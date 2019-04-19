Лукашенко жестко прошелся по минскому «Динамо». Белорусы покинут КХЛ?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к народу и Национальному собранию коснулся слабой игры минского «Динамо» в КХЛ.

- Я против бешеных зарплат в спорте, как в минском «Динамо». До 15 миллионов в год имеют и что показали? Может, один год они ещё во главе с Шуневичем опозорятся, а дальше — не нужна нам эта КХЛ и вообще такая команда. За эти деньги мы сами будем содержать весь хоккей в Беларуси! Как будто эти пацаны, что вчера выиграли у чехов (юниорская сборная Беларуси в матче чемпионата мира победила Чехию), хуже хоккейной империи. Они же здесь учились, у всех две ноги, две руки и одна голова на плечах. Так играйте!» –сказал Лукашенко.

Президент уже не раз критиковал «Динамо»

Минчанам достается от главы государства довольно часто. 1 марта Лукашенко пригрозил посадить в тюрьму руководство клуба, если команда провалит следующий сезон. Как кажется, ему можно верить.

Однако в этом сезоне глава государства особенно активен. В сентябре его не устроила игра «Динамо» на старте чемпионата. Он жестко отчитал председателя наблюдательного совета минского «Динамо» Игоря Шуневича, который также является главой МВД Беларуси.

Еще в марте 2018 года Лукашенко требовал «не провалить межсезонку». Судя по результатам «Динамо» – к главе государства не прислушались.

Такое поведение – абсолютно нормальное для Лукашенко. Он внимательно следит за выступлением «Динамо» в КХЛ, а также постоянно участвует в развитии других видов спорта, например, футбола или биатлона. Как только белорусы проваливаются, глава государства на это реагирует. Зачастую – весьма жестко.

«Динамо» плохо выступает в КХЛ, но весь белорусский хоккей в кризисе

Минское «Динамо» выступает в КХЛ со дня ее основания. За 11 сезонов в плей-офф удалось попасть четыре раза. Дважды подряд главная команда Беларуси выступала в Кубке Гагарина в сезонах 2010/2011 и 2011/2012. Также в плей-офф они были замечены в 2015 и 2017 годах. Дальше первого раунда минчане пока не проходили.

Сегодняшние проблемы «Динамо» начались с увольненияКрэйгаВудкрофта и последующими действиями руководства клуба. В 2017 году канадский тренер уверенно вывел минчан в плей-офф, где в первом раунде они попали под ярославский поезд (1-4). «Локомотив» тогда был горяч – затем команда Алексея Кудашова сумела свалить ЦСКА и выйти в финал Запада.

Увы, в Минске не поняли поражения и разогнали всю команду, а также не сумели договориться о продлении контракта с Вудкрофтом, который поставил классную игру.«Динамо» покинули Мэтт Эллисон, ФредрикПеттерссон, Бен Скривенс и многие другие.

«Динамо» достаточно долго определялось с кандидатурой главного тренера. ГордиДуайер не успел подготовить команду к сезону – и она его провалила. Впрочем, канадцу не помогло и полноценное межсезонье во главе «Динамо». По ходу нынешнейрегуляркиГорди попросили из Минска.

Постоянная чехарда с руководством, тренерами, составом команды, частые метания в части философии клуба – все это привело к тому, что «Динамо» стало аутсайдером КХЛ. И это полностью заслуженно. В клубе нет никакой стратегии.

Но проблемы «Динамо» также тесно сопряжены с тем, что в целом творится в белорусском хоккее. Сборная с треском вылетела из элитного дивизиона ЧМ. Талантливых молодых игроков практически не появляется, а те, что есть – уезжают за океан, либо играют в России. Например, защитник «Сибири» Павел Воробей. Он белорус, но за минское «Динамо» никогда не выступал. Скауты главной команды Беларуси попросту его не замечали. Подобных историй не очень много, но они показательны.

Минчане могут разделить участь «Атланта» и «Льва»

К сожалению, КХЛ уже покидали клубы. «Атлант», «Донбасс», «Лев» (Прага), «Медвешчак», «Химик», ХК МВД, «Югра», «Лада», новокузнецкий «Металлург» – у каждой из этих команд своя история. Кто-то перестал существовать как клуб, кого-то вынудила покинуть лигу сама КХЛ, где-то – вмешалась политика.

Если Лукашенко решит, что роман «Динамо» и Континентальной лиги подошел к концу, то это также будет политическая воля. У минчан есть деньги, у клуба отличная инфраструктура («Минск-Арена» - одна из лучших в КХЛ), у нее есть школа. Наконец, у команды отличные болельщики, которые способны заполнять 15-ти тысячный дворец.

Очень бы не хотелось, чтобы с карты КХЛ исчез Минск. Да, пока «Динамо» не проходило в плей-офф дальше первого раунда, но последнего своего слова в КХЛ этот клуб точно не сказал.