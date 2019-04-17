До Кубка ровно шаг. ЦСКА выиграл третий матч и в пятницу может завоевать трофей

Мальцев хвалит Хартли

- Мне не нравится, что у нас работают тренеры-легионеры, но выделю среди них Хартли, - удивил откровением легенда советского хоккея Александр Мальцев в преддверии своего 70-летнего юбилея. – Его «Авангард» играет в наш, советский хоккей. Комбинационный.

Спорить с мэтром не хочется. Но по ходу сезона игровой стиль «ястребов» сравнивали с вертикальным «бей-беги» от Дмитрия Квартальнова. А теперь пожалуйте – «советский, комбинационный».

У нас любят подавать финалы через противостояние игровых стилей соперников. Омичи помнят, как в золотой серии-2001 «Магнитка» - «Авангард» «сталеваров», которыми руководил Валерий Белоусов, ассоциировали с советским хоккеем, а омичей под водительством Геннадия Цыгурова – с канадским, силовым.

В финале-2004 командой из Омска руководил уже Белоусов, и ее называли носителем нашего стиля. Любопытно, что в обеих сериях верх брал советский хоккей.

- На трибунах собралось 11 тысяч зрителей, вам нравится такой хоккей? Он смотрибельный? – обескуражил главного тренера ЦСКА Игоря Никитина опытный журналист на пресс-конференции после победы армейцев во втором матче (3:0).

- Следующий вопрос, - Никитин вместо ответа тихо засмеялся.

- Это плей-офф, какая тут красота! Все заточено на результат, – уверял меня два года назад Алексей Кудашов, возглавлявший тогда «Локомотив», ныне тренер СКА и сборной России.

Сила – в движении

В матче номер два «ястребы» с надеждой смотрели на своего вратаря, но оплошали сами. При качественной игре ни разу не поразив владения Сорокина. Хартли был озадачен, но решительно перетряхнуть состав он не мог. Поэтому внес точечное изменение, добавив и без того резвой команде скорости. Вместо Кошелева появился Галимов, способный увеличить кинетическую энергию команды.

Никитин вернул пропустившего второй матч ветерана Попова. Вместо Калинина, которому в предыдущей игре шайба попала в кисть (постарался капитан «ястребов» Медведев), вышел Скотт. Капризов вернулся в звено к Светлакову и Телегину, а Слепышев – к Вею и Григоренко. Словом, никакой тотальной мобилизации.

В Балашиху пожаловал президент ФХР Владислав Третьяк, по совместительству член наблюдательного совета армейского хоккейного клуба.

Спеть гимн России доверили Ларисе Долиной. Народная артистка то ли от волнения, то ли в порыве импровизации слегка поменяла слова. Сейчас она облачилась в свитер «Авангарда», хотя в прошлом сезоне на домашнем матче армейцев на ней была сетка ЦСКА.

Другая народная артистка Ольга Бузова теперь облюбовала свитер форварда омичей и кандидата в сборную России Зернова, с 16-м номером, который носил великий центрфорвард Владимир Петров.

Еще прошлой весной Зернов чуть было не отправился из гонимой из КХЛ «Лады» в армию. Теперь же он реально претендует на путевку в Братиславу на чемпионат мира.

В начале второго периода шайба от его конька заползла в ворота. Но потенциальный автор гола как-то робко отпраздновал успех. Понимая, что гол неминуемо аннулируют. Так и произошло. Хотя выиграть пятачок у ЦСКА – маленький подвиг. СКА это удалось лишь единожды – в шестом матче, когда Якупов увеличил счет (2:0).

«Пустой» покер Григоренко

Соперники мало что изменили по сравнению с матчем номер два. Омичи атаковали, но остроты почти не создавали. Все, что долетало до ворот гостей, Сорокин подчищал.

Под стать ему действовал Бобков. Как он исхитрился выловить шайбу после блоизкого броска Слепышева на излете первой 20-минутки!

Как и в понедельник, игра шла до гола. И опять торжествовали армейцы. Их капитан Андронов подловил хозяев на плохой смене. Войдя в зону, он с кистей неотразимо бросил из-под другого капитана, Медведева.

Отыграться «ястребы» могли в случае большой удачи. Гости им спуску не давали. Шалунов засадил локтем в голову своего кореша и бывшего партнера по двум клубам Шумакова. Еще раз подтвердив, что в плей-офф друзей нет.

Светлаков безжалостно ткнул Галимова физиономией в борт.

Черту матчу подвел… конечно, Григоренко, забив в четвертом матче подряд в пустые ворота. Отобрав тем самым звание абсолютно чемпиона по таким голам у Ковальчука.

Счет в серии стал 3-0 в пользу ЦСКА. В пятницу армейцам могут вручить Кубок Гагарина. Но кто станет MVP плей-офф? Претендентов, на мой взгляд, двое – Григоренко и Сорокин.

Авангард (Балашиха) - ЦСКА (Москва) –– 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). «Арена Балашиха». 5387 зрителей.

Гол: 0:1 Андронов (Дальбек, 43.02) , 0:2 Григоренко 13 (Нестеров, 59.04, п.в.).

Вратари: Бобков (58.10-59.04, 59.40) – Сорокин.

Броски: 16-30.

Штраф: 6-2.