и аренах.

О ВОЛОНТЕРАХ

Как любой крупный спортивный праздник, «Дети Азии» собрали не только непосредственных участников Игр (всего на Сахалин пожаловало больше 1000 юных атлетов). Приехали, конечно, и волонтеры. Причем – не только российские. Отдельные делегации добровольцев сформировали в других странах. Так, на остров прилетели 16 волонтеров из Китая, Кореи, Монголии.

– Я первый раз на спортивных соревнованиях такого масштаба, но у меня огромный опыт волонтерской деятельности, – рассказала одна них – девушка из Поднебесной по имени Мин Шанг. – Здесь очень здорово! Погода отличная. Я люблю морозы и снег, но в Южном Китае, где я живу, слишком теплые зимы, больше похожие на вашу весну. Еда для меня очень интересная, но все же иногда приходится готовить самой, потому что такой рацион для меня непривычен. А еще меня радует то, что я могу общаться с командой Японии – страны, историю и культуру которой я очень люблю.

О ЕДЕ

Считают на «Детях Азии» не только медали. Организаторы собрали интересную статистику, например, по еде. Например, такой факт – 11 тонн продуктов в день съедают участники соревнований.

Каждый день на «Детях Азии» питается около трех тысяч человек – сами атлеты, тренеры, волонтеры, журналисты, судьи, технический персонал… Завтраки, обеды и ужины проходят на 25 объектах питания. Для спортсменов разработали комплексное меню, причем блюда постоянно меняют – для разнообразия. Учитывались и пожелания отдельных команд. Например, представители сборной Кувейта попросили уделить особое внимание мясу птицы. Жители теплой страны даже отдельно осмотрели сырье, из которого готовят их блюда.

– Для подростков и взрослых людей норма – 3100 калорий в сутки, – отметила министр торговли и продовольствия Сахалинской области Инна Павленко. – Наше меню рассчитано на почти 5500 калорий. Мы понимаем, что это спортсмены, энергозатраты у них выше плюс на улице очень холодно, и нужна энергия на обогрев организма.

Для участников Игр готовят лучшие повара области – всего около 90 человек, 15 из которых состоят в Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов. Ежедневно спортсмены съедают около 2 тонн хлеба и столько же фруктов, а на каждый обед им варят 800 литров супа. Работники столовых отмечают, что участники больше всего любят выпечку и макароны.

О ХОККЕЕ

Всего за первые пять дней на «Детях Азии» успели разыграть 29 комплектов наград. Кто-то из ребят уже радуется добытым медалям, кто-то только готовится вступить в борьбу на турнире, а кто-то едва не покинул его досрочно. Речь о сборной по хоккею из… Кувейта. Свои первые два матча на Сахалине парни уступили с общей разницей… 0:137!

– Наша команда только три недели назад встала на коньки, поэтому для нас это первый опыт участия в зимних международных соревнованиях, – отметил наставник кувейтской сборной Боджан Цидаревич. – Но мы планируем развивать зимние виды спорта у нас в стране и в дальнейшем. Правда, после столь крупных поражений на старте ребята не хотели снова выходить на лед…

Поддержка пришла со стороны местных болельщиков. Волонтеры и простые зрители запустили флешмоб, придя на трибуны с плакатами #GoKuwait! И, разумеется, встречали громкими овациями любое удачное действие игроков этой сборной. Забросить шайбу им это не помогло. Встреча с командой Сахалинской области закончилась предсказуемо. Но все же не с таким кошмарным счетом – «всего лишь» 0:27.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Игры преодолели экватор. Ребята все познакомились, уже появились дружественные отношения. Мы рады, что сегодня игры не только пропагандируют здоровый образ жизни, принципы олимпизма, но и теплые отношения между странами.

Владимир МАКСИМОВ, генеральный директор дирекции I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ