Неприличный жест, штраф за расизм и день рождения «Спартака». Что случилось, пока вы спали - Советский спорт
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19 апреля 2019 07:40Кринский Константин

Неприличный жест, штраф за расизм и день рождения «Спартака». Что случилось, пока вы спали

Рассказываем в традиционном рубрике «Пока вы спали» обо всем, что случилось в мировом футболе.

3000 ФУНТОВ ЗА ДЕТСКИЙ РАСИЗМ

Громкая новость из Англии. Отец 10-летнего футболиста «Виннерш Рейнджерс» обвинил клуб в расизме. Папе не понравилось, что прошлым летом на одном из турниров его сына заменил тренер. Отец посчитал это оскорблением и подал на клуб в суд Рединга. «Виннерш» пропустили слушание и были оштрафованы на 3000 фунтов. Клуб убежден, что через суд удастся вернуть деньги. Весело.

Спустя какое-то время после феерического выхода «Тоттенхэма» в полуфинал Лиги чемпионов в интернете появилось видео, на котором главный тренер команды Маурисио Почеттино показывает неприличный жест. Аргентинец не контроливал эмоции после прохода двухматчевой победы над «Манчестер Сити» и по сути повторил жест Симеоне, как бы указывая на размер яиц у своей команды (видео).

ВСЕ ЕЩЕ ШЕСТЫЕ В ЕВРОПЕ

По итогам нынешнего сезона Россия останется на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Это успех! Получается, в сезоне-2020/21 от нашей страны в еврокубках будет участвовать шесть клубов: три в Лиге чемпионов и столько же в Лиге Европы. Первое место все еще сохраняет Испания, на втором – Англия. Следом расположились Германия и Франция.

ЛИМИТ СНОВА МЕНЯЮТ?

Видимо да. С сезона-2020/21 количество легионеров в командах планируют ограничить. Но не на поле, а в заявке. Варианты разные, чуть ли не 7+18, где первое число – это иностранцы. При этом глава РПЛ Сергей Прядкин как всегда попросил не спешить с выводами и подождать. Интересно, что «Спартак» уже выступил за новые правила лимита. Ждем решения остальных клубов.

«СПАРТАК», С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Пресс-служба «Спартака» наконец-то отработала на славу. Клубный ютуб-канал опубликовал видео, посвященное 97-му дню рождения «Спартака». В кадр попал даже бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Видео можете посмотреть по ссылке.

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